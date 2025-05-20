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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/diyarbakirda-baba-ve-oglu-yanan-kamyonette-olu-bulunmustu-ailenin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti--1096375128.html
Diyarbakır'da baba ve oğlu yanan kamyonette ölü bulunmuştu: Ailenin ilk ifadesi ortaya çıktı
Diyarbakır'da baba ve oğlu yanan kamyonette ölü bulunmuştu: Ailenin ilk ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Remzi Sati ve oğlu Muhammed, yanmış bir kamyonette elleri bağlı şekilde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T22:46+0300
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Diyarbakır’da Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in yanmış kamyonette ölü bulunmasıyla ilgili ailesinin ifadesi ortaya çıktı.Sur ilçesinde yaşanan olayda Baba-oğlun ellerinin bağlandığı ve aracın ateşe verildiği ileri sürüldü. Olay yerinde 4 boş mermi kovanı ve çocuğun ayakkabıları 150 metre uzaklıkta bulunurken aile fertleri, Sati’nin ortağı tarafından olay yerine çağrıldığını iddia etti.Yapılan olay yeri incelemesinde vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Sabah'ın haberine göre; Remzi Sati'nin bacanağı Ali Askan ifadesinde şöyle konuştu:'2 defa o adam onu aradı'Remzi Sati'nin eşi Filiz Sati ise olay akşamı 21.15'te evde olduklarını belirterek, "Odada oturmuştu, telefonu çaldı. Arayan ortağı Ali Mert'ti. Eşim, 'Efendim Ali ne diyorsun' Ali dedi, 'Bizim bir camışımız (manda) kaçmış, Remzi sen bir gelsen bize yardım etsen' dedi. Sonra eşim, 'Tamam Ali sen yakala beni ara' dedi ve kapattı. 2-3 dakika geçtikten sonra yine aradı. Ali eşime 'Biz yakaladık, Köprübaşı Mahallesi'ndeyiz, gel' dedi. Eşim 'Tamam ben geliyorum' dedi. Yatsı namazını kıldıktan sonra oğlunu çağırdı. 'Muhammed hadi gidelim' dedi. Oğlum, 'Baba, biz nereye gideceğiz' dedi. Eşim de 'Ortağım Ali Mert'in yanına, onun köyüne gidiyoruz. Onun bir camışı kaçmış, yakalamışlar gideceğiz. Eğer satarsa alırız, satmazsa evlerine götürüp geleceğiz' dedi. 2 defa o adam onu aradı. Gitti, o gece bir daha artık aramadık eşimi. Sabahleyin aradık, ulaşamadık. Ondan sonra ben aile üyelerimize herkese söyledim. Gittiler ve böyle bir şey gördüler. Eşimin kimseyle alacak verecek meselesi yoktu. Milletten alacağı vardı ancak kimseye vereceği bir borcu yoktu. Her kim yaptıysa Allah belasını versin. Kim yaptıysa tez zamanda eşimden önce yerin altına girsin. Allah onun belasını versin'' açıklamasında bulundu.'Evden çıktıktan sonra bir daha ona ulaşılamıyor'Remzi Sati'nin diğer bacanağı Süleyman Aydın ise, "Kimseyle bir husumeti yoktu, kavgası yoktu. Herhangi bir kimseyle bir tartışması yoktu. Yalnız bu Ali Mert ile 2 yıldır ortaklaşa hayvan besliyorlar. Onunla 2 yıldır bu ticareti yapıyorlardı. Geçen sene de bir süre ortaklık yaptılar, yine aynı şekilde hayvanları ona teslim ettiler. Sezon sonu sattıktan sonra karlarını bölüştüler. Bu sene yine aynı şekilde ortaklık yaptılar. Remzi o saatte evden çıktıktan sonra bir daha ona ulaşılamıyor. Olay yerinde 4 kovan bulunmuş ama onlara sıkılan kurşunlara mı ait ya da başka bir şey mi bilemiyorum. Ancak 4 tane boş kovan bulunmuş olay yerinde. Remzi'nin büyük olan 2 oğlu Hatay'a gitmişti. İnşaatta, elektrik işinde çalışıyorlardı. Bir çocuğu da İstanbul'da okul okuyor. Çocukları bu olay olunca dün akşam çekip evlerine gelmişler'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/diyarbakirda-supheli-yangin-kamyonetten-baba-ve-ogulun-cesedi-cikti-1096346066.html
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Diyarbakır'da baba ve oğlu yanan kamyonette ölü bulunmuştu: Ailenin ilk ifadesi ortaya çıktı

22:46 20.05.2025 (güncellendi: 22:51 20.05.2025)
© AA / Mehmet Sıddık KayaKamyonet
Kamyonet - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA / Mehmet Sıddık Kaya
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Remzi Sati ve oğlu Muhammed, yanmış bir kamyonette elleri bağlı şekilde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, ailenin ifadesine göre Remzi Sati, ortağı tarafından olay yerine çağrıldı. Yanan kamyonetin yakının 4 boş mermi kovanı ve cesetlere ait eşyalar bulundu.
Diyarbakır’da Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in yanmış kamyonette ölü bulunmasıyla ilgili ailesinin ifadesi ortaya çıktı.
Sur ilçesinde yaşanan olayda Baba-oğlun ellerinin bağlandığı ve aracın ateşe verildiği ileri sürüldü. Olay yerinde 4 boş mermi kovanı ve çocuğun ayakkabıları 150 metre uzaklıkta bulunurken aile fertleri, Sati’nin ortağı tarafından olay yerine çağrıldığını iddia etti.
Yapılan olay yeri incelemesinde vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Sabah'ın haberine göre; Remzi Sati'nin bacanağı Ali Askan ifadesinde şöyle konuştu:

