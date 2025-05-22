Şükriye Aci'nin avukatından açıklama: Yorumların sahipleriyle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır

"Bana göre yanlış olan, kendine göre doğru olabilir ama gizli yaptığı için yanlıştır. O torunun büyükbabası olarak benim de 'Kaç para aldı, ne yaptı, az mı aldı, çok mu aldı?' bilme hakkım vardı. Bunca zaman ben mücadele ediyorum.

Ben yoruluyorum. 30 yıllık evladını kaybeden benim. 3 yıllık eşini kaybeden Şükriye Aci, oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı. Maddi, manevi haklarından vazgeçmiş. Yarın öbür gün o çocuğuna maneviyatı nasıl anlatacak, o çocuk hesap sormayacak mı?"