https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rubio-abd-ukraynaya-askeri-garanti-vermedi-1096407872.html

Rubio: ABD, Ukrayna'ya askeri garanti vermedi

Rubio: ABD, Ukrayna'ya askeri garanti vermedi

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, nadir toprak metalleri anlaşması kapsamında Ukrayna'ya askeri garanti verilmediğini açıkladı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, ABD'nin nadir toprak metalleri anlaşması kapsamında Ukrayna'ya askeri garanti vermediğini açıkladı.Rubio, Temsilciler Meclisi'ndeki bir oturumda konuyla ilgili bir soruya cevaben "Askeri garanti söz konusu değil." dedi.Rubio, Washington’un Rusya’ya karşı 'yıkıcı yaptırımlar' uygulama kapasitesini halen koruduğunu, ancak bu tür yaptırımlar yerine Ukrayna’da barışın diplomatik yollarla sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.ABD Başkanı Donald Trump’ın, gerekirse Rusya’ya yönelik yaptırımları arttırma seçeneğine sahip olduğunu açıkça ifade ettiğini söyleyen Rubio, tarafların bir barış anlaşmasına varmasının Trump’ın önceliği olduğunu, ancak bunun başarısız olması halinde yıkıcı yaptırımların devreye sokulması ihtimalinin farkında olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-avrupali-liderlere-rusyanin-zaferine-inandigini-soyledi-1096407325.html

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