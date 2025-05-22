https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rus-uzman-sinirlarimiza-dogru-hareket-eden-her-sey-tampon-bolgede-imha-edilebilecek-1096435970.html
Rus uzman: Sınırlarımıza doğru hareket eden her şey tampon bölgede imha edilebilecek
Rus uzman: Sınırlarımıza doğru hareket eden her şey tampon bölgede imha edilebilecek
Sputnik Türkiye
Askeri uzman Anatoliy Matviyçuk, Rusya ile Ukrayna sınırında kurulması planlanan tampon bölgenin amacının sınır güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T21:26+0300
2025-05-22T21:26+0300
2025-05-22T21:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
tampon bölge
vladimir putin
kursk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
kırım
zaporojye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec4fe96ede9e9dd2e4b6ad878d7e4562.jpg
Rus askeri uzman Anatoliy Matviyçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulması kararını Sputnik’e değerlendirdi.Rusya neden bir tampon bölge oluşturmakla ilgileniyor? Askeri açıdan ne gibi bir faydası olacak?Orada Ukraynalılar da olacak mı?Böyle bir bölge nerede olabilir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/putin-rus-birlikleri-su-anda-bir-tampon-bolge-olusturma-gorevi-uzerinde-calisiyor-1096432838.html
rusya
ukrayna
kursk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
zaporojye
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32f91b0dc17bf2fb1fb5105f80654c28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, tampon bölge, vladimir putin, kursk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kırım, zaporojye, nato, kiev
rusya, ukrayna, tampon bölge, vladimir putin, kursk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kırım, zaporojye, nato, kiev
Rus uzman: Sınırlarımıza doğru hareket eden her şey tampon bölgede imha edilebilecek
Askeri uzman Anatoliy Matviyçuk, Rusya ile Ukrayna sınırında kurulması planlanan tampon bölgenin amacının sınır güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.
Rus askeri uzman Anatoliy Matviyçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulması kararını Sputnik’e değerlendirdi.
Rusya neden bir tampon bölge oluşturmakla ilgileniyor? Askeri açıdan ne gibi bir faydası olacak?
Tampon bölge, savaşan taraflar veya devletler arasında, Kursk, Belgorod, Bryansk, muhtemelen Stara Oskol, Zaporojye, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Herson bölgesi ile Kırım sakinlerinin sınır güvenliğini sağlamak için belirli güçlerin bulunacağı tarafsız bir bölge olacak.
Sovyetler Birliği'nde Afganistan'da askeri operasyonlar yürüttüğümüz dönemde böyle bir bölge oluşturma deneyimi olmuştu. Yaklaşık 100 kilometre derinliğindeydi. Burada da benzer bir bölge olacağını düşünüyorum. Bunun ne kadar çabuk gerçekleşeceği, birliklerimizin ilerleyişine ve bitişikte kontrol edilen bölgelerle ilgili sorunların çözümüne bağlı olacak.
Orada Ukraynalılar da olacak mı?
Evet, bu bölgelerde yaşayanlar huzur içinde yaşayabilir, işleriyle uğraşabilirler ama orada Kiev yönetimi olmayacak. Ukrayna'nın başlıca imha aracı NATO'nun uzun menzilli topçularıdır ve yaklaşık 70 kilometrelik bir mesafeye kadar ateş edebiliyorlar.
Sivilleri olası zararlardan korumak için 30 kilometre ve 100 kilometreyi alıyoruz. Yani bu bölgede hiçbir asker, hiçbir yönetim, halkımızın güvenliğini tehdit edebilecek hiçbir şey olmamalı.
Böyle bir bölge nerede olabilir?
Sanırım Sumi bölgesi, Çernigov, Dnepropetrovsk, Harkov. Bunlar düşmanı püskürteceğimiz ve tampon bölgeleri kuracağımız alanlar. Bunlar, Rusya Federasyonu'nun yeni toprakları ile eski topraklarının sınırında bulunan bölgeler.