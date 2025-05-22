https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/turk-ve-yunan-generaller-sinirda-bulustu-1096428111.html
Türk ve Yunan generaller sınırda buluştu
Türk ve Yunan generaller sınırda buluştu
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Yunanistan ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler (GATÖ) çerçevesinde Yunanistan'ın Kumçiftliği (Orestiada) kentindeki karargahta... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T14:24+0300
2025-05-22T14:24+0300
2025-05-22T14:27+0300
savunma
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buluşma
ziyaret
sınır
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Yunanistan ve Türkiye ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler (GATÖ) kapsamında Yunanistan'ın Kumçiftliği (Orestiada) kentindeki karargahta bir araya geldi. Görüşme, iki ülke sınırına sadece 4 km mesafede gerçekleşti.Komutanlar arasında buluşmaToplantıya, Yunanistan'dan 3. Mekanize Tugay (3. M/C TAX) "RIMINI" Komutanı Tuğgeneral Athanasios Fotinoglou, Türkiye'den ise 9. Hudut Tugayı (Edirne/TR) Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış katıldı. Görüşme, olumlu bir atmosferde gerçekleşti.Görüşmeler devam edecekTaraflar, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabakata vardı. Bu görüşme, 28 Nisan'da Selanik'te gerçekleştirilen son toplantının devamı niteliğinde oldu.Liderlerin mutabakatı çerçevesindeGörüşmeler, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'te Litvanya'da kararlaştırdıkları Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının üç ekseninden birini oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ak-parti-kaynaklari-devlet-pkknin-elindeki-silahlari-biliyor-1096425207.html
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türkiye, yunanistan, general, general, asker, buluşma, buluşma, ziyaret, sınır, orestiada, rimini, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)
türkiye, yunanistan, general, general, asker, buluşma, buluşma, ziyaret, sınır, orestiada, rimini, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)
Türk ve Yunan generaller sınırda buluştu
14:24 22.05.2025 (güncellendi: 14:27 22.05.2025)
Türkiye ve Yunanistan ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler (GATÖ) çerçevesinde Yunanistan'ın Kumçiftliği (Orestiada) kentindeki karargahta bir araya geldi. Sınırın 4 km yakınında gerçekleşen görüşmede, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.
Yunanistan ve Türkiye ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler (GATÖ) kapsamında Yunanistan'ın Kumçiftliği (Orestiada) kentindeki karargahta bir araya geldi. Görüşme, iki ülke sınırına sadece 4 km mesafede gerçekleşti.
Komutanlar arasında buluşma
Toplantıya, Yunanistan'dan 3. Mekanize Tugay (3. M/C TAX) "RIMINI" Komutanı Tuğgeneral Athanasios Fotinoglou, Türkiye'den ise 9. Hudut Tugayı (Edirne/TR) Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış katıldı. Görüşme, olumlu bir atmosferde gerçekleşti.
Taraflar, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabakata vardı. Bu görüşme, 28 Nisan'da Selanik'te gerçekleştirilen son toplantının devamı niteliğinde oldu.
Liderlerin mutabakatı çerçevesinde
Görüşmeler, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'te Litvanya'da kararlaştırdıkları Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının üç ekseninden birini oluşturuyor.