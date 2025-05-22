https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/uzmanlar-degerlendirdi-altin-fiyatlarinda-dalgalanma-sonrasi-yon-ne-olacak-1096414765.html

Uzmanlar değerlendirdi: Altın fiyatlarında dalgalanma sonrası yön ne olacak?

Uzmanlar değerlendirdi: Altın fiyatlarında dalgalanma sonrası yön ne olacak?

Sputnik Türkiye

Gram altın, nisan sonunda rekor seviyeye ulaştıktan sonra sert düşüş yaşadı. Yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayan gram altın, 4 bin 150 TL’yi test etti... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T09:35+0300

2025-05-22T09:35+0300

2025-05-22T09:35+0300

ekonomi̇

altın

yarım gram altın

gram altın

ons altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg

Gram altın, nisan ayı sonunda 4 bin 305 TL’ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak bu zirvenin ardından ciddi bir düşüş yaşandı ve fiyatlar 3 bin 900 TL’nin altına kadar geriledi. Yeni haftaya ise hızlı bir yükselişle başlayan gram altın, 4 bin 150 TL seviyesini test etti.3. Göz Danışmanlık’ın kurucusu Ekonomist Hikmet Baydar, altın piyasasındaki hareketlerini Milliyet'e değerlendirdi.Baydar, “20 Mayıs’ta 3 bin 295 dolar seviyesi görüldü ve bu beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Ardından perşembe günü ons altın 3 bin 320 dolara kadar yükseldi. Bu da orta vadeli bazı teknik göstergelerin yönünü yukarı çevirmesine neden oldu” dedi.Baydar’a göre yatırımcılar, ABD varlıklarından çıkış yaparak altına yönelmeye başladı. Bu eğilimin kritik seviyeler test edilene kadar sürebileceğini belirten Baydar, “O zaman hem ons altında hem de gram altında yeni bir yükseliş trendinden söz edebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/borsada-manipulasyon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-thk-universitesi-eski-rektoru-unsal-ban-gozaltina-1096405696.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gram altın fiyatı, altın düşer mi, gram altın ne kadar, ons altın yorumu, altın tahmini 2025, hikmet baydar altın yorumu, altın fiyatlarında son durum, altın fiyatları yükselecek mi, yatırım altını analizi, yeni haftada altın