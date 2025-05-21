Putin, Ukraynalı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesinde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İcra dairelerinde dosyaların durumu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya soruşturmasında hukuki süreçı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/putin-ukraynali-olusumlardan-temizlenen-kursk-bolgesinde-1096381008.html
Putin, Ukraynalı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesinde
Putin, Ukraynalı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesinde
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesi'ni ziyaret etti. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T09:01+0300
2025-05-21T11:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
vladimir putin
kursk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087791885_0:0:580:327_1920x0_80_0_0_5267d0b73a0fc555df68f64c008f2b71.png
Rusya lideri Vladimir Putin, dün Kursk Bölgesi'ni ziyaret ederek, terörle mücadele operasyona başarıyla tamamlandıktan sonra bölge sakinlerine yardım etmek üzere gelen gönüllülerle buluştu.Görüşmede Halk Cephesi, Kursk Bölgesi Gönüllüleri, Rusya Ulusal Öğrenci Kurtarma Birliği ve diğer kuruluşların temsilcileri yer aldı.Gönüllülere çalışmalarından teşekkür eden Putin, Ukrayna ordusunun 2. Dünya Savaşı anıtlarını yıktığına dikkat çekerek, “Bu durum, onların neo-Nazi ideolojisine sahip kişiler olduğunu söylemek için her türlü dayanak veriyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Düşmanın Rusya sınırlarına doğru ilerleme çabalarına devam ettiğini dile getiren Rusya lideri, bir savaşta başarının temel anahtarının, bir kişinin vatanının kendisinden beklediğini yapma konusundaki̇ iç motivasyonu olduğunu kaydetti.Vatandaşların mümkün olan en kısa sürede evlerine dönebilmeleri için Kursk bölgesindeki mayın temizleme ekibinin artırılması talimatını veren Putin, tüm Rusya'nın tek bir takım haline geldiğini vurgulayarak, "Bu da tüm girişimlerimizin koşulsuz başarısı. Bunlar tüm hedeflerimize ulaşmak için gerekli koşullar" dedi.'Rus anıtları yıkanlar hafızaları silmek istiyor'Gönüllü Alayları üyeleri, Ukrayna ve hasım ülkelerin topraklarında yıktırılan Rus anıtlarının kataloğunu sundu.Kataloğu inceleyen Putin, “Bunun neden yapıldığı çok açık. Kim olduğumuza, nereden geldiğimize dair tarihsel hafızayı silmek için. Peki neden? Gelecek olmasın diye. Her şey gerçekten çok basit. Bir başka sebep de Rusya yönünde bakanların hafızasını silmek” diye konuştu.Putin, nükleer santrali ziyaret ettiKremlin’in yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca Kursk Bölgesi'nin Kurçatov kentinde inşaatı devam eden ikinci nükleer santrali ziyaret etti ve bölge yöneticileriyle görüştü.Ukrayna işgali sırasında Kurçatov sakinlerinin eylemlerinden takdirle bahseden Putin, “Aferin, kimse ürkmedi, herkes işini yaptı” dedi. Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:🔸 Rusya tek bir takım haline geldi ve bu, tüm hedeflerine ulaşmanın anahtarı. 🔸 Ukrayna ordusunun 2. Dünya Savaşı anıtlarını yıkması Rusya'nın neo-Nazilerle savaş halinde olduğunu gösteriyor. 🔸 Bunlar aptallar yarışmasında bile ikinci olurlar. Çünkü onlar aptal. Yaptıklarıyla nasıl biri olduklarını gösteriyorlar. 🔸 Ukrayna ordusu Rusya sınırlarına doğru ilerleme çabalarına devam ediyor. 🔸 Vatandaşların en kısa sürede evlerine dönebilmeleri için Kursk bölgesindeki mayın temizleme ekibi artırılacak.Kursk’ta özel ekonomik bölge oluşturulabilirRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi’nin genelinde özel ekonomik bölge oluşturma olasılığını hükümetle görüşme sözü verdi.Putin, Kursk Bölgesi ilçe yöneticileriyle yaptığı görüşmede, özel ekonomik bölge oluşturma önerisiyle ilgili, “Kursk Bölgesinin genelinde özel ekonomik bölge oluşturma fikrini beğendim” dedi.Hükümetin bu konuda şüpheleri olduğunu, çünkü diğer bölgelerdeki girişimcilerin bu teşvikten yararlanmak ve işlerini Kursk’a taşımak isteyebileceğine dikkat çeken Putin, “Yine de fikir doğru. Bu konuyu kesinlikle hükümetle ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile konuşacağız. Onlar da bir çözüm arasınlar” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tamamen-rusyanin-kontrolunde-ukraynali-komutanlar-kursktaki-basarilari-hakkinda-yalan-soyluyor-1096380620.html
rusya
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087791885_0:0:580:435_1920x0_80_0_0_ea01571ab75ff56ca6eb8e8ea25c8b31.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, kursk
rusya, vladimir putin, kursk

