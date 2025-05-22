https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/turk-ve-yunan-generaller-sinirda-bulustu-1096428111.html

Türk ve Yunan generaller sınırda buluştu

Türk ve Yunan generaller sınırda buluştu

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Yunanistan ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler (GATÖ) çerçevesinde Yunanistan'ın Kumçiftliği (Orestiada) kentindeki karargahta... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T14:24+0300

2025-05-22T14:24+0300

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Yunanistan ve Türkiye ordularının Tuğgeneralleri, İkili Güven Artırıcı Önlemler (GATÖ) kapsamında Yunanistan'ın Kumçiftliği (Orestiada) kentindeki karargahta bir araya geldi. Görüşme, iki ülke sınırına sadece 4 km mesafede gerçekleşti.Komutanlar arasında buluşmaToplantıya, Yunanistan'dan 3. Mekanize Tugay (3. M/C TAX) "RIMINI" Komutanı Tuğgeneral Athanasios Fotinoglou, Türkiye'den ise 9. Hudut Tugayı (Edirne/TR) Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış katıldı. Görüşme, olumlu bir atmosferde gerçekleşti.Görüşmeler devam edecekTaraflar, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabakata vardı. Bu görüşme, 28 Nisan'da Selanik'te gerçekleştirilen son toplantının devamı niteliğinde oldu.Liderlerin mutabakatı çerçevesindeGörüşmeler, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'te Litvanya'da kararlaştırdıkları Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının üç ekseninden birini oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ak-parti-kaynaklari-devlet-pkknin-elindeki-silahlari-biliyor-1096425207.html

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