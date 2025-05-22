https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/uzmanlar-degerlendirdi-altin-fiyatlarinda-dalgalanma-sonrasi-yon-ne-olacak-1096414765.html
Uzmanlar değerlendirdi: Altın fiyatlarında dalgalanma sonrası yön ne olacak?
Uzmanlar değerlendirdi: Altın fiyatlarında dalgalanma sonrası yön ne olacak?
Sputnik Türkiye
Gram altın, nisan sonunda rekor seviyeye ulaştıktan sonra sert düşüş yaşadı. Yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayan gram altın, 4 bin 150 TL’yi test etti... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T09:35+0300
2025-05-22T09:35+0300
2025-05-22T09:35+0300
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Gram altın, nisan ayı sonunda 4 bin 305 TL’ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak bu zirvenin ardından ciddi bir düşüş yaşandı ve fiyatlar 3 bin 900 TL’nin altına kadar geriledi. Yeni haftaya ise hızlı bir yükselişle başlayan gram altın, 4 bin 150 TL seviyesini test etti.3. Göz Danışmanlık’ın kurucusu Ekonomist Hikmet Baydar, altın piyasasındaki hareketlerini Milliyet'e değerlendirdi.Baydar, “20 Mayıs’ta 3 bin 295 dolar seviyesi görüldü ve bu beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Ardından perşembe günü ons altın 3 bin 320 dolara kadar yükseldi. Bu da orta vadeli bazı teknik göstergelerin yönünü yukarı çevirmesine neden oldu” dedi.Baydar’a göre yatırımcılar, ABD varlıklarından çıkış yaparak altına yönelmeye başladı. Bu eğilimin kritik seviyeler test edilene kadar sürebileceğini belirten Baydar, “O zaman hem ons altında hem de gram altında yeni bir yükseliş trendinden söz edebiliriz” değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/borsada-manipulasyon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-thk-universitesi-eski-rektoru-unsal-ban-gozaltina-1096405696.html
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Uzmanlar değerlendirdi: Altın fiyatlarında dalgalanma sonrası yön ne olacak?
Gram altın, nisan sonunda rekor seviyeye ulaştıktan sonra sert düşüş yaşadı. Yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayan gram altın, 4 bin 150 TL’yi test etti. Uzmanlar altında yükselişin sürebileceğini ve yeni bir trendin başlayabileceği yönünde tahminde bulundu.
Gram altın, nisan ayı sonunda 4 bin 305 TL’ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak bu zirvenin ardından ciddi bir düşüş yaşandı ve fiyatlar 3 bin 900 TL’nin altına kadar geriledi. Yeni haftaya ise hızlı bir yükselişle başlayan gram altın, 4 bin 150 TL seviyesini test etti.
3. Göz Danışmanlık’ın kurucusu Ekonomist Hikmet Baydar, altın piyasasındaki hareketlerini Milliyet'e değerlendirdi.
Baydar, “20 Mayıs’ta 3 bin 295 dolar seviyesi görüldü ve bu beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Ardından perşembe günü ons altın 3 bin 320 dolara kadar yükseldi. Bu da orta vadeli bazı teknik göstergelerin yönünü yukarı çevirmesine neden oldu” dedi.
Baydar’a göre yatırımcılar, ABD varlıklarından çıkış yaparak altına yönelmeye başladı. Bu eğilimin kritik seviyeler test edilene kadar sürebileceğini belirten Baydar, “O zaman hem ons altında hem de gram altında yeni bir yükseliş trendinden söz edebiliriz” değerlendirmesini yaptı.