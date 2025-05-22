https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rus-uzman-sinirlarimiza-dogru-hareket-eden-her-sey-tampon-bolgede-imha-edilebilecek-1096435970.html

Rus uzman: Sınırlarımıza doğru hareket eden her şey tampon bölgede imha edilebilecek

Rus uzman: Sınırlarımıza doğru hareket eden her şey tampon bölgede imha edilebilecek

Sputnik Türkiye

Askeri uzman Anatoliy Matviyçuk, Rusya ile Ukrayna sınırında kurulması planlanan tampon bölgenin amacının sınır güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T21:26+0300

2025-05-22T21:26+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

tampon bölge

vladimir putin

kursk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

kırım

zaporojye

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Rus askeri uzman Anatoliy Matviyçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulması kararını Sputnik’e değerlendirdi.Rusya neden bir tampon bölge oluşturmakla ilgileniyor? Askeri açıdan ne gibi bir faydası olacak?Orada Ukraynalılar da olacak mı?Böyle bir bölge nerede olabilir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/putin-rus-birlikleri-su-anda-bir-tampon-bolge-olusturma-gorevi-uzerinde-calisiyor-1096432838.html

rusya

ukrayna

kursk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

zaporojye

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rusya, ukrayna, tampon bölge, vladimir putin, kursk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kırım, zaporojye, nato, kiev