https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rusyada-askeri-tesise-yonelik-teror-eylemi-planlayan-gencler-yakalandi-1096417593.html
Rusya’da askeri tesise yönelik terör eylemi planlayan gençler yakalandı
Rusya’da askeri tesise yönelik terör eylemi planlayan gençler yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin batısındaki Tver Bölgesi’nde, Ukraynalı küratörlerin talimatıyla 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde Savunma... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T10:51+0300
2025-05-22T10:51+0300
2025-05-22T10:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya soruşturma komitesi
rusya savunma bakanlığı
tver
vışniy voloçek
telegram
whatsapp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086298714_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40e8800ab6eca77fd05cbec76fa2dd62.jpg
FSB’nin açıklamasında, Rusya Soruşturma Komitesi’yle ortaklaşa yürütülen operasyon sonucu Tver Bölgesi’nde Savunma Bakanlığı tesislerine yönelik terör eyleminin önlendiği ifade edildi.Tver Bölgesi’nin Vışniy Voloçek kentinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, kitlesel katliam ve neo-Nazizm ideolojisinin destekçisi olduğu tespit edilen 2008 ve 2011 doğumlu iki Rus vatandaşı yakalandı. Gençlerin Ukraynalı küratörün talimatıyla, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamaları öncesinde Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir binayı kundaklamaya hazırlandığı bildirildi.Gençlerin telefonlarındaki bir mesajlaşma uygulamasında, Ukraynalı küratörle yapılan yazışmalara ulaşıldı. Şüphelilerin, Rusya’da yasaklı terör örgütlerine biat ettiği, saldırı planlanan tesislere yönelik yapılan keşifle ilgili rapor verdiği ve terör aracı ürettiği tespit edildi.Yapılan araştırma sonucu saldırganların evlerinde ve hunilerde el yapımı ateşleyiciler bulundu.FSB, Ukrayna gizli servislerinin yasadışı faaliyetlerinde Telegram ve WhatsApp'ı giderek daha fazla kullandıkları konusunda uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kiev-rejiminin-neden-baris-anlasmasi-imzalamak-istemedigi-aciklandi-sonu-olur-1096414969.html
rusya
ukrayna
tver
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086298714_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c27217335e7b1eb7f6d071bc680b77f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, rusya savunma bakanlığı, tver, vışniy voloçek, telegram, whatsapp
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, rusya savunma bakanlığı, tver, vışniy voloçek, telegram, whatsapp
Rusya’da askeri tesise yönelik terör eylemi planlayan gençler yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin batısındaki Tver Bölgesi’nde, Ukraynalı küratörlerin talimatıyla 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde Savunma Bakanlığı’na ait bir binayı kundaklamayı planlayan iki gencin gözaltına alındığını belirtti.
FSB’nin açıklamasında, Rusya Soruşturma Komitesi’yle ortaklaşa yürütülen operasyon sonucu Tver Bölgesi’nde Savunma Bakanlığı tesislerine yönelik terör eyleminin önlendiği ifade edildi.
Tver Bölgesi’nin Vışniy Voloçek kentinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, kitlesel katliam ve neo-Nazizm ideolojisinin destekçisi olduğu tespit edilen 2008 ve 2011 doğumlu iki Rus vatandaşı yakalandı. Gençlerin Ukraynalı küratörün talimatıyla, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamaları öncesinde Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir binayı kundaklamaya hazırlandığı bildirildi.
Gençlerin telefonlarındaki bir mesajlaşma uygulamasında, Ukraynalı küratörle yapılan yazışmalara ulaşıldı. Şüphelilerin, Rusya’da yasaklı terör örgütlerine biat ettiği, saldırı planlanan tesislere yönelik yapılan keşifle ilgili rapor verdiği ve terör aracı ürettiği tespit edildi.
Yapılan araştırma sonucu saldırganların evlerinde ve hunilerde el yapımı ateşleyiciler bulundu.
FSB, Ukrayna gizli servislerinin yasadışı faaliyetlerinde Telegram ve WhatsApp'ı giderek daha fazla kullandıkları konusunda uyarıda bulundu.