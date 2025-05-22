https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/sukriye-acinin-avukatindan-aciklama--yorumlarin-sahipleriyle-ilgili-hukuki-yollara-basvurulacaktir-1096409954.html
Şükriye Aci'nin avukatından açıklama: Yorumların sahipleriyle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır
Şükriye Aci'nin avukatından açıklama: Yorumların sahipleriyle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır
Sputnik Türkiye
Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin avukatı müvekkilinin 4 şüpheli hakkında şikayetini geri çekmesi sonrası yapılan açıklamalar ve müvekkili hakkındaki... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T00:34+0300
2025-05-22T00:34+0300
2025-05-22T01:13+0300
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oğuz murat aci
eylem tok
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İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçti.Aci'nin avukatı Ahmet Aslan müvekkilinin şikayetini geri çekmesinin ardından sosyal medyada yapılan tahkir edici yorumlara karşı hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.'Kazadan sonra tazminat pazarlıkları yapıldığını somut delilleriyle öğrenmiştir'Müvekkili ile ilgili yapılan yorumlara istinaden kaza sonrası oğluyla annesinin evine taşındığını ve çalışmaya başladığını aktaran avukat Aslan şunları kaydetti:Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 kişinin, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirten Aslan, soruşturmaya konu suçların takibinin şikayete bağlı olmadığını, adli sürecin devam edeceğini kaydetti.'Müvekkilin son model arabaya bindiği, para hırsıyla böyle davrandığı' gibi gerçek dışı iddialar eşliğinde kamuoyuna sunulması art niyet eseridir.Ahmet Aslan müvekkilinin kanuni sınırlar çerçevesinde haklarını temin etmeye çalıştığını ve bu gelişmenin, 'Müvekkilin çok iyi yaşamsal şartlara sahip olduğu, son model arabaya bindiği, para hırsıyla böyle davrandığı' gibi gerçek dışı iddialar eşliğinde kamuoyuna sunulması art niyet eseri' olduğunu belirtti. Aslan açıklamaya şu ifadelerle devam etti:'Oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı'Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci gelini Şükriye Aci'ye tepki gösterdi. Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçeceğini bir süredir tahmin ettiğini belirten Özer Aci, gelininin kazadan sonra anne-babasının yanında kalmaya başladığını söyledi. Gelininin para alacağını da tahmin ettiğini dile getiren Aci, şunları ifade etti:Aci, daha önce Bülent Cihantimur ile görüşmeye gideceğinde gelinine, "Bunlar para teklif ediyorlar, düşüncen nedir?" diye sorduğunu gelininin de "Rızkı onlar değil Allah verir" dediğini belirtti.Şükriye Aci'nin avukatları tarafından kandırıldığını söyleyen baba Aci, ailenin kendisine bir teklifte bulunmadığını, ne istediği sorulduğunda Bülent Cihantimur'a, çocuğunu ve eski eşini Amerika'dan getirterek adalete teslim etmesini söylediğini anlattı.Bülent Cihantimur ile ilgili de tepkisini ortaya koyan Aci, "Bugüne kadar 'Ben senin isteğini yerine getiremedim. Bir acılı baba olarak empati kurdum, üzüntünü paylaşıyorum.' diyemedi. Parayla çözmeye çalışıyor" ifadesini kullandı. Aci, ilahi adaletin bir gün mutlaka tecelli edeceğine inandığını vurgulayarak, "Ben hiçbir zaman davamdan vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Bana İstanbul'u verseler ne diyeyim? Oğlum mezardan çıkıp geri gelecek mi?" dedi. 'Para almayı tercih etti, yolu açık olsun'Devam eden dosyayla ilgili de Aci şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/oguz-murat-acinin-esi-eylem-tok-ve-timur-cihantimur-hakkindaki-sikayetini-geri-cekti-1096407629.html
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oguz murat aci, eylem tok kimdir, bülent cihantimur
oguz murat aci, eylem tok kimdir, bülent cihantimur
Şükriye Aci'nin avukatından açıklama: Yorumların sahipleriyle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır
00:34 22.05.2025 (güncellendi: 01:13 22.05.2025)
Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin avukatı müvekkilinin 4 şüpheli hakkında şikayetini geri çekmesi sonrası yapılan açıklamalar ve müvekkili hakkındaki yorumlarla ilgili hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.
İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçti.
Aci'nin avukatı Ahmet Aslan müvekkilinin şikayetini geri çekmesinin ardından sosyal medyada yapılan tahkir edici yorumlara karşı hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.
