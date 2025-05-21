https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/istanbullular-dikkat-yarin-ozel-halk-otobusleri-kontak-kapatacak-1096385467.html
İstanbullular dikkat: Yarın özel halk otobüsleri kontak kapatacak
İstanbullular dikkat: Yarın özel halk otobüsleri kontak kapatacak
Sputnik Türkiye
Özel halk otobüsleri yarın ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma eylemi yapacak. 3 binden fazla otobüs sefere çıkmayacak.
2025-05-21T11:02+0300
2025-05-21T11:02+0300
2025-05-21T11:02+0300
yaşam
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇ett
i̇stanbul özel halk otobüsü
özel halk otobüsü
grev
kontak kapatma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083857346_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_cefb83b0dbd015daaec766e002045bda.jpg
İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri 22 Mayıs perşembe günü (yarın), dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. 3 bin 41 otobüsün yola çıkmayacağı açıklandı. İstanbul’da özellikle sabah ve akşam saatlerinde özel halk otobüslerinin çalışmaması diğer toplu taşıma araçlarında büyük yoğunluk oluşturabilir. Yarın özel halk otobüsleri çalışacak mı?İstanbul'da özel halk otobüsleri dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle yarın iş bırakacaklarını açıkladı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık’ın yaptığı açıklamalara göre, 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın çalışmayacak. Özel halk otobüsleri ne zaman çalışmayacak?İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler.’’ açıklamasında bulundu.Bu nedenle 22 Mayıs Perşembe günü, özel halk otobüslerinin çalışmayacağı açıklandı. Özel hal otobüsleri neden çalışmama kararı aldı?Özel halk otobüslerinin, İBB’den ödeme alamadıklarını, yakıt ve personel maaşlarını ödeyemez hale geldiklerini belirterek kontak kapatma kararlarını açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/iettye-bagli-ozel-halk-otobusu-sahipleri-eylem-yapti-istanbul-kart-kullanmayin-pos-cihazi-koyacagiz-1095480225.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083857346_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_13d2e05e1de824e7b527ddf57ff4aef6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul özel halk otobüsü, istanbul ulaşım grev, istanbul özel halk otobüsleri ne zaman çalışmayacak, istanbulda otobüsler ne zaman çalışmıyor, istanbulda otobüsler çalışmayacak mı, istanbulda özel halk otobüsleri grev yapıyor, istanbulda özel halk otobüsleri kontak kapatttı
istanbul özel halk otobüsü, istanbul ulaşım grev, istanbul özel halk otobüsleri ne zaman çalışmayacak, istanbulda otobüsler ne zaman çalışmıyor, istanbulda otobüsler çalışmayacak mı, istanbulda özel halk otobüsleri grev yapıyor, istanbulda özel halk otobüsleri kontak kapatttı
İstanbullular dikkat: Yarın özel halk otobüsleri kontak kapatacak
İstanbul'da özel halk otobüsleri ödeme alamadıkları gerekçesiyle yarın kontak kapatacak.
İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri 22 Mayıs perşembe günü (yarın), dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. 3 bin 41 otobüsün yola çıkmayacağı açıklandı. İstanbul’da özellikle sabah ve akşam saatlerinde özel halk otobüslerinin çalışmaması diğer toplu taşıma araçlarında büyük yoğunluk oluşturabilir.
Yarın özel halk otobüsleri çalışacak mı?
İstanbul'da özel halk otobüsleri dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle yarın iş bırakacaklarını açıkladı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık’ın yaptığı açıklamalara göre, 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın çalışmayacak.
Özel halk otobüsleri ne zaman çalışmayacak?
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler.’’ açıklamasında bulundu.
Bu nedenle 22 Mayıs Perşembe günü, özel halk otobüslerinin çalışmayacağı açıklandı.
Özel hal otobüsleri neden çalışmama kararı aldı?
Özel halk otobüslerinin, İBB’den ödeme alamadıklarını, yakıt ve personel maaşlarını ödeyemez hale geldiklerini belirterek kontak kapatma kararlarını açıklandı.