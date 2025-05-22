https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ak-parti-kaynaklari-devlet-pkknin-elindeki-silahlari-biliyor-1096425207.html

AK Parti kaynakları: Devlet, PKK’nın elindeki silahları biliyor

AK Parti kaynakları: Devlet, PKK’nın elindeki silahları biliyor

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ile başlayan süreçte, PKK Kongre kararı ile silahları bırakacağını ilan etmişti. Sputnik’in konuştuğu AK... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T13:37+0300

2025-05-22T13:37+0300

2025-05-22T13:38+0300

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PKK kongresini toplayarak fesih kararı aldı. 41 yıl önce kurulan örgüt bu süreçten sonra silahlı mücadeleye son vereceğini duyurdu. PKK 1978 yılında kurulmuş ve İlk silahlı saldırısını 1984 yılında gerçekleştirmişti. İlk silahlı eylem sonrasında Türk Devleti ile terör örgütü arasında yoğun çatışmaları yaşandı. Süreçte 10 binlerce kişi hayatını kaybederken, Türkiye enerjinin önemli bir bölümünü terörle mücadeleye harcadı. 8 ay önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Parti’nin Eş Genel Başkanlarının elini sıkması ile başlayan sürecin sonunda PKK fesih kararını açıkladı.PKK’nın silah bırakacağını açıklaması sonrasında kamuoyunda örgütün elinde ne kadar silah olduğu, bunların hepsinin teslim edilip edilmeyeceği, teslim sürecinin ne zaman ve ne şekilde olacağına ilişkin sorular gündeme geldi.Sputnik’in AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre devlet, örgütün elindeki silah envanterini biliyor. İstihbarat servisleri üzerinden elde edilen veriler, silah bırakma sürecinde gündemde olacak. Örgütün teslim ettiği silahlar ile bu veriler karşılaştırılacak. Silah bırakma sürecinin ise kısa bir sürede başlayabileceği de öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/devlet-bahcelinin-komisyon-onerisi-komisyon-ne-zaman-kurulacak-nasil-calisacak-1096392891.html

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