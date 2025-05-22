https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/unlu-kargo-firmasi-resmen-degisti-artik-bu-isimle-hizmet-verecek-1096422301.html

Ünlü kargo firması resmen değişti: Artık bu isimle hizmet verecek

Ünlü kargo firması resmen değişti: Artık bu isimle hizmet verecek

Sputnik Türkiye

MNG Kargo, 2023 yılında DHL Group tarafından satın alınmasının ardından markasını tamamen yeniledi. Şirket, artık Türkiye'de DHL eCommerce ismiyle faaliyet... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T12:12+0300

2025-05-22T12:12+0300

2025-05-22T12:12+0300

ekonomi̇

mng kargo

kargo

logo

tabela

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071777659_10:0:840:467_1920x0_80_0_0_ef250daed56b317113d58ec84cf2b709.jpg

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo, 2023 yılında gerçekleşen satışın ardından artık DHL eCommerce olarak yoluna devam ediyor. DHL Group, MNG Kargo’yu satın aldıktan sonra başlattığı kurumsal dönüşüm sürecini resmen tamamladı. Marka, DHL’in e-ticaret lojistiği alanındaki iştiraki DHL eCommerce çatısı altında yeniden konumlandırıldı.Dünya gazetesinin haberine göre, şirketin tüm operasyonları bundan böyle DHL eCommerce adıyla sürdürülecek. Marka değişimi sadece isimle sınırlı kalmadı; logo, kurumsal renkler ve dijital platformlar da tamamen yenilendi. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki tüm kargo şubelerinde tabela değişim süreci başlatıldı.Dijital kanallar da yeniden tasarlandıMNG Kargo'nun resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları, yeni marka adı olan DHL eCommerce’e göre güncellendi. Artık tüm dijital mecralarda şirket, DHL’in global kimliğiyle kullanıcı karşısına çıkıyor.DHL Group’un özellikle e-ticaret lojistiği konusundaki global tecrübesi, Türkiye pazarına da entegre edilecek. DHL eCommerce, hızlı teslimat altyapısı ve yenilikçi dijital çözümleriyle sektördeki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/enflasyon-tahmini-degismedi-merkez-bankasi-baskani-fatih-karahandan-asgari-ucrete-ara-zam-sorusuna-1096421830.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mng kargo, kargo, logo, tabela