Romanya’daki seçim sonuçlarına itiraz etmişti: Anayasa Mahkemesi’nden Simion’a ret

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasının avukatı Büşra Doğan: ‘Oteldeki herkes kurtulabilirdi’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’de devlet özelleştiriliyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Çatalca Müftüsü’ne 9 yıl hapis istemi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekaya ayda 250 dolar vermeye değer mi?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/romanyadaki-secim-sonuclarina-itiraz-etmisti-anayasa-mahkemesinden-simiona-ret-1096422676.html
Romanya’daki seçim sonuçlarına itiraz etmişti: Anayasa Mahkemesi’nden Simion’a ret
Romanya’daki seçim sonuçlarına itiraz etmişti: Anayasa Mahkemesi’nden Simion’a ret
Sputnik Türkiye
Romanya Anayasa Mahkemesi, Rumenlerin Birleşmesi için İttifak (AUR) partisi lideri George Simion'un cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptal edilmesi... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T12:23+0300
2025-05-22T12:20+0300
dünya
romanya
anayasa mahkemesi (aym)
george simion
calin georgescu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095940714_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4fa602b07e082f9b83cce9e672d7accb.jpg
Romanya Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı açıklamada, bugünkü oturumda, cumhurbaşkanlığı seçim usulüne riayet edilmesine ilişkin yetkileri kapsamında, George Simion’un ikinci tur sonuçlarının iptaline ilişkin dilekçeyi incelediği ifade edildi.Açıklamada, “Yapılan müzakerelerin ardından Anayasa Mahkemesi, seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu oybirliğiyle temelsiz bularak reddetti” ifadesine yer verildi.Kararın nihai olduğu ve Merkez Seçim Komisyonuna bildirildiği kaydedildi.Simion, 20 sayfalık şikayet dilekçesinde, ikinci tur sonuçlarının hileli olduğunu ve yabancı bir devlet tarafından etkilendiğini savunmuştu.Seçim süreciRomanya’da 18 Mayıs Pazar günü, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilmişti. Ülkenin Merkez Seçim Komisyonu'n verilerine göre Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan yüzde 53.60, Simion ise 46.40 oy alarak yenilgiyi kabul etmişti.Seçimden kısa bir süre önce “Rumenlerin Birliği İçin İttifak” lideri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u seçimlere doğrudan müdahalede bulunmakla suçlamıştı. Simion’un iddiasına göre, Fransız büyükelçi Romanya’yı dolaşarak yerel yöneticileri ve iş insanlarını başka bir adayı desteklemeye ikna etmeye çalışmıştı. Romanya Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları reddetmişti.İlk değilGeçtiğimiz Kasım ayında Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu gerçekleştirilmişti. Bağımsız aday Calin Georgescu seçimin lideri olmuştu. 6 Aralık'ta ülkenin Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin gizliliği kaldırılan belgelerinde doğrulandığı iddia edilen ciddi usulsüzlükler bahanesiyle oylama sonuçlarını iptal etmişti.Şubat ayı sonunda Georgescu, kampanyasının yasadışı finansmanına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak yanlış bilgi yaymak da dahil olmak üzere altı suçla itham edilmişti. Siyasetçi cumhurbaşkanı adayı olarak kaydolmak için başvuruda bulunmuş ancak Yüksek Seçim Kurulu başvurusunu reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rusya-kara-kuvvetlerinin-yeni-komutani-mordvicev-goreve-basladi-1096421675.html
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095940714_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_666fa494c5bfe2ecce90a3167fe097c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
romanya, anayasa mahkemesi (aym), george simion, calin georgescu
romanya, anayasa mahkemesi (aym), george simion, calin georgescu

Romanya’daki seçim sonuçlarına itiraz etmişti: Anayasa Mahkemesi’nden Simion’a ret

12:23 22.05.2025
© AP Photo / Vadim GhirdaGeorge Simion
George Simion - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Abone ol
Romanya Anayasa Mahkemesi, Rumenlerin Birleşmesi için İttifak (AUR) partisi lideri George Simion'un cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
Romanya Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı açıklamada, bugünkü oturumda, cumhurbaşkanlığı seçim usulüne riayet edilmesine ilişkin yetkileri kapsamında, George Simion’un ikinci tur sonuçlarının iptaline ilişkin dilekçeyi incelediği ifade edildi.
Açıklamada, “Yapılan müzakerelerin ardından Anayasa Mahkemesi, seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu oybirliğiyle temelsiz bularak reddetti” ifadesine yer verildi.
Kararın nihai olduğu ve Merkez Seçim Komisyonuna bildirildiği kaydedildi.
Simion, 20 sayfalık şikayet dilekçesinde, ikinci tur sonuçlarının hileli olduğunu ve yabancı bir devlet tarafından etkilendiğini savunmuştu.

Seçim süreci

Romanya’da 18 Mayıs Pazar günü, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilmişti. Ülkenin Merkez Seçim Komisyonu'n verilerine göre Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan yüzde 53.60, Simion ise 46.40 oy alarak yenilgiyi kabul etmişti.
Seçimden kısa bir süre önce “Rumenlerin Birliği İçin İttifak” lideri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u seçimlere doğrudan müdahalede bulunmakla suçlamıştı. Simion’un iddiasına göre, Fransız büyükelçi Romanya’yı dolaşarak yerel yöneticileri ve iş insanlarını başka bir adayı desteklemeye ikna etmeye çalışmıştı. Romanya Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları reddetmişti.

İlk değil

Geçtiğimiz Kasım ayında Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu gerçekleştirilmişti. Bağımsız aday Calin Georgescu seçimin lideri olmuştu. 6 Aralık'ta ülkenin Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin gizliliği kaldırılan belgelerinde doğrulandığı iddia edilen ciddi usulsüzlükler bahanesiyle oylama sonuçlarını iptal etmişti.
Şubat ayı sonunda Georgescu, kampanyasının yasadışı finansmanına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak yanlış bilgi yaymak da dahil olmak üzere altı suçla itham edilmişti. Siyasetçi cumhurbaşkanı adayı olarak kaydolmak için başvuruda bulunmuş ancak Yüksek Seçim Kurulu başvurusunu reddetmişti.
Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Andrey Mordviçev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
DÜNYA
Rusya Kara Kuvvetleri’nin yeni komutanı Mordviçev göreve başladı
11:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала