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ABD'de yerleşim yerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'de yerleşim yerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
ABD'nin San Diego kentinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen küçük uçakta yolcular hayatını kaybetti. Uçak, yaklaşık 15 eve çarparak yangına neden olurken... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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San Diego'da kente düşen küçük uçakta bulunan yolcular hayatını kaybederken, çarpmanın ardından 15 evde yangın çıktı.Mahalleye düşen küçük uçak nedeniyle bir kişinin hastaneye kaldırıldığı, iki kişinin ise hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Yangın sonrası şu ana kadar evlerden kimsenin tahliye edilmediği bilgisi verildi. Yetkililer, ölenlerin tamamının uçakta bulunan kişiler olduğunu, yerde can kaybı yaşanmadığını belirtti. Çarpışma nedeniyle çevredeki mahalleler tahliye edilirken, bölgeye kimyasal madde ekibi sevk edildi. Kazanın ardından San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, olay yerine ilk müdahale eden ekiplere teşekkür ederek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
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abd, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, amfibi uçak, uçak motoru, uçak bileti, kaza, kaza sebebi, san diego
abd, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, amfibi uçak, uçak motoru, uçak bileti, kaza, kaza sebebi, san diego
ABD'de yerleşim yerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var
20:07 22.05.2025 (güncellendi: 20:48 22.05.2025)
ABD'nin San Diego kentinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen küçük uçakta yolcular hayatını kaybetti. Uçak, yaklaşık 15 eve çarparak yangına neden olurken, olayda yerde can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede yakıt sızıntısı nedeniyle tahliyelerin sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
San Diego'da kente düşen küçük uçakta bulunan yolcular hayatını kaybederken, çarpmanın ardından 15 evde yangın çıktı.
Mahalleye düşen küçük uçak nedeniyle bir kişinin hastaneye kaldırıldığı, iki kişinin ise hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Yangın sonrası şu ana kadar evlerden kimsenin tahliye edilmediği bilgisi verildi. Yetkililer, ölenlerin tamamının uçakta bulunan kişiler olduğunu, yerde can kaybı yaşanmadığını belirtti.
Çarpışma nedeniyle çevredeki mahalleler tahliye edilirken, bölgeye kimyasal madde ekibi sevk edildi. Kazanın ardından San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, olay yerine ilk müdahale eden ekiplere teşekkür ederek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.