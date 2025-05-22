https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/venediktov-rusya-avrasya-guvenligi-konusunda-nato-ve-ab-ile-diyaloga-hazir-1096411159.html
Venediktov: Rusya, Avrasya güvenliği konusunda NATO ve AB ile diyaloğa hazır
Venediktov: Rusya, Avrasya güvenliği konusunda NATO ve AB ile diyaloğa hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Rusya'nın Avrasya güvenliği konusunda diyaloğa hazır olduğunu açıkladı. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T03:25+0300
2025-05-22T03:25+0300
2025-05-22T03:25+0300
dünya
aleksandr venediktov
rusya
avrasya
rusya federasyonu
nato
ab
rusya güvenlik konseyi
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Avrasya güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yönelik olarak kıtadaki tüm ülkelerle ve NATO ve Avrupa Birliği temsilcileriyle diyaloga açık olduğunu söyledi.Venediktov açıklamasında, "Avrasya güvenlik mimarisinin oluşturulmasına ilişkin olarak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından geçen yıl ortaya atılan girişimi hatırlatmak isterim. NATO ve AB temsilcileri de dahil olmak üzere kıtadaki tüm devletlerle ilgili bir diyaloğa açığız." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/nato-genel-sekreteri-rutte-rusya-abd-temaslari-barisa-dogru-ilerlemek-icin-gerekli-1096410820.html
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aleksandr venediktov, rusya, avrasya, rusya federasyonu, nato, ab, rusya güvenlik konseyi
aleksandr venediktov, rusya, avrasya, rusya federasyonu, nato, ab, rusya güvenlik konseyi
Venediktov: Rusya, Avrasya güvenliği konusunda NATO ve AB ile diyaloğa hazır
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Rusya'nın Avrasya güvenliği konusunda diyaloğa hazır olduğunu açıkladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Avrasya güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yönelik olarak kıtadaki tüm ülkelerle ve NATO ve Avrupa Birliği temsilcileriyle diyaloga açık olduğunu söyledi.
Venediktov açıklamasında, "Avrasya güvenlik mimarisinin oluşturulmasına ilişkin olarak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından geçen yıl ortaya atılan girişimi hatırlatmak isterim. NATO ve AB temsilcileri de dahil olmak üzere kıtadaki tüm devletlerle ilgili bir diyaloğa açığız." ifadelerini kullandı.