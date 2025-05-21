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İstanbullular dikkat: Yarın özel halk otobüsleri kontak kapatacak
İstanbullular dikkat: Yarın özel halk otobüsleri kontak kapatacak
Sputnik Türkiye
Özel halk otobüsleri yarın ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma eylemi yapacak. 3 binden fazla otobüs sefere çıkmayacak.
2025-05-21T11:02+0300
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yaşam
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇ett
i̇stanbul özel halk otobüsü
özel halk otobüsü
grev
kontak kapatma
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İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri 22 Mayıs perşembe günü (yarın), dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. 3 bin 41 otobüsün yola çıkmayacağı açıklandı. İstanbul’da özellikle sabah ve akşam saatlerinde özel halk otobüslerinin çalışmaması diğer toplu taşıma araçlarında büyük yoğunluk oluşturabilir. Yarın özel halk otobüsleri çalışacak mı?İstanbul'da özel halk otobüsleri dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle yarın iş bırakacaklarını açıkladı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık’ın yaptığı açıklamalara göre, 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın çalışmayacak. Özel halk otobüsleri ne zaman çalışmayacak?İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler.’’ açıklamasında bulundu.Bu nedenle 22 Mayıs Perşembe günü, özel halk otobüslerinin çalışmayacağı açıklandı. Özel hal otobüsleri neden çalışmama kararı aldı?Özel halk otobüslerinin, İBB’den ödeme alamadıklarını, yakıt ve personel maaşlarını ödeyemez hale geldiklerini belirterek kontak kapatma kararlarını açıklandı.
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istanbul özel halk otobüsü, istanbul ulaşım grev, istanbul özel halk otobüsleri ne zaman çalışmayacak, istanbulda otobüsler ne zaman çalışmıyor, istanbulda otobüsler çalışmayacak mı, istanbulda özel halk otobüsleri grev yapıyor, istanbulda özel halk otobüsleri kontak kapatttı
istanbul özel halk otobüsü, istanbul ulaşım grev, istanbul özel halk otobüsleri ne zaman çalışmayacak, istanbulda otobüsler ne zaman çalışmıyor, istanbulda otobüsler çalışmayacak mı, istanbulda özel halk otobüsleri grev yapıyor, istanbulda özel halk otobüsleri kontak kapatttı

İstanbullular dikkat: Yarın özel halk otobüsleri kontak kapatacak

11:02 21.05.2025
© AA / Ağıt Erdi UlukayaÖzel halk otobüsü sahiplerinden İBB binası önünde protesto
Özel halk otobüsü sahiplerinden İBB binası önünde protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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İstanbul'da özel halk otobüsleri ödeme alamadıkları gerekçesiyle yarın kontak kapatacak.
İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri 22 Mayıs perşembe günü (yarın), dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. 3 bin 41 otobüsün yola çıkmayacağı açıklandı. İstanbul’da özellikle sabah ve akşam saatlerinde özel halk otobüslerinin çalışmaması diğer toplu taşıma araçlarında büyük yoğunluk oluşturabilir.

Yarın özel halk otobüsleri çalışacak mı?

İstanbul'da özel halk otobüsleri dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle yarın iş bırakacaklarını açıkladı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık’ın yaptığı açıklamalara göre, 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın çalışmayacak.

Özel halk otobüsleri ne zaman çalışmayacak?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler.’’ açıklamasında bulundu.
Bu nedenle 22 Mayıs Perşembe günü, özel halk otobüslerinin çalışmayacağı açıklandı.

Özel hal otobüsleri neden çalışmama kararı aldı?

Özel halk otobüslerinin, İBB’den ödeme alamadıklarını, yakıt ve personel maaşlarını ödeyemez hale geldiklerini belirterek kontak kapatma kararlarını açıklandı.
Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, grup adına açıklama yaptı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı: 'İstanbul Kart kullanmayın, POS cihazı koyacağız'
17 Nisan, 20:06
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