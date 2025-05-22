https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rusyada-askeri-tesise-yonelik-teror-eylemi-planlayan-gencler-yakalandi-1096417593.html

Rusya’da askeri tesise yönelik terör eylemi planlayan gençler yakalandı

Rusya’da askeri tesise yönelik terör eylemi planlayan gençler yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin batısındaki Tver Bölgesi’nde, Ukraynalı küratörlerin talimatıyla 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde Savunma... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T10:51+0300

2025-05-22T10:51+0300

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FSB’nin açıklamasında, Rusya Soruşturma Komitesi’yle ortaklaşa yürütülen operasyon sonucu Tver Bölgesi’nde Savunma Bakanlığı tesislerine yönelik terör eyleminin önlendiği ifade edildi.Tver Bölgesi’nin Vışniy Voloçek kentinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, kitlesel katliam ve neo-Nazizm ideolojisinin destekçisi olduğu tespit edilen 2008 ve 2011 doğumlu iki Rus vatandaşı yakalandı. Gençlerin Ukraynalı küratörün talimatıyla, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamaları öncesinde Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir binayı kundaklamaya hazırlandığı bildirildi.Gençlerin telefonlarındaki bir mesajlaşma uygulamasında, Ukraynalı küratörle yapılan yazışmalara ulaşıldı. Şüphelilerin, Rusya’da yasaklı terör örgütlerine biat ettiği, saldırı planlanan tesislere yönelik yapılan keşifle ilgili rapor verdiği ve terör aracı ürettiği tespit edildi.Yapılan araştırma sonucu saldırganların evlerinde ve hunilerde el yapımı ateşleyiciler bulundu.FSB, Ukrayna gizli servislerinin yasadışı faaliyetlerinde Telegram ve WhatsApp'ı giderek daha fazla kullandıkları konusunda uyarıda bulundu.

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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, rusya savunma bakanlığı, tver, vışniy voloçek, telegram, whatsapp