https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/putin-ukraynali-olusumlardan-temizlenen-kursk-bolgesinde-1096381008.html

Putin, Ukraynalı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesinde

Putin, Ukraynalı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesinde

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesi'ni ziyaret etti. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T09:01+0300

2025-05-21T09:01+0300

2025-05-21T11:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

vladimir putin

kursk

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Rusya lideri Vladimir Putin, dün Kursk Bölgesi'ni ziyaret ederek, terörle mücadele operasyona başarıyla tamamlandıktan sonra bölge sakinlerine yardım etmek üzere gelen gönüllülerle buluştu.Görüşmede Halk Cephesi, Kursk Bölgesi Gönüllüleri, Rusya Ulusal Öğrenci Kurtarma Birliği ve diğer kuruluşların temsilcileri yer aldı.Gönüllülere çalışmalarından teşekkür eden Putin, Ukrayna ordusunun 2. Dünya Savaşı anıtlarını yıktığına dikkat çekerek, “Bu durum, onların neo-Nazi ideolojisine sahip kişiler olduğunu söylemek için her türlü dayanak veriyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Düşmanın Rusya sınırlarına doğru ilerleme çabalarına devam ettiğini dile getiren Rusya lideri, bir savaşta başarının temel anahtarının, bir kişinin vatanının kendisinden beklediğini yapma konusundaki̇ iç motivasyonu olduğunu kaydetti.Vatandaşların mümkün olan en kısa sürede evlerine dönebilmeleri için Kursk bölgesindeki mayın temizleme ekibinin artırılması talimatını veren Putin, tüm Rusya'nın tek bir takım haline geldiğini vurgulayarak, "Bu da tüm girişimlerimizin koşulsuz başarısı. Bunlar tüm hedeflerimize ulaşmak için gerekli koşullar" dedi.'Rus anıtları yıkanlar hafızaları silmek istiyor'Gönüllü Alayları üyeleri, Ukrayna ve hasım ülkelerin topraklarında yıktırılan Rus anıtlarının kataloğunu sundu.Kataloğu inceleyen Putin, “Bunun neden yapıldığı çok açık. Kim olduğumuza, nereden geldiğimize dair tarihsel hafızayı silmek için. Peki neden? Gelecek olmasın diye. Her şey gerçekten çok basit. Bir başka sebep de Rusya yönünde bakanların hafızasını silmek” diye konuştu.Putin, nükleer santrali ziyaret ettiKremlin’in yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca Kursk Bölgesi'nin Kurçatov kentinde inşaatı devam eden ikinci nükleer santrali ziyaret etti ve bölge yöneticileriyle görüştü.Ukrayna işgali sırasında Kurçatov sakinlerinin eylemlerinden takdirle bahseden Putin, “Aferin, kimse ürkmedi, herkes işini yaptı” dedi. Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:🔸 Rusya tek bir takım haline geldi ve bu, tüm hedeflerine ulaşmanın anahtarı. 🔸 Ukrayna ordusunun 2. Dünya Savaşı anıtlarını yıkması Rusya'nın neo-Nazilerle savaş halinde olduğunu gösteriyor. 🔸 Bunlar aptallar yarışmasında bile ikinci olurlar. Çünkü onlar aptal. Yaptıklarıyla nasıl biri olduklarını gösteriyorlar. 🔸 Ukrayna ordusu Rusya sınırlarına doğru ilerleme çabalarına devam ediyor. 🔸 Vatandaşların en kısa sürede evlerine dönebilmeleri için Kursk bölgesindeki mayın temizleme ekibi artırılacak.Kursk’ta özel ekonomik bölge oluşturulabilirRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi’nin genelinde özel ekonomik bölge oluşturma olasılığını hükümetle görüşme sözü verdi.Putin, Kursk Bölgesi ilçe yöneticileriyle yaptığı görüşmede, özel ekonomik bölge oluşturma önerisiyle ilgili, “Kursk Bölgesinin genelinde özel ekonomik bölge oluşturma fikrini beğendim” dedi.Hükümetin bu konuda şüpheleri olduğunu, çünkü diğer bölgelerdeki girişimcilerin bu teşvikten yararlanmak ve işlerini Kursk’a taşımak isteyebileceğine dikkat çeken Putin, “Yine de fikir doğru. Bu konuyu kesinlikle hükümetle ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile konuşacağız. Onlar da bir çözüm arasınlar” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tamamen-rusyanin-kontrolunde-ukraynali-komutanlar-kursktaki-basarilari-hakkinda-yalan-soyluyor-1096380620.html

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