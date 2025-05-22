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Ordu'da Arzu A.'nın şüpheli ölümü: Genç kadının eşi ve kayınvalidesi tutuklandı
Ordu'da Arzu A.'nın şüpheli ölümü: Genç kadının eşi ve kayınvalidesi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde 20 yaşındaki Arzu A’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kayınvalide Kıymet A. 'eziyet' suçlamasıyla tutuklandı. Daha önce... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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Ordu’da 11 Mayıs’ta dere kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Arzu A.'nın ölümüyle ilgili eşi ve kaynanası tutuklandı.Olay sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan kayınvalide Kıymet A., Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ikinci kez gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen Kıymet A., çıkarıldığı hakimlikçe 'eziyet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arzu A.'nın eşi Cihan A. da aynı soruşturma kapsamında 13 Mayıs’ta tutuklanmıştı. Genç kadının cesedi dere kenarında bulunurken günlüğünde yaşadığı zorlukları anlattığı ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/diyarbakirda-baba-ve-oglu-yanan-kamyonette-olu-bulunmustu-ailenin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti--1096375128.html
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cinayet, toplumsal cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis müdahalesi, jandarma, jandarma arama kurtarma (jak), i̇lçe jandarma , i̇l jandarma komutanlığı

Ordu'da Arzu A.'nın şüpheli ölümü: Genç kadının eşi ve kayınvalidesi tutuklandı

17:56 22.05.2025
© AA / Hacer ÖztürkJandarma
Jandarma - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AA / Hacer Öztürk
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Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde 20 yaşındaki Arzu A’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kayınvalide Kıymet A. 'eziyet' suçlamasıyla tutuklandı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Kıymet A, ikinci kez gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.
Ordu’da 11 Mayıs’ta dere kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Arzu A.'nın ölümüyle ilgili eşi ve kaynanası tutuklandı.
Olay sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan kayınvalide Kıymet A., Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ikinci kez gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen Kıymet A., çıkarıldığı hakimlikçe 'eziyet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Arzu A.'nın eşi Cihan A. da aynı soruşturma kapsamında 13 Mayıs’ta tutuklanmıştı. Genç kadının cesedi dere kenarında bulunurken günlüğünde yaşadığı zorlukları anlattığı ortaya çıkmıştı.
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