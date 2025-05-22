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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rus-uzman-sinirlarimiza-dogru-hareket-eden-her-sey-tampon-bolgede-imha-edilebilecek-1096435970.html
Rus uzman: Sınırlarımıza doğru hareket eden her şey tampon bölgede imha edilebilecek
Rus uzman: Sınırlarımıza doğru hareket eden her şey tampon bölgede imha edilebilecek
Sputnik Türkiye
Askeri uzman Anatoliy Matviyçuk, Rusya ile Ukrayna sınırında kurulması planlanan tampon bölgenin amacının sınır güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rus askeri uzman Anatoliy Matviyçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulması kararını Sputnik’e değerlendirdi.Rusya neden bir tampon bölge oluşturmakla ilgileniyor? Askeri açıdan ne gibi bir faydası olacak?Orada Ukraynalılar da olacak mı?Böyle bir bölge nerede olabilir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/putin-rus-birlikleri-su-anda-bir-tampon-bolge-olusturma-gorevi-uzerinde-calisiyor-1096432838.html
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rusya, ukrayna, tampon bölge, vladimir putin, kursk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kırım, zaporojye, nato, kiev

Rus uzman: Sınırlarımıza doğru hareket eden her şey tampon bölgede imha edilebilecek

21:26 22.05.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRus askerler
Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Askeri uzman Anatoliy Matviyçuk, Rusya ile Ukrayna sınırında kurulması planlanan tampon bölgenin amacının sınır güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.
Rus askeri uzman Anatoliy Matviyçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulması kararını Sputnik’e değerlendirdi.
Rusya neden bir tampon bölge oluşturmakla ilgileniyor? Askeri açıdan ne gibi bir faydası olacak?

Tampon bölge, savaşan taraflar veya devletler arasında, Kursk, Belgorod, Bryansk, muhtemelen Stara Oskol, Zaporojye, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Herson bölgesi ile Kırım sakinlerinin sınır güvenliğini sağlamak için belirli güçlerin bulunacağı tarafsız bir bölge olacak.

Sovyetler Birliği'nde Afganistan'da askeri operasyonlar yürüttüğümüz dönemde böyle bir bölge oluşturma deneyimi olmuştu. Yaklaşık 100 kilometre derinliğindeydi. Burada da benzer bir bölge olacağını düşünüyorum. Bunun ne kadar çabuk gerçekleşeceği, birliklerimizin ilerleyişine ve bitişikte kontrol edilen bölgelerle ilgili sorunların çözümüne bağlı olacak.

Orada Ukraynalılar da olacak mı?

Evet, bu bölgelerde yaşayanlar huzur içinde yaşayabilir, işleriyle uğraşabilirler ama orada Kiev yönetimi olmayacak. Ukrayna'nın başlıca imha aracı NATO'nun uzun menzilli topçularıdır ve yaklaşık 70 kilometrelik bir mesafeye kadar ateş edebiliyorlar.

Sivilleri olası zararlardan korumak için 30 kilometre ve 100 kilometreyi alıyoruz. Yani bu bölgede hiçbir asker, hiçbir yönetim, halkımızın güvenliğini tehdit edebilecek hiçbir şey olmamalı.

Böyle bir bölge nerede olabilir?
Sanırım Sumi bölgesi, Çernigov, Dnepropetrovsk, Harkov. Bunlar düşmanı püskürteceğimiz ve tampon bölgeleri kuracağımız alanlar. Bunlar, Rusya Federasyonu'nun yeni toprakları ile eski topraklarının sınırında bulunan bölgeler.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Putin: Rus birlikleri şu anda bir tampon bölge oluşturma görevi üzerinde çalışıyor
17:58
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