Putin, Ukraynalı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesinde

09:01 21.05.2025 (güncellendi: 11:04 21.05.2025)
Vladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesi'ni ziyaret etti.
Rusya lideri Vladimir Putin, dün Kursk Bölgesi'ni ziyaret ederek, terörle mücadele operasyona başarıyla tamamlandıktan sonra bölge sakinlerine yardım etmek üzere gelen gönüllülerle buluştu.
Görüşmede Halk Cephesi, Kursk Bölgesi Gönüllüleri, Rusya Ulusal Öğrenci Kurtarma Birliği ve diğer kuruluşların temsilcileri yer aldı.
Gönüllülere çalışmalarından teşekkür eden Putin, Ukrayna ordusunun 2. Dünya Savaşı anıtlarını yıktığına dikkat çekerek, “Bu durum, onların neo-Nazi ideolojisine sahip kişiler olduğunu söylemek için her türlü dayanak veriyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunlar aptallar yarışmasında bile ikinci olurlar. Neden mi? Çünkü onlar aptal. Yaptıklarıyla nasıl biri olduklarını gösteriyorlar.

Düşmanın Rusya sınırlarına doğru ilerleme çabalarına devam ettiğini dile getiren Rusya lideri, bir savaşta başarının temel anahtarının, bir kişinin vatanının kendisinden beklediğini yapma konusundaki̇ iç motivasyonu olduğunu kaydetti.
Vatandaşların mümkün olan en kısa sürede evlerine dönebilmeleri için Kursk bölgesindeki mayın temizleme ekibinin artırılması talimatını veren Putin, tüm Rusya'nın tek bir takım haline geldiğini vurgulayarak, "Bu da tüm girişimlerimizin koşulsuz başarısı. Bunlar tüm hedeflerimize ulaşmak için gerekli koşullar" dedi.

'Rus anıtları yıkanlar hafızaları silmek istiyor'

Gönüllü Alayları üyeleri, Ukrayna ve hasım ülkelerin topraklarında yıktırılan Rus anıtlarının kataloğunu sundu.
Kataloğu inceleyen Putin, “Bunun neden yapıldığı çok açık. Kim olduğumuza, nereden geldiğimize dair tarihsel hafızayı silmek için. Peki neden? Gelecek olmasın diye. Her şey gerçekten çok basit. Bir başka sebep de Rusya yönünde bakanların hafızasını silmek” diye konuştu.

Putin, nükleer santrali ziyaret etti

Kremlin’in yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca Kursk Bölgesi'nin Kurçatov kentinde inşaatı devam eden ikinci nükleer santrali ziyaret etti ve bölge yöneticileriyle görüştü.
Ukrayna işgali sırasında Kurçatov sakinlerinin eylemlerinden takdirle bahseden Putin, “Aferin, kimse ürkmedi, herkes işini yaptı” dedi.
Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
🔸 Rusya tek bir takım haline geldi ve bu, tüm hedeflerine ulaşmanın anahtarı.
🔸 Ukrayna ordusunun 2. Dünya Savaşı anıtlarını yıkması Rusya'nın neo-Nazilerle savaş halinde olduğunu gösteriyor.
🔸 Bunlar aptallar yarışmasında bile ikinci olurlar. Çünkü onlar aptal. Yaptıklarıyla nasıl biri olduklarını gösteriyorlar.
🔸 Ukrayna ordusu Rusya sınırlarına doğru ilerleme çabalarına devam ediyor.
🔸 Vatandaşların en kısa sürede evlerine dönebilmeleri için Kursk bölgesindeki mayın temizleme ekibi artırılacak.

Kursk’ta özel ekonomik bölge oluşturulabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi’nin genelinde özel ekonomik bölge oluşturma olasılığını hükümetle görüşme sözü verdi.
Putin, Kursk Bölgesi ilçe yöneticileriyle yaptığı görüşmede, özel ekonomik bölge oluşturma önerisiyle ilgili, “Kursk Bölgesinin genelinde özel ekonomik bölge oluşturma fikrini beğendim” dedi.
Hükümetin bu konuda şüpheleri olduğunu, çünkü diğer bölgelerdeki girişimcilerin bu teşvikten yararlanmak ve işlerini Kursk’a taşımak isteyebileceğine dikkat çeken Putin, “Yine de fikir doğru. Bu konuyu kesinlikle hükümetle ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile konuşacağız. Onlar da bir çözüm arasınlar” diye ekledi.
Kursk Bölgesinde imha edilen Ukrayna askeri teçhizatı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Tamamen Rusya’nın kontrolünde: Ukraynalı komutanlar Kursk’taki başarıları hakkında yalan söylüyor
08:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала