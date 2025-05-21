https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/borsada-manipulasyon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-thk-universitesi-eski-rektoru-unsal-ban-gozaltina-1096405696.html
Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme: THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban gözaltına alındı
Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme: THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, borsada manipülasyon soruşturması kapsamında Fethiye'de gözaltına alındı 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T18:12+0300
2025-05-21T18:12+0300
2025-05-21T18:13+0300
ekonomi̇
ünsal ban
türk hava kurumu (thk)
borsa i̇stanbul
soruşturma
manipülasyon
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Borsa İstanbul'daki manipülasyon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Eski Rektörü Ünsal Ban, Fethiye’de yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, emniyet güçleri tarafından Fethiye'de yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/borsa-istanbulda-manipulasyon-operasyonu-7-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1096353562.html
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ünsal ban, türk hava kurumu (thk), borsa i̇stanbul, soruşturma, manipülasyon
ünsal ban, türk hava kurumu (thk), borsa i̇stanbul, soruşturma, manipülasyon
Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme: THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban gözaltına alındı
18:12 21.05.2025 (güncellendi: 18:13 21.05.2025)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, borsada manipülasyon soruşturması kapsamında Fethiye'de gözaltına alındı
Borsa İstanbul'daki manipülasyon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Eski Rektörü Ünsal Ban, Fethiye’de yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, emniyet güçleri tarafından Fethiye'de yakalandı.