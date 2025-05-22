https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ukrayna-ordusu-dhcdeki-sivil-yerlesim-bolgesine-himars-fuzeleriyle-saldirdi-1096437449.html

Ukrayna ordusu, DHC'deki sivil yerleşim bölgesine HIMARS füzeleriyle saldırdı

Ukrayna ordusu, DHC'deki sivil yerleşim bölgesine HIMARS füzeleriyle saldırdı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’deki Panteleymonovka yerleşimine Amerikan HIMARS füzeleriyle saldırı düzenlediği bildirildi. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T23:17+0300

2025-05-22T23:17+0300

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ukrayna kri̇zi̇

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

himars

ukrayna

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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ukrayna’nın Savaş Suçlarını Belgeleme Dairesi Başkanı Sergey Pereverzev gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, DHC’deki Panteleymonovka yerleşim bölgesine yönelik füze saldırısında Amerikan HIMARS çoklu roketatar sistemleri kullandığını belirtti.Pereverzev, “22 Mayıs’ta Ukrayna silahlı oluşumları Panteleymonovka yerleşim birimini bombaladı. Olay yerinde, Ukrayna’nın Savaş Suçlarını Belgeleme Dairesi yetkilileri ilgili parçaları buldu. Saldırı HIMARS çoklu roketatar sisteminden ateşlenenşarapnel füzesi M30A1 kullanılarak gerçekleştirildi” dedi.Daha önce, Yasinovatsk Belediye Başkanı Aleksandr Penayev, Ukrayna birliklerinin DHC'nin Yasinovatsk bölgesine bağlı Panteleymonovka yerleşimini bombaladığını ve 8 sivilin yaralandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/cecen-komutan-alaudinov-eli-kana-bulanmamis-ukraynali-askerler-rus-ordusu-saflarina-gecebilir-1096415807.html

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, himars, ukrayna