https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/istanbullular-dikkat-yarin-ozel-halk-otobusleri-kontak-kapatacak-1096385467.html

İstanbullular dikkat: Yarın özel halk otobüsleri kontak kapatacak

İstanbullular dikkat: Yarın özel halk otobüsleri kontak kapatacak

Sputnik Türkiye

Özel halk otobüsleri yarın ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma eylemi yapacak. 3 binden fazla otobüs sefere çıkmayacak.

2025-05-21T11:02+0300

2025-05-21T11:02+0300

2025-05-21T11:02+0300

yaşam

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇ett

i̇stanbul özel halk otobüsü

özel halk otobüsü

grev

kontak kapatma

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İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri 22 Mayıs perşembe günü (yarın), dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. 3 bin 41 otobüsün yola çıkmayacağı açıklandı. İstanbul’da özellikle sabah ve akşam saatlerinde özel halk otobüslerinin çalışmaması diğer toplu taşıma araçlarında büyük yoğunluk oluşturabilir. Yarın özel halk otobüsleri çalışacak mı?İstanbul'da özel halk otobüsleri dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle yarın iş bırakacaklarını açıkladı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık’ın yaptığı açıklamalara göre, 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın çalışmayacak. Özel halk otobüsleri ne zaman çalışmayacak?İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler.’’ açıklamasında bulundu.Bu nedenle 22 Mayıs Perşembe günü, özel halk otobüslerinin çalışmayacağı açıklandı. Özel hal otobüsleri neden çalışmama kararı aldı?Özel halk otobüslerinin, İBB’den ödeme alamadıklarını, yakıt ve personel maaşlarını ödeyemez hale geldiklerini belirterek kontak kapatma kararlarını açıklandı.

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