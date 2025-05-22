https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/umman-disisleri-bakanligi-abd-ile-iran-arasindaki-gorusmelerin-besinci-turu-23-mayista-yapilacak-1096411696.html
Umman Dışişleri Bakanlığı: ABD ile İran arasındaki görüşmelerin beşinci turu 23 Mayıs'ta yapılacak
Umman Dışişleri Bakanlığı: ABD ile İran arasındaki görüşmelerin beşinci turu 23 Mayıs'ta yapılacak
Sputnik Türkiye
Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi ABD ile İran arasındaki görüşmelerinin beşinci turunun 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıkladı. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T04:18+0300
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Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerin yeni turunun 23 Mayıs'ta Roma'da yapılacağını açıkladı. Albusaidi, “ABD ile İran arasındaki görüşmelerin beşinci turu bu Cuma, 23 Mayıs'ta Roma'da yapılacak.” dedi. ABD-İran nükleer görüşmelerinin dördüncü turu 11 Mayıs'ta iki taraf arasında arabuluculuk yapan Umman'da yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/iran-dini-lideri-hamaney-trump-gucu-baris-icin-kullanmak-istedigini-soylerken-yalan-soyluyordu-1096310002.html
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abd, i̇ran, nükleer, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri
abd, i̇ran, nükleer, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri
Umman Dışişleri Bakanlığı: ABD ile İran arasındaki görüşmelerin beşinci turu 23 Mayıs'ta yapılacak
Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi ABD ile İran arasındaki görüşmelerinin beşinci turunun 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıkladı.
Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerin yeni turunun 23 Mayıs'ta Roma'da yapılacağını açıkladı.
Albusaidi, “ABD ile İran arasındaki görüşmelerin beşinci turu bu Cuma, 23 Mayıs'ta Roma'da yapılacak.” dedi.
ABD-İran nükleer görüşmelerinin dördüncü turu 11 Mayıs'ta iki taraf arasında arabuluculuk yapan Umman'da yapılmıştı.