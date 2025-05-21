https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/abd-disisleri-bakani-rubio-yil-sonuna-kadar-birkac-ulke-ibrahim-anlasmalarina-katilabilir-1096409358.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan ile İsrail arasında olası bir normalleşmeyle 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T23:45+0300

2025-05-21T23:45+0300

2025-05-21T23:45+0300

dünya

marco rubio

donald trump

i̇srail

suudi arabistan

abd

i̇brahim anlaşmaları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092724252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0011c09b031fdcfabcdb9bd7c54a221a.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile İsrail arasında olası bir normalleşme hakkında gelen soruya, "Bunun hala mümkün olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.Riyad ve Tel Aviv'in anlaşma konusunda istekli olduğuna işaret eden Rubio, "7 Ekim saldırısı gibi bazı koşullar engel teşkil ediyor ancak hem Suudiler hem de İsrailliler bu anlaşmaya varmakla ilgilenmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.Rubio, anlaşmalarla ilgilenen ülkeleri belirlemek üzere aktif çalışan özel İbrahim Anlaşmaları Ofisi bulunduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar birkaç ülkenin daha İbrahim Anlaşmalarına katılmaya istekli olduğu yönünde iyi haberler alabiliriz." diye konuştu.İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmaları, ilk olarak 2020 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde imzalanmıştı.Bu kapsamda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas, Sudan, Mısır ve Ürdün, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rubio-abd-ukraynaya-askeri-garanti-vermedi-1096407872.html

i̇srail

suudi arabistan

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marco rubio, donald trump, i̇srail, suudi arabistan, abd, i̇brahim anlaşmaları