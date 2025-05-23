https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/almanyada-tren-istasyonunda-bicakli-saldiri-6si-agir-12-yarali-1096472511.html

Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı

Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Hamburg kentinde, merkez tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı. Polis, saldırganın tek başına hareket eden 39... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T22:20+0300

2025-05-23T22:20+0300

2025-05-23T22:51+0300

dünya

almanya

saldırı

bıçaklı saldırı

irkçı saldırı

saldırı girişimi

tren

hızlı tren

yüksek hızlı tren (yht)

tren garı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096472340_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_101965cc283692c089f60851b5f7ddc5.jpg

Hamburg Merkez Tren İstasyonu'nda 39 yaşındaki bir kadının gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.İtfaiye yetkilileri, yaralılardan altısının hayati tehlikesinin bulunduğunu, altısının hafif yaralı olduğunu belirtti. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtildi. Bazı yaralıların trenlerde tedavi altına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırının gerçekleştiği 13 ve 14 numaralı tren hatları geçici olarak kapatıldı ve tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/abdde-ucak-kent-merkezine-dustu-kazada-unlu-muzisyenin-hayatini-kaybettigi-ortaya-cikti-1096466889.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, saldırı, bıçaklı saldırı, irkçı saldırı, saldırı girişimi, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), tren garı, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu