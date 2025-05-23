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Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
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Almanya’nın Hamburg kentinde, merkez tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı. Polis, saldırganın tek başına hareket eden 39... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T22:20+0300
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Hamburg Merkez Tren İstasyonu'nda 39 yaşındaki bir kadının gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.İtfaiye yetkilileri, yaralılardan altısının hayati tehlikesinin bulunduğunu, altısının hafif yaralı olduğunu belirtti. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtildi. Bazı yaralıların trenlerde tedavi altına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırının gerçekleştiği 13 ve 14 numaralı tren hatları geçici olarak kapatıldı ve tren seferlerinde aksamalar yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/abdde-ucak-kent-merkezine-dustu-kazada-unlu-muzisyenin-hayatini-kaybettigi-ortaya-cikti-1096466889.html
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almanya, saldırı, bıçaklı saldırı, irkçı saldırı, saldırı girişimi, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), tren garı, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu
almanya, saldırı, bıçaklı saldırı, irkçı saldırı, saldırı girişimi, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), tren garı, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu

Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı

22:20 23.05.2025 (güncellendi: 22:51 23.05.2025)
© AAAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA
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Almanya’nın Hamburg kentinde, merkez tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı. Polis, saldırganın tek başına hareket eden 39 yaşındaki bir Alman kadın olduğunu ve olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, yaralananlardan altısının hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.
Hamburg Merkez Tren İstasyonu'nda 39 yaşındaki bir kadının gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.
İtfaiye yetkilileri, yaralılardan altısının hayati tehlikesinin bulunduğunu, altısının hafif yaralı olduğunu belirtti. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtildi. Bazı yaralıların trenlerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırının gerçekleştiği 13 ve 14 numaralı tren hatları geçici olarak kapatıldı ve tren seferlerinde aksamalar yaşandı.
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