https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rusya-kara-kuvvetlerinin-yeni-komutani-mordvicev-goreve-basladi-1096421675.html

Rusya Kara Kuvvetleri’nin yeni komutanı Mordviçev göreve başladı

Rusya Kara Kuvvetleri’nin yeni komutanı Mordviçev göreve başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kara Kuvvetleri’nin yeni Komutanı Albay General Mordviçev'i personelle tanıştırdı ve kendisine sancak takdim etti. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

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2025-05-22T11:47+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Andrey Mordviçev’in göreve başladığı bildirildi.Bakanlığın açıklamasına göre Savunma Bakanı Andrey Belousov, sancak takdim töreninde, “Albay General Andrey Nikolayeviç Mordviçev, özel askeri harekat sırasında komutanlık yeteneğini tam anlamıyla ortaya koymuş deneyimli bir muharip subay. Derin bilgi birikimi, deneyimi ve profesyonelliğinin yeni görevinde hizmetini onurlu bir şekilde sürdürmesine yardımcı olacağından eminim” diye konuştu.Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcılığı görevine atandığı bildirildi.Mordviçev kim?1976 doğumlu Mordviçev, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genel Harp Akademisi ve Genelkurmay Harp Akademisi’nden mezun oldu. 2017-2019 yıllarında Merkez Askeri Bölgesi Birinci Komutan Yardımcılığı, 2019-2021 döneminde de Güney Askeri Bölgesi 8. Birleşik Ordu Birinci Komutan Yardımcılığı görevini yerine getirdi.2021-2022 yılları arasında Güney Askeri Bölgesi 8. Birleşik Ordu Komutanı görevine gelen Mordviçev, 2022-2023 döneminde Güney Askeri Bölge Komutan Yardımcılığı yaptıktan sonra Merkez Askeri Bölge Komutanlığına atandı.Özel askeri harekat sırasında Mariupol operasyonunu yöneten Mordviçev, 2024’te Tsentr (Merkez) Askeri Grubu Komutanı olarak Avdeyevka kentinin alınmasında büyük rol oynadı.Birçok madalya ve nişana layık görülen Mordviçev, Rusya Kahramanı unvanına sahip.

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