https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/pentagon-polonyaya-binden-fazla-bomba-satisini-onayladi-1096410340.html

Pentagon, Polonya'ya binden fazla bomba satışını onayladı

Pentagon, Polonya'ya binden fazla bomba satışını onayladı

Sputnik Türkiye

Pentagon, 180 milyon dolar karşılığında Polonya'ya bin 400'den fazla GBU-39 hava bombası satışını onayladı 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T01:02+0300

2025-05-22T01:02+0300

2025-05-22T01:02+0300

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Pentagon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya bin 400'den fazla GBU-39 hava bombasının 180 milyon dolarlık satışını onayladığını duyurdu.ABD ordusundan yapılan açıklamada “Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetine GBU-39/B küçük çaplı hava bombaları ve ilgili lojistik ve bakım unsurlarının yaklaşık 180 milyon dolar karşılığında olası bir dış askeri satışını onaylama kararı aldı.” denildi.Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı, Polonya'nın özellikle bin 400 adet küçük çaplı GBU-39/B (SDB-I) bombası ve dört adet inert fünyeli GBU-39 (T-1)/B eğitim bombası satın almayı talep ettiğini belirtti.

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