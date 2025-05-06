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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/merkez-bankasi-baskani-karahan-enflasyon-kalici-dusene-kadar-siki-para-politikasi-surecek-1095985327.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon kalıcı düşene kadar sıkı para politikası sürecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon kalıcı düşene kadar sıkı para politikası sürecek
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket etmeye devam edileceğini belirtirken, sıkı para politikasındaki... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T16:54+0300
2025-05-06T16:57+0300
ekonomi̇
fatih karahan
merkez bankası
dezenflasyon
enflasyon
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Merkez Bankası Fatih Karahan, sıkı para politikalarına devam edileceği mesajını bir kez daha yineledi. Karahan, "Dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz" derken, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz devam edecek" ifadelerini kullandı. Dezenflasyon süreci devam ediyorKarahan'ın konuşmasında şunlara dikkat çekti: Finansal oynaklıklara vurgu yaptıGelişmekte olan ülkelerden ticaret belirsizliği sonucu portföy çıkışı görüldüğünü dile getiren Karahan, "Son dönemde görülen finansal oynaklıkların sistemdeki toplam TL payı üzerinde etkisi sınırlı oldu. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Para politikasında sıkı ve kararlı duruşu devam ettirmek gerekli" dedi. Beklentiler, dezenflasyon süreci açısından riskKarahan sözlerini şöyle sürdürdü: "Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi bekleniyor. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Tüm politika araçlarını piyasa kuralları içinde proaktif ve kararlı şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz."Sıkı para politikası sürecekSon dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Karahan, ""Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle, nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz devam edecek" dedi.
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fatih karahan, merkez bankası, dezenflasyon, enflasyon
fatih karahan, merkez bankası, dezenflasyon, enflasyon

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon kalıcı düşene kadar sıkı para politikası sürecek

16:54 06.05.2025 (güncellendi: 16:57 06.05.2025)
© AAFatih Karahan
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket etmeye devam edileceğini belirtirken, sıkı para politikasındaki duruşun da süreceğini vurguladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Merkez Bankası Fatih Karahan, sıkı para politikalarına devam edileceği mesajını bir kez daha yineledi. Karahan, "Dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz" derken, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Dezenflasyon süreci devam ediyor

Karahan'ın konuşmasında şunlara dikkat çekti:
"Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hazirandan bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu düşüyor. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Talepte oluşan dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı verdi. Yaşanan hareketlilik karşısında proaktif biçimde gerekli tedbirleri aldık. Dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Finansal oynaklıklara vurgu yaptı

Gelişmekte olan ülkelerden ticaret belirsizliği sonucu portföy çıkışı görüldüğünü dile getiren Karahan, "Son dönemde görülen finansal oynaklıkların sistemdeki toplam TL payı üzerinde etkisi sınırlı oldu. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Para politikasında sıkı ve kararlı duruşu devam ettirmek gerekli" dedi.

Beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk

Karahan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi bekleniyor. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Tüm politika araçlarını piyasa kuralları içinde proaktif ve kararlı şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz."

Sıkı para politikası sürecek

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Karahan, ""Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle, nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz devam edecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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