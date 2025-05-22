https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/romanyadaki-secim-sonuclarina-itiraz-etmisti-anayasa-mahkemesinden-simiona-ret-1096422676.html
Romanya’daki seçim sonuçlarına itiraz etmişti: Anayasa Mahkemesi’nden Simion’a ret
Romanya’daki seçim sonuçlarına itiraz etmişti: Anayasa Mahkemesi’nden Simion’a ret
Sputnik Türkiye
Romanya Anayasa Mahkemesi, Rumenlerin Birleşmesi için İttifak (AUR) partisi lideri George Simion'un cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptal edilmesi... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T12:23+0300
2025-05-22T12:23+0300
2025-05-22T12:20+0300
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anayasa mahkemesi (aym)
george simion
calin georgescu
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Romanya Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı açıklamada, bugünkü oturumda, cumhurbaşkanlığı seçim usulüne riayet edilmesine ilişkin yetkileri kapsamında, George Simion’un ikinci tur sonuçlarının iptaline ilişkin dilekçeyi incelediği ifade edildi.Açıklamada, “Yapılan müzakerelerin ardından Anayasa Mahkemesi, seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu oybirliğiyle temelsiz bularak reddetti” ifadesine yer verildi.Kararın nihai olduğu ve Merkez Seçim Komisyonuna bildirildiği kaydedildi.Simion, 20 sayfalık şikayet dilekçesinde, ikinci tur sonuçlarının hileli olduğunu ve yabancı bir devlet tarafından etkilendiğini savunmuştu.Seçim süreciRomanya’da 18 Mayıs Pazar günü, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilmişti. Ülkenin Merkez Seçim Komisyonu'n verilerine göre Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan yüzde 53.60, Simion ise 46.40 oy alarak yenilgiyi kabul etmişti.Seçimden kısa bir süre önce “Rumenlerin Birliği İçin İttifak” lideri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u seçimlere doğrudan müdahalede bulunmakla suçlamıştı. Simion’un iddiasına göre, Fransız büyükelçi Romanya’yı dolaşarak yerel yöneticileri ve iş insanlarını başka bir adayı desteklemeye ikna etmeye çalışmıştı. Romanya Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları reddetmişti.İlk değilGeçtiğimiz Kasım ayında Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu gerçekleştirilmişti. Bağımsız aday Calin Georgescu seçimin lideri olmuştu. 6 Aralık'ta ülkenin Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin gizliliği kaldırılan belgelerinde doğrulandığı iddia edilen ciddi usulsüzlükler bahanesiyle oylama sonuçlarını iptal etmişti.Şubat ayı sonunda Georgescu, kampanyasının yasadışı finansmanına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak yanlış bilgi yaymak da dahil olmak üzere altı suçla itham edilmişti. Siyasetçi cumhurbaşkanı adayı olarak kaydolmak için başvuruda bulunmuş ancak Yüksek Seçim Kurulu başvurusunu reddetmişti.
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romanya, anayasa mahkemesi (aym), george simion, calin georgescu
romanya, anayasa mahkemesi (aym), george simion, calin georgescu
Romanya’daki seçim sonuçlarına itiraz etmişti: Anayasa Mahkemesi’nden Simion’a ret
Romanya Anayasa Mahkemesi, Rumenlerin Birleşmesi için İttifak (AUR) partisi lideri George Simion'un cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
Romanya Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı açıklamada, bugünkü oturumda, cumhurbaşkanlığı seçim usulüne riayet edilmesine ilişkin yetkileri kapsamında, George Simion’un ikinci tur sonuçlarının iptaline ilişkin dilekçeyi incelediği ifade edildi.
Açıklamada, “Yapılan müzakerelerin ardından Anayasa Mahkemesi, seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu oybirliğiyle temelsiz bularak reddetti” ifadesine yer verildi.
Kararın nihai olduğu ve Merkez Seçim Komisyonuna bildirildiği kaydedildi.
Simion, 20 sayfalık şikayet dilekçesinde, ikinci tur sonuçlarının hileli olduğunu ve yabancı bir devlet tarafından etkilendiğini savunmuştu.
Romanya’da 18 Mayıs Pazar günü, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilmişti. Ülkenin Merkez Seçim Komisyonu'n verilerine göre Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan yüzde 53.60, Simion ise 46.40 oy alarak yenilgiyi kabul etmişti.
Seçimden kısa bir süre önce “Rumenlerin Birliği İçin İttifak” lideri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u seçimlere doğrudan müdahalede bulunmakla suçlamıştı. Simion’un iddiasına göre, Fransız büyükelçi Romanya’yı dolaşarak yerel yöneticileri ve iş insanlarını başka bir adayı desteklemeye ikna etmeye çalışmıştı. Romanya Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları reddetmişti.
Geçtiğimiz Kasım ayında Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu gerçekleştirilmişti. Bağımsız aday Calin Georgescu seçimin lideri olmuştu. 6 Aralık'ta ülkenin Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin gizliliği kaldırılan belgelerinde doğrulandığı iddia edilen ciddi usulsüzlükler bahanesiyle oylama sonuçlarını iptal etmişti.
Şubat ayı sonunda Georgescu, kampanyasının yasadışı finansmanına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak yanlış bilgi yaymak da dahil olmak üzere altı suçla itham edilmişti. Siyasetçi cumhurbaşkanı adayı olarak kaydolmak için başvuruda bulunmuş ancak Yüksek Seçim Kurulu başvurusunu reddetmişti.