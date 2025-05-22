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Enflasyon tahmini değişmedi: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 'asgari ücrete ara zam' sorusuna yanıt
Enflasyon tahmini değişmedi: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 'asgari ücrete ara zam' sorusuna yanıt
Sputnik Türkiye
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak açıkladı. 2026 için yüzde 12, 2027 için yüzde 8 hedefi korunurken, gözler asgari... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T11:55+0300
2025-05-22T11:55+0300
ekonomi̇
asgari ücret
fatih karahan
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirdiği sunumda, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak açıkladı. Karahan, “2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz” dedi.TEMMUZ ayında ara zam beklenti̇si̇ artıyorTemmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrette ara zam olup olmayacağına çevirdi. Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, ara dönem zamlarının yapılmasına neden olmuştu. Ancak 2025 yılında, enflasyonun düşüş eğilimi göstermesine rağmen, oranların hâlâ yeterli seviyeye gerilememesi nedeniyle bu konu yeniden gündeme geldi.Asgari̇ ücret sorusu: 'Bi̇z karar veri̇ci̇ deği̇li̇z'Fatih Karahan’a yöneltilen “Yıl sonu enflasyon tahminlerinizi asgari ücrete ara zam yapılacak şekilde mi hesapladınız?” sorusuna net bir yanıt geldi. Karahan, “Biz burada karar verici değiliz. Bir komisyon var, çalışmalarını yapıyor. Biz burada herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz” ifadelerini kullandı.Karahan, açıklamalarının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:“Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri, ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Ücretler konusunda varsayımlar da yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Ücret konusunda genel olarak hep söylediğimiz şu: Yüksek enflasyon ücretleri kalıcı olarak düşürüyor. Bize burada düşen enflasyonu düşürmek.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/yilin-ikinci-enflasyon-raporu-aciklaniyor-tcmb-baskani-karahandan-onemli-aciklamalar-1096417102.html
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asgari ücret, fatih karahan, merkez bankası
asgari ücret, fatih karahan, merkez bankası

Enflasyon tahmini değişmedi: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 'asgari ücrete ara zam' sorusuna yanıt

11:55 22.05.2025
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak açıkladı. 2026 için yüzde 12, 2027 için yüzde 8 hedefi korunurken, gözler asgari ücrete temmuz zammı ihtimaline çevrildi. Karahan asgari ücretle ilgili bir soruya, “Biz karar verici değiliz” yanıtını verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirdiği sunumda, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak açıkladı. Karahan, “2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz” dedi.

TEMMUZ ayında ara zam beklenti̇si̇ artıyor

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrette ara zam olup olmayacağına çevirdi. Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, ara dönem zamlarının yapılmasına neden olmuştu. Ancak 2025 yılında, enflasyonun düşüş eğilimi göstermesine rağmen, oranların hâlâ yeterli seviyeye gerilememesi nedeniyle bu konu yeniden gündeme geldi.

Asgari̇ ücret sorusu: 'Bi̇z karar veri̇ci̇ deği̇li̇z'

Fatih Karahan’a yöneltilen “Yıl sonu enflasyon tahminlerinizi asgari ücrete ara zam yapılacak şekilde mi hesapladınız?” sorusuna net bir yanıt geldi. Karahan, “Biz burada karar verici değiliz. Bir komisyon var, çalışmalarını yapıyor. Biz burada herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz” ifadelerini kullandı.
Karahan, açıklamalarının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:
“Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri, ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Ücretler konusunda varsayımlar da yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Ücret konusunda genel olarak hep söylediğimiz şu: Yüksek enflasyon ücretleri kalıcı olarak düşürüyor. Bize burada düşen enflasyonu düşürmek.”
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
EKONOMİ
TCMB Başkanı Karahan duyurdu: Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
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