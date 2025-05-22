https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/orduda-arzu-anin-supheli-olumu-genc-kadinin-esi-ve-kayinvalidesi-tutuklandi-1096432719.html

Ordu'da Arzu A.'nın şüpheli ölümü: Genç kadının eşi ve kayınvalidesi tutuklandı

Ordu'da Arzu A.'nın şüpheli ölümü: Genç kadının eşi ve kayınvalidesi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde 20 yaşındaki Arzu A’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kayınvalide Kıymet A. 'eziyet' suçlamasıyla tutuklandı. Daha önce... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T17:56+0300

2025-05-22T17:56+0300

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Ordu’da 11 Mayıs’ta dere kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Arzu A.'nın ölümüyle ilgili eşi ve kaynanası tutuklandı.Olay sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan kayınvalide Kıymet A., Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ikinci kez gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen Kıymet A., çıkarıldığı hakimlikçe 'eziyet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arzu A.'nın eşi Cihan A. da aynı soruşturma kapsamında 13 Mayıs’ta tutuklanmıştı. Genç kadının cesedi dere kenarında bulunurken günlüğünde yaşadığı zorlukları anlattığı ortaya çıkmıştı.

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