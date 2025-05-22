https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/venediktov-rusya-avrasya-guvenligi-konusunda-nato-ve-ab-ile-diyaloga-hazir-1096411159.html

Venediktov: Rusya, Avrasya güvenliği konusunda NATO ve AB ile diyaloğa hazır

Venediktov: Rusya, Avrasya güvenliği konusunda NATO ve AB ile diyaloğa hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Rusya'nın Avrasya güvenliği konusunda diyaloğa hazır olduğunu açıkladı. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T03:25+0300

2025-05-22T03:25+0300

2025-05-22T03:25+0300

dünya

aleksandr venediktov

rusya

avrasya

rusya federasyonu

nato

ab

rusya güvenlik konseyi

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Avrasya güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yönelik olarak kıtadaki tüm ülkelerle ve NATO ve Avrupa Birliği temsilcileriyle diyaloga açık olduğunu söyledi.Venediktov açıklamasında, "Avrasya güvenlik mimarisinin oluşturulmasına ilişkin olarak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından geçen yıl ortaya atılan girişimi hatırlatmak isterim. NATO ve AB temsilcileri de dahil olmak üzere kıtadaki tüm devletlerle ilgili bir diyaloğa açığız." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/nato-genel-sekreteri-rutte-rusya-abd-temaslari-barisa-dogru-ilerlemek-icin-gerekli-1096410820.html

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avrasya

rusya federasyonu

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aleksandr venediktov, rusya, avrasya, rusya federasyonu, nato, ab, rusya güvenlik konseyi