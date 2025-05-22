https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ozel-halk-otobusleri-kontak-kapatti-duraklarda-sabah-yogunlugu-yasaniyor-1096414219.html
Özel halk otobüsleri kontak kapatmıştı: Anlaşma sağlandı, seferler başlıyor
Özel halk otobüsleri kontak kapatmıştı: Anlaşma sağlandı, seferler başlıyor
Sputnik Türkiye
Özel halk otobüsleri, 1 günlük kontak kapatma kararı aldı. Kararın ardından özellikle sabah saatlerinde duraklarda ve toplu taşımada uzun kuyruklar oluştu... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T09:06+0300
2025-05-22T09:06+0300
2025-05-22T10:22+0300
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İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri 22 Mayıs perşembe günü (bugün), dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. 3 bin 41 otobüsün yola çıkmayacağı açıklandı.Özel halk otobüslerinin bugün kontak kapatması sonrasında hem otobüs duraklarında hem de diğer toplu taşımalarda sabah yoğunluğu yaşandı. Sabah işe gitmek isteyenler 'dolu gelen' duraklarda yoğunluk nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Gelen İETT otobüslerinin de dolu olması duraklardaki yoğunluğu artırdı. İBB ile özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandığı, otobüslerinin hizmete başlayacağı duyuruldu. Yoğunluk toplu taşımaya kaydıBazı vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle minibüs ya da yürüyerek ulaşımı tercih etti. Ancak trafik yoğunluğu da artınca İstanbul genelinde ulaşım kilitlendi. Özellikle Avrupa Yakası’nda işlek bölgelerde duraklar doldu, trafik sıkışıklığı yaşandı.Neden kontak kapattılar?İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Uzun süredir sübvansiyon taleplerimiz karşılanmıyor. Zararla çalışmaya devam edemeyiz. Bugün sadece sesimizi duyurmak için kontak kapattık” ifadelerine yer verildi.23 Mayıs'ta (yarın) otobüsler çalışıyor mu?Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin grev kararı sonrası oluşan yoğunluk otobüs duraklarında aşırı yoğunluğa neden oldu. İstanbullular, "23 Mayıs Cuma (yarın) günü otobüsler çalışıyor mu?" sorusunun cevabını merak etti. Özel Halk Otobüsü İşletmecileri Esnaf Odası'ndan 23 Mayıs'a dair bir açıklama yapılmadı. Bu uygulama yalnızca özel halk otobüslerini kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/istanbullular-dikkat-yarin-ozel-halk-otobusleri-kontak-kapatacak-1096385467.html
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Özel halk otobüsleri kontak kapatmıştı: Anlaşma sağlandı, seferler başlıyor
09:06 22.05.2025 (güncellendi: 10:22 22.05.2025)
Özel halk otobüsleri, 1 günlük kontak kapatma kararı aldı. Kararın ardından özellikle sabah saatlerinde duraklarda ve toplu taşımada uzun kuyruklar oluştu, metrobüs ve İETT otobüslerinde aşırı yoğunluk yaşandı. İBB ile özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandığı ve otobüsler hizmete başlayacağı belirtildi.
İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri 22 Mayıs perşembe günü (bugün), dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. 3 bin 41 otobüsün yola çıkmayacağı açıklandı.
Özel halk otobüslerinin bugün kontak kapatması sonrasında hem otobüs duraklarında hem de diğer toplu taşımalarda sabah yoğunluğu yaşandı. Sabah işe gitmek isteyenler 'dolu gelen' duraklarda yoğunluk nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Gelen İETT otobüslerinin de dolu olması duraklardaki yoğunluğu artırdı.
İBB ile özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandığı, otobüslerinin hizmete başlayacağı duyuruldu.
Yoğunluk toplu taşımaya kaydı
Bazı vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle minibüs ya da yürüyerek ulaşımı tercih etti. Ancak trafik yoğunluğu da artınca İstanbul genelinde ulaşım kilitlendi. Özellikle Avrupa Yakası’nda işlek bölgelerde duraklar doldu, trafik sıkışıklığı yaşandı.
İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Uzun süredir sübvansiyon taleplerimiz karşılanmıyor. Zararla çalışmaya devam edemeyiz. Bugün sadece sesimizi duyurmak için kontak kapattık” ifadelerine yer verildi.
23 Mayıs'ta (yarın) otobüsler çalışıyor mu?
Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin grev kararı sonrası oluşan yoğunluk otobüs duraklarında aşırı yoğunluğa neden oldu. İstanbullular, "23 Mayıs Cuma (yarın) günü otobüsler çalışıyor mu?" sorusunun cevabını merak etti. Özel Halk Otobüsü İşletmecileri Esnaf Odası'ndan 23 Mayıs'a dair bir açıklama yapılmadı. Bu uygulama yalnızca özel halk otobüslerini kapsıyor.