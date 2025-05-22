https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/nebenzya-kiev-rus-gazetecilere-karsi-gercek-bir-teror-estirdi-1096437317.html
Nebenzya: Kiev, Rus gazetecilere karşı gerçek bir terör estirdi
Nebenzya: Kiev, Rus gazetecilere karşı gerçek bir terör estirdi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Kiev, özel operasyon bölgesinde olup bitenleri takip ederek görevlerini yerine getiren... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T23:14+0300
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kiev
bm güvenlik konseyi
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev rejiminin Rus medya temsilcilerine karşı işlediği suçların 'gerçek bir terör' olduğunu ve BM'nin bunu hiçbir şekilde kınamadığını söyledi.Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, “Kiev, özel operasyon bölgesinde olup bitenleri takip ederek görevlerini yerine getiren Rus medya temsilcilerine karşı gerçek bir terör estirdi” dedi.Nebenzya, saldırıların başlamasından bu yana ölü ve yaralı Rus gazetecilerin sayısının 'onlarca olduğunu' kaydederek, “Ve düzenli olarak yaptığımız çağrılara rağmen, tüm bu suçlar BM'den tarafından en ufak bir kınamaya bile tabi tutulmuyor" ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/putin-rus-birlikleri-su-anda-bir-tampon-bolge-olusturma-gorevi-uzerinde-calisiyor-1096432838.html
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vasiliy nebenzya, kiev, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
vasiliy nebenzya, kiev, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Nebenzya: Kiev, Rus gazetecilere karşı gerçek bir terör estirdi
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Kiev, özel operasyon bölgesinde olup bitenleri takip ederek görevlerini yerine getiren Rus medya temsilcilerine karşı gerçek bir terör estirdi” dedi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev rejiminin Rus medya temsilcilerine karşı işlediği suçların 'gerçek bir terör' olduğunu ve BM'nin bunu hiçbir şekilde kınamadığını söyledi.
Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, “Kiev, özel operasyon bölgesinde olup bitenleri takip ederek görevlerini yerine getiren Rus medya temsilcilerine karşı gerçek bir terör estirdi” dedi.
Nebenzya, saldırıların başlamasından bu yana ölü ve yaralı Rus gazetecilerin sayısının 'onlarca olduğunu' kaydederek, “Ve düzenli olarak yaptığımız çağrılara rağmen, tüm bu suçlar BM'den tarafından en ufak bir kınamaya bile tabi tutulmuyor" ifade etti.