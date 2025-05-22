https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/pentagon-polonyaya-binden-fazla-bomba-satisini-onayladi-1096410340.html
Pentagon, Polonya'ya binden fazla bomba satışını onayladı
Pentagon, Polonya'ya binden fazla bomba satışını onayladı
Sputnik Türkiye
Pentagon, 180 milyon dolar karşılığında Polonya'ya bin 400'den fazla GBU-39 hava bombası satışını onayladı 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T01:02+0300
2025-05-22T01:02+0300
2025-05-22T01:02+0300
dünya
polonya
abd
pentagon
dışişleri bakanlığı
savunma bakanlığı
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Pentagon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya bin 400'den fazla GBU-39 hava bombasının 180 milyon dolarlık satışını onayladığını duyurdu.ABD ordusundan yapılan açıklamada “Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetine GBU-39/B küçük çaplı hava bombaları ve ilgili lojistik ve bakım unsurlarının yaklaşık 180 milyon dolar karşılığında olası bir dış askeri satışını onaylama kararı aldı.” denildi.Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı, Polonya'nın özellikle bin 400 adet küçük çaplı GBU-39/B (SDB-I) bombası ve dört adet inert fünyeli GBU-39 (T-1)/B eğitim bombası satın almayı talep ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/abd-disisleri-bakani-rubio-yil-sonuna-kadar-birkac-ulke-ibrahim-anlasmalarina-katilabilir-1096409358.html
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polonya, abd, pentagon, dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı
polonya, abd, pentagon, dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı
Pentagon, Polonya'ya binden fazla bomba satışını onayladı
Pentagon, 180 milyon dolar karşılığında Polonya'ya bin 400'den fazla GBU-39 hava bombası satışını onayladı
Pentagon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya bin 400'den fazla GBU-39 hava bombasının 180 milyon dolarlık satışını onayladığını duyurdu.
ABD ordusundan yapılan açıklamada “Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetine GBU-39/B küçük çaplı hava bombaları ve ilgili lojistik ve bakım unsurlarının yaklaşık 180 milyon dolar karşılığında olası bir dış askeri satışını onaylama kararı aldı.” denildi.
Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı, Polonya'nın özellikle bin 400 adet küçük çaplı GBU-39/B (SDB-I) bombası ve dört adet inert fünyeli GBU-39 (T-1)/B eğitim bombası satın almayı talep ettiğini belirtti.