Pazar akşamı 9'u 10 geçe eşiyle beraber evde otururken Ali arayıp 'Gel, benim camışım (manda) kaybolmuş' demiş. Kapattıktan 3-4 dakika sonra tekrar aramış, demiş 'Gel, camışı bulmuşuz köye getirelim' Ali ortağıdır. O da ortağı diye üzerlerine elbise almamışlar. Sabah 9.30'da bilgi bize ulaştı. Hanımı benim yeğenimdir, biz ona telefon açtık. Kendisi dedi 'Bu akşam Remzi evden çıkmış bize ulaşan olmadı' Biz telefonda görüştükten sonra aramaya çıktık. Cenazeyi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan kum ocağında buldular. Araba yanık durumdaydı. Allah bırakmasın, öyle diyeyim. Hem çocuğunu hem onu yakmışlardı. Sen babayı yaktın, çocuğu niye yaktın. Çocuğun ne suçu vardı. Aracı gördüm ben. Yanımda başka bir akrabam vardı. Dedi 'Remzi başınıza ne getirmişler' Arabadan 1 metre uzaktaydım. Dediler, fazla yanaşmayın, otopsi falan alacaklar biz de uzaklaştık. Daha neyin ne olduğunu görmedik. Dediler, 150 metre ileride çocuğun ayakkabısı bulunmuş. 40-50 metre herhalde kaçmış çocuk, bunlar yakalamışlar. Babasının ayakkabısını da orada bulmuşlar. Birkaç tane mermi bulmuşlar ağaçların altında olay yerinde değil, ağaçların altında bulmuşlar. Yakın bir arkadaşım vardı. Dedi 'Gördüm elleri bağlı' Öyle dedikleri zaman ben arabadan çekildim. Çünkü dayanamadım.

'2 defa o adam onu aradı'

Remzi Sati'nin eşi Filiz Sati ise olay akşamı 21.15'te evde olduklarını belirterek, "Odada oturmuştu, telefonu çaldı. Arayan ortağı Ali Mert'ti. Eşim, 'Efendim Ali ne diyorsun' Ali dedi, 'Bizim bir camışımız (manda) kaçmış, Remzi sen bir gelsen bize yardım etsen' dedi. Sonra eşim, 'Tamam Ali sen yakala beni ara' dedi ve kapattı. 2-3 dakika geçtikten sonra yine aradı. Ali eşime 'Biz yakaladık, Köprübaşı Mahallesi'ndeyiz, gel' dedi. Eşim 'Tamam ben geliyorum' dedi. Yatsı namazını kıldıktan sonra oğlunu çağırdı. 'Muhammed hadi gidelim' dedi. Oğlum, 'Baba, biz nereye gideceğiz' dedi. Eşim de 'Ortağım Ali Mert'in yanına, onun köyüne gidiyoruz. Onun bir camışı kaçmış, yakalamışlar gideceğiz. Eğer satarsa alırız, satmazsa evlerine götürüp geleceğiz' dedi. 2 defa o adam onu aradı. Gitti, o gece bir daha artık aramadık eşimi. Sabahleyin aradık, ulaşamadık. Ondan sonra ben aile üyelerimize herkese söyledim. Gittiler ve böyle bir şey gördüler. Eşimin kimseyle alacak verecek meselesi yoktu. Milletten alacağı vardı ancak kimseye vereceği bir borcu yoktu. Her kim yaptıysa Allah belasını versin. Kim yaptıysa tez zamanda eşimden önce yerin altına girsin. Allah onun belasını versin'' açıklamasında bulundu.

'Evden çıktıktan sonra bir daha ona ulaşılamıyor'

Remzi Sati'nin diğer bacanağı Süleyman Aydın ise, "Kimseyle bir husumeti yoktu, kavgası yoktu. Herhangi bir kimseyle bir tartışması yoktu. Yalnız bu Ali Mert ile 2 yıldır ortaklaşa hayvan besliyorlar. Onunla 2 yıldır bu ticareti yapıyorlardı. Geçen sene de bir süre ortaklık yaptılar, yine aynı şekilde hayvanları ona teslim ettiler. Sezon sonu sattıktan sonra karlarını bölüştüler. Bu sene yine aynı şekilde ortaklık yaptılar. Remzi o saatte evden çıktıktan sonra bir daha ona ulaşılamıyor. Olay yerinde 4 kovan bulunmuş ama onlara sıkılan kurşunlara mı ait ya da başka bir şey mi bilemiyorum. Ancak 4 tane boş kovan bulunmuş olay yerinde. Remzi'nin büyük olan 2 oğlu Hatay'a gitmişti. İnşaatta, elektrik işinde çalışıyorlardı. Bir çocuğu da İstanbul'da okul okuyor. Çocukları bu olay olunca dün akşam çekip evlerine gelmişler'' dedi.
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Diyarbakır’da şüpheli yangın: Kamyonetten baba ve oğulun cesedi çıktı
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