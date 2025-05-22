https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/yilin-ikinci-enflasyon-raporu-aciklaniyor-tcmb-baskani-karahandan-onemli-aciklamalar-1096417102.html

TCMB Başkanı Karahan duyurdu: Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

TCMB Başkanı Karahan duyurdu: Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2'nci Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T10:40+0300

2025-05-22T10:40+0300

2025-05-22T11:49+0300

ekonomi̇

enflasyon

merkez bankası

fatih karahan

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090173614_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38d43181d702bf03ca8092d336fc06d3.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılına ilişkin ikinci Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı ile açıklıyor. Toplantı kapsamında yıl sonu ile önümüzdeki iki yıla yönelik enflasyon tahminleri paylaşıldı. Karahan sunumunda, "Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık.Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor.Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmiştir.'Mevcut veriler kur etkisinin geçmişe göre daha sınırlı olduğunu ima etmektedir'2025 yılında cari açığın milli gelire oranının, 2024 yılına kıyasla bir miktar daha yüksek olmakla birlikte, uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını tahmin ediyoruz.2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor.Son üç aylık veriler ana eğilimde yatay bir seyre işaret etmektedir.Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir.Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir.Temel mal enflasyonu nisan ayında güçlenmiştir.Mevcut veriler kur etkisinin geçmişe göre daha sınırlı olduğunu ima etmektedir.'Bu gelişme önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıları artırabilir'Zirai don hadisesi işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı. Bu gelişme önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıları artırabilir.Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor.Yatırımcıların TL'ye yönelik risk algısında toparlanma oldu. Attığımız adımların katkısıyla oynaklık azaldı.Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Ticari kredi artışı büyüme sınırları ile uyumlu ilerliyor.KKM bakiyesinin azalması TCMB bilançosu üzerindeki riskleri azaltıyor.Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdüreceğimizi esas aldık.Enflasyon tahminleri paylaşıldı2025 gıda enflasyonu tahmini yüzde 24.5'ten yüzde 26.5'e çıktı.Enflasyonun 2025’te yüzde 24’e, 2026’da yüzde 12’ye ve 2027’de yüzde 8’e gerileyeceği tahmin edilmektedir.Bu yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yılı için enflasyon tahmini orta noktası yüzde 24 olmak üzere, yüzde 19 ile yüzde 29 aralığında çekilmişti. 2026 yılı tahmini ise orta noktası yüzde 12 olmak üzere yüzde 6 ile yüzde 18 aralığında korunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/merkez-bankasi-baskani-karahan-enflasyon-kalici-dusene-kadar-siki-para-politikasi-surecek-1095985327.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tcmb enflasyon raporu 2025 ne zaman açıklandı, tcmb 2025 enflasyon tahmini kaç oldu, fatih karahan enflasyon açıklaması, 2025 enflasyon tahmini yüzde kaç, tcmb dezenflasyon süreci açıklaması, tcmb para politikası duruşu, gıda enflasyonu neden arttı, hizmet enflasyonu düşüyor mu, cari açık tahmini 2025, politika faizi ne kadar, piyasa katılımcıları anketi sonuçları, enflasyon beklentisi ne yönde, enflasyon raporu sunumu detayları, tcmb enflasyon hedefi nedir, enflasyon raporu 2025-ii içeriği, tcmb enflasyon raporu mayıs 2025 detayları