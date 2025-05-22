Pentagon, Polonya'ya binden fazla bomba satışını onayladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Gürer: Türkiye tarımsal deprem yaşıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasının avukatı Büşra Doğan: ‘Oteldeki herkes kurtulabilirdi’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Batı, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı: Ahmed eş-Şera'ya sunulan şartlar neler?
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/pentagon-polonyaya-binden-fazla-bomba-satisini-onayladi-1096410340.html
Pentagon, Polonya'ya binden fazla bomba satışını onayladı
Pentagon, Polonya'ya binden fazla bomba satışını onayladı
Sputnik Türkiye
Pentagon, 180 milyon dolar karşılığında Polonya'ya bin 400'den fazla GBU-39 hava bombası satışını onayladı 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T01:02+0300
2025-05-22T01:02+0300
dünya
polonya
abd
pentagon
dışişleri bakanlığı
savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9c6aa8208b2177c0ebd6bcec0a831a.jpg
Pentagon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya bin 400'den fazla GBU-39 hava bombasının 180 milyon dolarlık satışını onayladığını duyurdu.ABD ordusundan yapılan açıklamada “Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetine GBU-39/B küçük çaplı hava bombaları ve ilgili lojistik ve bakım unsurlarının yaklaşık 180 milyon dolar karşılığında olası bir dış askeri satışını onaylama kararı aldı.” denildi.Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı, Polonya'nın özellikle bin 400 adet küçük çaplı GBU-39/B (SDB-I) bombası ve dört adet inert fünyeli GBU-39 (T-1)/B eğitim bombası satın almayı talep ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/abd-disisleri-bakani-rubio-yil-sonuna-kadar-birkac-ulke-ibrahim-anlasmalarina-katilabilir-1096409358.html
polonya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b92d58dbe1bd80213b91c59db8cf770.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polonya, abd, pentagon, dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı
polonya, abd, pentagon, dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı

Pentagon, Polonya'ya binden fazla bomba satışını onayladı

01:02 22.05.2025
© AP Photo / Carolyn KasterPentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Abone ol
Pentagon, 180 milyon dolar karşılığında Polonya'ya bin 400'den fazla GBU-39 hava bombası satışını onayladı
Pentagon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya bin 400'den fazla GBU-39 hava bombasının 180 milyon dolarlık satışını onayladığını duyurdu.
ABD ordusundan yapılan açıklamada “Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetine GBU-39/B küçük çaplı hava bombaları ve ilgili lojistik ve bakım unsurlarının yaklaşık 180 milyon dolar karşılığında olası bir dış askeri satışını onaylama kararı aldı.” denildi.
Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı, Polonya'nın özellikle bin 400 adet küçük çaplı GBU-39/B (SDB-I) bombası ve dört adet inert fünyeli GBU-39 (T-1)/B eğitim bombası satın almayı talep ettiğini belirtti.
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
Dün, 23:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала