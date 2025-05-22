https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rusya-ukrayna-muzakerelerinin-yeni-turu-vatikanda-yapilabilir-1096418105.html
‘Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu Vatikan’da yapılabilir’
‘Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu Vatikan’da yapılabilir’
Sputnik Türkiye
Batı medyası, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeni turunun Haziran ortasında Vatikan'da gerçekleşebileceğini öne sürdü. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T11:06+0300
2025-05-22T11:06+0300
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Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu Vatikan’da yapılabilir.Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen Pazar günü Avrupa liderlerine, bu görüşmelere Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Keith Kellogg’u gönderebileceğini söylediğini aktardı.Haberde, “Vatikan görüşmelerinin Haziran ortasında başlaması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.Daha önce Papa 14. Leo, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ile yaptığı görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını teyit etmişti. Vatikan'ın önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerin yeri konusunda henüz bir karar alınmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rusyada-askeri-tesise-yonelik-teror-eylemi-planlayan-gencler-yakalandi-1096417593.html
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rusya, ukrayna, vatikan, abd, donald trump, marco rubio, wall street journal
rusya, ukrayna, vatikan, abd, donald trump, marco rubio, wall street journal
‘Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu Vatikan’da yapılabilir’
Batı medyası, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeni turunun Haziran ortasında Vatikan'da gerçekleşebileceğini öne sürdü.
Wall Street Journal
gazetesinin iddiasına göre, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu Vatikan’da yapılabilir.
Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen Pazar günü Avrupa liderlerine, bu görüşmelere Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Keith Kellogg’u gönderebileceğini söylediğini aktardı.
Haberde, “Vatikan görüşmelerinin Haziran ortasında başlaması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Papa 14. Leo, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ile yaptığı görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını teyit etmişti. Vatikan'ın önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerin yeri konusunda henüz bir karar alınmadığını söylemişti.