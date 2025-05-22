https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rubio-abd-rusya-ve-ukrayna-arasinda-her-turlu-baris-anlasmasina-acik-1096410588.html
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında her türlü barış anlaşmasına açık
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında her türlü barış anlaşmasına açık
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik her türlü barış anlaşmasına açık olduğunu belirtti. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T01:16+0300
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2025-05-22T01:14+0300
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temsilciler meclisi
marco rubio
rusya
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ateşkes
barış görüşmeleri
müzakere
sergey lavrov
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Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe oturumunda konuşan Rubio, ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında her türlü barış anlaşmasına açık olduğunu, ancak işleyen bir ateşkes olmadan müzakereleri yürütmenin zor olacağı görüşünde olduğunu söyledi.Rubio, “Açıkçası, inanmaya devam ediyoruz. Her türlü barış anlaşmasına açığız, ancak işleyen bir ateşkes olmadan barış görüşmelerine girmeyi çok zor buluyoruz, çünkü bir yerde bir şey patlarsa, bir saldırı olursa, görüşmeler çöker” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın 'Ukrayna'da önce ateşkes ilan edilmesini ve ardından çözüm sürecine geçilmesini' önerenlerin kendisini kandırmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti.Lavrov, Batı'nın Rusya'yı daha önce 2014 yılında Ukrayna yönetimi ile muhalefetin anlaşmaya varmasının hemen ardından Kiev'de darbe yaparak kandırdığını ve Avrupalı siyasetçilerin Minsk anlaşmalarının sadece Kiev'e zaman kazandırmak için yapıldığını daha sonra itiraf ettiklerini anımsatmış, 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmelerde Rusya ve Ukrayna’nın çözüm ilkelerini ortaya koyduğunu ancak Batı’nın, Kiev yönetiminin bu ilkeler temelinde bir anlaşma imzalamasını yasakladığını vurgulamıştı.Lavrov ayrıca, Avrupalı siyasetçilerin ABD'den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamasını talep etmelerinin gerçek niyetlerini ele verdiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rubio-abd-ukraynaya-askeri-garanti-vermedi-1096407872.html
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abd, temsilciler meclisi, marco rubio, rusya, ukrayna, ateşkes, barış görüşmeleri, müzakere, sergey lavrov, i̇stanbul
abd, temsilciler meclisi, marco rubio, rusya, ukrayna, ateşkes, barış görüşmeleri, müzakere, sergey lavrov, i̇stanbul
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında her türlü barış anlaşmasına açık
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik her türlü barış anlaşmasına açık olduğunu belirtti.
Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe oturumunda konuşan Rubio, ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında her türlü barış anlaşmasına açık olduğunu, ancak işleyen bir ateşkes olmadan müzakereleri yürütmenin zor olacağı görüşünde olduğunu söyledi.
Rubio, “Açıkçası, inanmaya devam ediyoruz. Her türlü barış anlaşmasına açığız, ancak işleyen bir ateşkes olmadan barış görüşmelerine girmeyi çok zor buluyoruz, çünkü bir yerde bir şey patlarsa, bir saldırı olursa, görüşmeler çöker” dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın 'Ukrayna'da önce ateşkes ilan edilmesini ve ardından çözüm sürecine geçilmesini' önerenlerin kendisini kandırmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti.
Lavrov, Batı'nın Rusya'yı daha önce 2014 yılında Ukrayna yönetimi ile muhalefetin anlaşmaya varmasının hemen ardından Kiev'de darbe yaparak kandırdığını ve Avrupalı siyasetçilerin Minsk anlaşmalarının sadece Kiev'e zaman kazandırmak için yapıldığını daha sonra itiraf ettiklerini anımsatmış, 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmelerde Rusya ve Ukrayna’nın çözüm ilkelerini ortaya koyduğunu ancak Batı’nın, Kiev yönetiminin bu ilkeler temelinde bir anlaşma imzalamasını yasakladığını vurgulamıştı.
Lavrov ayrıca, Avrupalı siyasetçilerin ABD'den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamasını talep etmelerinin gerçek niyetlerini ele verdiğini dile getirmişti.