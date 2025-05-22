https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rusya-sorusturma-komitesi-ukrayna-ordusu-kursk-bolgesine-yonelik-saldirida-himars-kullanmis-1096437730.html
Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna ordusu Kursk bölgesine yönelik saldırıda HIMARS kullanmış olabilir
Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna ordusu Kursk bölgesine yönelik saldırıda HIMARS kullanmış olabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki Lgov kasabasına yönelik füze saldırısında HIMARS sistemini kullanmış olabileceğini... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T23:49+0300
2025-05-22T23:49+0300
2025-05-22T23:48+0300
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kursk bölgesi
ukrayna silahlı kuvvetleri
füze saldırısı
himars
aleksandr hinşteyn
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Rusya Soruşturma Komitesi Askeri Soruşturma Departmanı’ndan bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Lgov kasabasına yönelik füze saldırısında Amerikan HIMARS çoklu roketatar sistemi kullanmış olabileceğini söyledi.Yetkili, “Şu anda, Rusya Soruşturma Komitesi'nin Askeri Soruşturma Departmanı çalışanları, Kursk bölgesindeki Lgov kasabasına yapılan bombardımanın sonuçlarını inceliyor. İnceleme sonucunda, muhtemelen HIMARS çoklu roketatar sisteminden fırlatılan füzelere ait parçalar bulundu. Bunların toplandıktan sonra ekspertize gönderilecek” dedi.Bugün akşam saatlerinde Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna ordusunun Lgov kasabasına düzenlediği saldırıda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 sivilin yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ukrayna-ordusu-dhcdeki-sivil-yerlesim-bolgesine-himars-fuzeleriyle-saldirdi-1096437449.html
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rusya soruşturma komitesi, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, himars, aleksandr hinşteyn
rusya soruşturma komitesi, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, himars, aleksandr hinşteyn
Rusya Soruşturma Komitesi: Ukrayna ordusu Kursk bölgesine yönelik saldırıda HIMARS kullanmış olabilir
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki Lgov kasabasına yönelik füze saldırısında HIMARS sistemini kullanmış olabileceğini belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi Askeri Soruşturma Departmanı’ndan bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Lgov kasabasına yönelik füze saldırısında Amerikan HIMARS çoklu roketatar sistemi kullanmış olabileceğini söyledi.
Yetkili, “Şu anda, Rusya Soruşturma Komitesi'nin Askeri Soruşturma Departmanı çalışanları, Kursk bölgesindeki Lgov kasabasına yapılan bombardımanın sonuçlarını inceliyor. İnceleme sonucunda, muhtemelen HIMARS çoklu roketatar sisteminden fırlatılan füzelere ait parçalar bulundu. Bunların toplandıktan sonra ekspertize gönderilecek” dedi.
Bugün akşam saatlerinde Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna ordusunun Lgov kasabasına düzenlediği saldırıda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 sivilin yaralandığını bildirmişti.