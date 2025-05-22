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Galatasaray'da Muslera'nın yeni takımı açıklandı: 'Haziran ayında imzayı atacak'
Galatasaray'da Muslera'nın yeni takımı açıklandı: 'Haziran ayında imzayı atacak'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’da Fernando Muslera’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Uruguaylı kalecinin Kayserispor maçında attığı penaltı golü veda sinyali olarak... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T18:34+0300
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Galatasaray’da geleceği belirsiz olan Fernando Muslera’nın, Uruguay basınına göre Haziran ayında Penarol’e transfer olması bekleniyor.Kaleci Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili Uruguay basınında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. NTV'ye konuşan Uruguaylı gazeteciler, Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını ve ülkesinin köklü kulübü Penarol'e transfer olacağını iddia etti.'Nacional ya da Penarol onun için yarışacak'Radyo yayıncısı Franco Saxlund “Muslera artık Türkiye’de bizden daha tanınır hale geldi. Galatasaray’ın efsanesi oldu. Sezon sonunda muhtemelen ayrılacak. Eski takımı Nacional ya da Penarol onun için yarışacaktır” dedi.'Penarol başkanıyla çok iyi bir ilişkisi var'Gazeteci Federico Buysan ise “Fernando, Galatasaray’da olağanüstüydü. Bir idol, kazanan ve gerçek bir profesyonel. En iyi dönemlerini geride bırakmış olabilir ama 14 yıl boyunca Galatasaray forması giymesi çok şey anlatıyor. Uruguay'da Muslera'nın Penarol'e geleceği konuşuluyor. Uruguay'ın dev kulübü, onu kadrosuna katmak istiyor. Kaliteli ve istikrarlı bir kaleciyi kadrolarında görmek istiyorlar. Haziran ayında imzaların atılacağı ifade ediliyor. Muslera'nın, iki yıldır onun gelmesi için ısrar eden Penarol başkanıyla çok iyi bir ilişkisi var. Penarol'le görüşmeler yapıyor” açıklamasında bulundu.'En iyisi olmaları bekleniyor'Sözlerine Galatasaray'a kaleci önererek devam eden Gazateci Buysan ''Galatasaray gibi büyük bir takım için Uruguaylı bir kaleci önermem gerekirse milli takımdan eldivenleri seçerdim. Sporting'den Israel, Junior FC'den Santiago Mele ve Velez Sarsfield'dan Randall Rodriguez'i öne çıkarabilirim. Üçü de genç kaleciler ve Uruguay'da pozisyonlarının en iyisi olmaları bekleniyor'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/okan-buruktan-derbi-karari-cikti-muslera-mi-gunay-mi-1093897752.html
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galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer, para transferi, transfermarkt , fernando muslera, uruguay, uruguay milli futbol takımı
galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer, para transferi, transfermarkt , fernando muslera, uruguay, uruguay milli futbol takımı

Galatasaray'da Muslera'nın yeni takımı açıklandı: 'Haziran ayında imzayı atacak'

18:34 22.05.2025
© Fotoğraf : Galatasaray XMuslera
Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© Fotoğraf : Galatasaray X
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Galatasaray’da Fernando Muslera’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Uruguaylı kalecinin Kayserispor maçında attığı penaltı golü veda sinyali olarak yorumlanırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera’nın gitmek istediğini ancak kalması için ısrar ettiklerini söyledi. Uruguay basını Muslera’nın Haziran ayında Penarol'e geleceğini iddia etti.
Galatasaray’da geleceği belirsiz olan Fernando Muslera’nın, Uruguay basınına göre Haziran ayında Penarol’e transfer olması bekleniyor.
Kaleci Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili Uruguay basınında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. NTV'ye konuşan Uruguaylı gazeteciler, Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını ve ülkesinin köklü kulübü Penarol'e transfer olacağını iddia etti.

'Nacional ya da Penarol onun için yarışacak'

Radyo yayıncısı Franco Saxlund “Muslera artık Türkiye’de bizden daha tanınır hale geldi. Galatasaray’ın efsanesi oldu. Sezon sonunda muhtemelen ayrılacak. Eski takımı Nacional ya da Penarol onun için yarışacaktır” dedi.

'Penarol başkanıyla çok iyi bir ilişkisi var'

Gazeteci Federico Buysan ise “Fernando, Galatasaray’da olağanüstüydü. Bir idol, kazanan ve gerçek bir profesyonel. En iyi dönemlerini geride bırakmış olabilir ama 14 yıl boyunca Galatasaray forması giymesi çok şey anlatıyor. Uruguay'da Muslera'nın Penarol'e geleceği konuşuluyor. Uruguay'ın dev kulübü, onu kadrosuna katmak istiyor. Kaliteli ve istikrarlı bir kaleciyi kadrolarında görmek istiyorlar. Haziran ayında imzaların atılacağı ifade ediliyor. Muslera'nın, iki yıldır onun gelmesi için ısrar eden Penarol başkanıyla çok iyi bir ilişkisi var. Penarol'le görüşmeler yapıyor” açıklamasında bulundu.

'En iyisi olmaları bekleniyor'

Sözlerine Galatasaray'a kaleci önererek devam eden Gazateci Buysan ''Galatasaray gibi büyük bir takım için Uruguaylı bir kaleci önermem gerekirse milli takımdan eldivenleri seçerdim. Sporting'den Israel, Junior FC'den Santiago Mele ve Velez Sarsfield'dan Randall Rodriguez'i öne çıkarabilirim. Üçü de genç kaleciler ve Uruguay'da pozisyonlarının en iyisi olmaları bekleniyor'' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
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Okan Buruk'tan derbi kararı çıktı: Muslera mı Günay mı?
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