https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/merkez-bankasi-baskani-karahan-enflasyon-kalici-dusene-kadar-siki-para-politikasi-surecek-1095985327.html

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon kalıcı düşene kadar sıkı para politikası sürecek

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon kalıcı düşene kadar sıkı para politikası sürecek

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket etmeye devam edileceğini belirtirken, sıkı para politikasındaki... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T16:54+0300

2025-05-06T16:54+0300

2025-05-06T16:57+0300

ekonomi̇

fatih karahan

merkez bankası

dezenflasyon

enflasyon

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Merkez Bankası Fatih Karahan, sıkı para politikalarına devam edileceği mesajını bir kez daha yineledi. Karahan, "Dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz" derken, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz devam edecek" ifadelerini kullandı. Dezenflasyon süreci devam ediyorKarahan'ın konuşmasında şunlara dikkat çekti: Finansal oynaklıklara vurgu yaptıGelişmekte olan ülkelerden ticaret belirsizliği sonucu portföy çıkışı görüldüğünü dile getiren Karahan, "Son dönemde görülen finansal oynaklıkların sistemdeki toplam TL payı üzerinde etkisi sınırlı oldu. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Para politikasında sıkı ve kararlı duruşu devam ettirmek gerekli" dedi. Beklentiler, dezenflasyon süreci açısından riskKarahan sözlerini şöyle sürdürdü: "Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi bekleniyor. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Tüm politika araçlarını piyasa kuralları içinde proaktif ve kararlı şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz."Sıkı para politikası sürecekSon dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Karahan, ""Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle, nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz devam edecek" dedi.

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fatih karahan, merkez bankası, dezenflasyon, enflasyon