'Kazadan sonra tazminat pazarlıkları yapıldığını somut delilleriyle öğrenmiştir'
Müvekkili ile ilgili yapılan yorumlara istinaden kaza sonrası oğluyla annesinin evine taşındığını ve çalışmaya başladığını aktaran avukat Aslan şunları kaydetti:
"1 yaşındaki çocuğuyla olayın en büyük mağduru olan Şükriye Aci, kazadan sonra kendisinin ve çocuğunun hakları, duygu ve düşünceleri dikkate alınmaksızın tazminat pazarlıkları yapıldığını somut delilleriyle öğrenmiş, şahsının ve oğlunun haklarını korumak üzere kendi başına hukuki mücadele verme yolunu tercih etmiştir. Müvekkilin bu olayları öğrenmesine vesile olan somut deliller, hakkındaki asılsız ve incitici iddiaların sürdürülmesi halinde kamuoyunun ve resmi makamların takdirine sunulacaktır. Kazaya dair ceza soruşturmalarının sürdüğü ve kazada yaralanan kişiler ile Şükriye Aci tarafından maddi ve manevi tazminat davası açma hazırlığı yapıldığı esnada, yurt dışında tutuklu olduğu bilinen suça sürüklenen çocuğun ailesi tarafından kazadan kaynaklı zararları giderme girişiminde bulunulması üzerine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/A maddesi hükmü çerçevesinde yürütülen müzakereler neticesinde uzlaşmaya varılmış, mağdurların maddi ve manevi tazminata ilişkin talepleri karşılanmıştır."
Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 kişinin, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirten Aslan, soruşturmaya konu suçların takibinin şikayete bağlı olmadığını, adli sürecin devam edeceğini kaydetti.
'Müvekkilin son model arabaya bindiği, para hırsıyla böyle davrandığı' gibi gerçek dışı iddialar eşliğinde kamuoyuna sunulması art niyet eseridir.
Ahmet Aslan müvekkilinin kanuni sınırlar çerçevesinde haklarını temin etmeye çalıştığını ve bu gelişmenin, 'Müvekkilin çok iyi yaşamsal şartlara sahip olduğu, son model arabaya bindiği, para hırsıyla böyle davrandığı' gibi gerçek dışı iddialar eşliğinde kamuoyuna sunulması art niyet eseri' olduğunu belirtti. Aslan açıklamaya şu ifadelerle devam etti:
''Bilhassa sosyal medyada, bu elim kaza sonucu henüz 28 yaşındayken eşini kaybeden ve 1 yaşındaki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren müvekkilimizin kendine özgü şartları bilinmeksizin yapılan tahkir edici yorumların sahipleriyle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır.''
'Oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı'
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci gelini Şükriye Aci'ye tepki gösterdi.
Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçeceğini bir süredir tahmin ettiğini belirten Özer Aci, gelininin kazadan sonra anne-babasının yanında kalmaya başladığını söyledi.
Gelininin para alacağını da tahmin ettiğini dile getiren Aci, şunları ifade etti:
"Bana göre yanlış olan, kendine göre doğru olabilir ama gizli yaptığı için yanlıştır. O torunun büyükbabası olarak benim de 'Kaç para aldı, ne yaptı, az mı aldı, çok mu aldı?' bilme hakkım vardı. Bunca zaman ben mücadele ediyorum.
Ben yoruluyorum. 30 yıllık evladını kaybeden benim. 3 yıllık eşini kaybeden Şükriye Aci, oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı. Maddi, manevi haklarından vazgeçmiş. Yarın öbür gün o çocuğuna maneviyatı nasıl anlatacak, o çocuk hesap sormayacak mı?"
Aci, daha önce Bülent Cihantimur ile görüşmeye gideceğinde gelinine, "Bunlar para teklif ediyorlar, düşüncen nedir?" diye sorduğunu gelininin de "Rızkı onlar değil Allah verir" dediğini belirtti.
Şükriye Aci'nin avukatları tarafından kandırıldığını söyleyen baba Aci, ailenin kendisine bir teklifte bulunmadığını, ne istediği sorulduğunda Bülent Cihantimur'a, çocuğunu ve eski eşini Amerika'dan getirterek adalete teslim etmesini söylediğini anlattı.
Bülent Cihantimur ile ilgili de tepkisini ortaya koyan Aci, "Bugüne kadar 'Ben senin isteğini yerine getiremedim. Bir acılı baba olarak empati kurdum, üzüntünü paylaşıyorum.' diyemedi. Parayla çözmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.
Aci, ilahi adaletin bir gün mutlaka tecelli edeceğine inandığını vurgulayarak, "Ben hiçbir zaman davamdan vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Bana İstanbul'u verseler ne diyeyim? Oğlum mezardan çıkıp geri gelecek mi?" dedi.
'Para almayı tercih etti, yolu açık olsun'
Devam eden dosyayla ilgili de Aci şunları dile getirdi:
"Yasalar çerçevesinde oğlumun miras hakkı eşi ve çocuğunundur. Benim mücadelem o 1,5 yaşındaki çocuğu içindir. 'Pars, Pars diyorsunuz, ben ne olacağım?' diyor. Şükriye Hanım'a şunu söyledim; 'Kızım Pars'ın imkanlarından, ekmeğinden, suyundan sen otomatikman annesi olduğun için faydalanacaksın.' Ama o ne yaptı? Bana bir bardak çay veya su ikram etmeye üşendi. Para almayı tercih etti. Yolu açık olsun.''