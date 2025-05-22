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Türk ve Yunan generaller sınırda buluştu
Türk ve Yunan generaller sınırda buluştu
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Yunanistan ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler (GATÖ) çerçevesinde Yunanistan'ın Kumçiftliği (Orestiada) kentindeki karargahta... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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Yunanistan ve Türkiye ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler (GATÖ) kapsamında Yunanistan'ın Kumçiftliği (Orestiada) kentindeki karargahta bir araya geldi. Görüşme, iki ülke sınırına sadece 4 km mesafede gerçekleşti.Komutanlar arasında buluşmaToplantıya, Yunanistan'dan 3. Mekanize Tugay (3. M/C TAX) "RIMINI" Komutanı Tuğgeneral Athanasios Fotinoglou, Türkiye'den ise 9. Hudut Tugayı (Edirne/TR) Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış katıldı. Görüşme, olumlu bir atmosferde gerçekleşti.Görüşmeler devam edecekTaraflar, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabakata vardı. Bu görüşme, 28 Nisan'da Selanik'te gerçekleştirilen son toplantının devamı niteliğinde oldu.Liderlerin mutabakatı çerçevesindeGörüşmeler, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'te Litvanya'da kararlaştırdıkları Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının üç ekseninden birini oluşturuyor.
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Türk ve Yunan generaller sınırda buluştu

14:24 22.05.2025 (güncellendi: 14:27 22.05.2025)
© Fotoğraf : TwitterTürkiye Yunanistan bayrak
Türkiye Yunanistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye ve Yunanistan ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler (GATÖ) çerçevesinde Yunanistan'ın Kumçiftliği (Orestiada) kentindeki karargahta bir araya geldi. Sınırın 4 km yakınında gerçekleşen görüşmede, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.
Yunanistan ve Türkiye ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler (GATÖ) kapsamında Yunanistan'ın Kumçiftliği (Orestiada) kentindeki karargahta bir araya geldi. Görüşme, iki ülke sınırına sadece 4 km mesafede gerçekleşti.

Komutanlar arasında buluşma

Toplantıya, Yunanistan'dan 3. Mekanize Tugay (3. M/C TAX) "RIMINI" Komutanı Tuğgeneral Athanasios Fotinoglou, Türkiye'den ise 9. Hudut Tugayı (Edirne/TR) Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış katıldı. Görüşme, olumlu bir atmosferde gerçekleşti.

Görüşmeler devam edecek

Taraflar, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabakata vardı. Bu görüşme, 28 Nisan'da Selanik'te gerçekleştirilen son toplantının devamı niteliğinde oldu.

Liderlerin mutabakatı çerçevesinde

Görüşmeler, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'te Litvanya'da kararlaştırdıkları Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının üç ekseninden birini oluşturuyor.
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