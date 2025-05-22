https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/nato-genel-sekreteri-rutte-rusya-abd-temaslari-barisa-dogru-ilerlemek-icin-gerekli-1096410820.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya-ABD temasları barışa doğru ilerlemek için gerekli

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya-ABD temasları barışa doğru ilerlemek için gerekli

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ve ABD arasındaki üst düzey temasların barışa doğru ilerlemek için gerekli olduğunu söyledi. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T02:17+0300

2025-05-22T02:17+0300

2025-05-22T02:17+0300

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeleri değerlendirirken, Rusya ve ABD arasındaki üst düzey temasların barışa doğru ilerlemek için gerekli olduğunu söyledi.Hollanda ziyareti sırasında düzenlediği ve ittifakın basın servisi tarafından yayınlanan basın toplantısında Rutte, "Pazartesi günü gerçekleşen böyle bir görüşme gerekliydi, bu tür görüşmeler ilerlemek için gereklidir." dedi.NATO Genel Sekreteri, Trump'ın iktidara geldikten sonra çıkmazı kırmayı başardığını, oysa bundan önce birkaç yıl boyunca bu düzeyde ABD-Rusya temaslarının Washington tarafından engellendiğini vurguladı.Vladimir Putin ve Donald Trump iki saatten fazla bir süre Ukrayna'daki çatışmanın çözümünü de ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Rus lider görüşmenin sonunda Moskova'nın Kiev ile ateşkesi de içeren bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirmişti. Beyaz Saray Başkanı ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, çatışmayı çözme şansı olduğu için Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamadığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rubio-abd-rusya-ve-ukrayna-arasinda-her-turlu-baris-anlasmasina-acik-1096410588.html

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