https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ukrayna-ordusu-dhcdeki-sivil-yerlesim-bolgesine-himars-fuzeleriyle-saldirdi-1096437449.html
Ukrayna ordusu, DHC'deki sivil yerleşim bölgesine HIMARS füzeleriyle saldırdı
Ukrayna ordusu, DHC'deki sivil yerleşim bölgesine HIMARS füzeleriyle saldırdı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’deki Panteleymonovka yerleşimine Amerikan HIMARS füzeleriyle saldırı düzenlediği bildirildi. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T23:17+0300
2025-05-22T23:17+0300
2025-05-22T23:15+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
himars
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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ukrayna’nın Savaş Suçlarını Belgeleme Dairesi Başkanı Sergey Pereverzev gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, DHC’deki Panteleymonovka yerleşim bölgesine yönelik füze saldırısında Amerikan HIMARS çoklu roketatar sistemleri kullandığını belirtti.Pereverzev, “22 Mayıs’ta Ukrayna silahlı oluşumları Panteleymonovka yerleşim birimini bombaladı. Olay yerinde, Ukrayna’nın Savaş Suçlarını Belgeleme Dairesi yetkilileri ilgili parçaları buldu. Saldırı HIMARS çoklu roketatar sisteminden ateşlenenşarapnel füzesi M30A1 kullanılarak gerçekleştirildi” dedi.Daha önce, Yasinovatsk Belediye Başkanı Aleksandr Penayev, Ukrayna birliklerinin DHC'nin Yasinovatsk bölgesine bağlı Panteleymonovka yerleşimini bombaladığını ve 8 sivilin yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/cecen-komutan-alaudinov-eli-kana-bulanmamis-ukraynali-askerler-rus-ordusu-saflarina-gecebilir-1096415807.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, himars, ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, himars, ukrayna
Ukrayna ordusu, DHC'deki sivil yerleşim bölgesine HIMARS füzeleriyle saldırdı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’deki Panteleymonovka yerleşimine Amerikan HIMARS füzeleriyle saldırı düzenlediği bildirildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ukrayna’nın Savaş Suçlarını Belgeleme Dairesi Başkanı Sergey Pereverzev gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, DHC’deki Panteleymonovka yerleşim bölgesine yönelik füze saldırısında Amerikan HIMARS çoklu roketatar sistemleri kullandığını belirtti.
Pereverzev, “22 Mayıs’ta Ukrayna silahlı oluşumları Panteleymonovka yerleşim birimini bombaladı. Olay yerinde, Ukrayna’nın Savaş Suçlarını Belgeleme Dairesi yetkilileri ilgili parçaları buldu. Saldırı HIMARS çoklu roketatar sisteminden ateşlenenşarapnel füzesi M30A1 kullanılarak gerçekleştirildi” dedi.
Daha önce, Yasinovatsk Belediye Başkanı Aleksandr Penayev, Ukrayna birliklerinin DHC'nin Yasinovatsk bölgesine bağlı Panteleymonovka yerleşimini bombaladığını ve 8 sivilin yaralandığını bildirmişti.