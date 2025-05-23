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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/abdli-askeri-uzman-ukrayna-ordusunun-durumunu-degerlendirdi-gorundugunden-cok-daha-kotu-1096442211.html
ABD’li askeri uzman Ukrayna ordusunun durumunu değerlendirdi: ‘Göründüğünden çok daha kötü’
ABD’li askeri uzman Ukrayna ordusunun durumunu değerlendirdi: ‘Göründüğünden çok daha kötü’
Sputnik Türkiye
ABD’li askeri uzman Daniel Davis, Ukrayna ordusunun içinde bulunduğu durumunda çöküşünün çok yakın olduğunu gösterdiğini belirtti. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T09:10+0300
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Eski ABD Ordusu Albayı Daniel Davis, YouTube kanalında, Ukrayna ordusunun durumunu değerlendirdi.Davis, “Birlik komutanlarının istifaları buzdağının sadece görünen kısmı. Savaş alanını terk eden birliklerle ilgili hâlâ büyük sorunlar var. Kaçmaya devam ediyorlar ve sokaklarda yakalanmamayı umuyorlar” uyarısında bulundu.Ukrayna'nın savaş alanında olsun ya da müzakere masasında olsun koşullarını dikte edecek konumda olmadığını artık herkesin anlaması gerektiğini söyleyen uzman, Avrupalı liderlerin, boş suçlamalarla Vladimir Putin'i kendi şartlarına uymaya zorlayabileceklerini aptalca beklememesi gerektiğini kaydederek şunu ekledi:Daha önce Ukrayna medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı seçkin bir tugayın komutanı ‘Magura’ Aleksandr Şirşin’in komutanların verdiği ‘aptalca emirler’ nedeniyle istifa dilekçesini sunduğunu bildirmişti. Şirşin, yapılan durumun değerlendirilmesinin gerçeğe veya potansiyelle uyuşmadığını ve yetersiz komutanlar karşısındaki korkunun sadece başarısızlıklara yol açtığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trump-putin-ile-yaptigi-gorusmenin-ardindan-abyi-soke-etti-umutlar-paramparca-1096441200.html
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abd, daniel davis, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, vladimir putin, avrupa
abd, daniel davis, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, vladimir putin, avrupa

ABD’li askeri uzman Ukrayna ordusunun durumunu değerlendirdi: ‘Göründüğünden çok daha kötü’

09:10 23.05.2025 (güncellendi: 09:13 23.05.2025)
© Sputnik / Sergey BobılevDonbass'taki özel askeri harekat
Donbass'taki özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
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ABD’li askeri uzman Daniel Davis, Ukrayna ordusunun içinde bulunduğu durumunda çöküşünün çok yakın olduğunu gösterdiğini belirtti.
Eski ABD Ordusu Albayı Daniel Davis, YouTube kanalında, Ukrayna ordusunun durumunu değerlendirdi.
Davis, “Birlik komutanlarının istifaları buzdağının sadece görünen kısmı. Savaş alanını terk eden birliklerle ilgili hâlâ büyük sorunlar var. Kaçmaya devam ediyorlar ve sokaklarda yakalanmamayı umuyorlar” uyarısında bulundu.
Ukrayna'nın savaş alanında olsun ya da müzakere masasında olsun koşullarını dikte edecek konumda olmadığını artık herkesin anlaması gerektiğini söyleyen uzman, Avrupalı liderlerin, boş suçlamalarla Vladimir Putin'i kendi şartlarına uymaya zorlayabileceklerini aptalca beklememesi gerektiğini kaydederek şunu ekledi:
Ukrayna ordusu çatırdıyor. Büyük çatlağın ne zaman olacağını herkes tahmin edebilir.
Daha önce Ukrayna medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı seçkin bir tugayın komutanı ‘Magura’ Aleksandr Şirşin’in komutanların verdiği ‘aptalca emirler’ nedeniyle istifa dilekçesini sunduğunu bildirmişti. Şirşin, yapılan durumun değerlendirilmesinin gerçeğe veya potansiyelle uyuşmadığını ve yetersiz komutanlar karşısındaki korkunun sadece başarısızlıklara yol açtığını dile getirmişti.
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