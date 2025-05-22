https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/nebenzya-kiev-rus-gazetecilere-karsi-gercek-bir-teror-estirdi-1096437317.html

Nebenzya: Kiev, Rus gazetecilere karşı gerçek bir terör estirdi

Nebenzya: Kiev, Rus gazetecilere karşı gerçek bir terör estirdi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Kiev, özel operasyon bölgesinde olup bitenleri takip ederek görevlerini yerine getiren... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T23:14+0300

2025-05-22T23:14+0300

2025-05-22T23:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

vasiliy nebenzya

kiev

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev rejiminin Rus medya temsilcilerine karşı işlediği suçların 'gerçek bir terör' olduğunu ve BM'nin bunu hiçbir şekilde kınamadığını söyledi.Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, “Kiev, özel operasyon bölgesinde olup bitenleri takip ederek görevlerini yerine getiren Rus medya temsilcilerine karşı gerçek bir terör estirdi” dedi.Nebenzya, saldırıların başlamasından bu yana ölü ve yaralı Rus gazetecilerin sayısının 'onlarca olduğunu' kaydederek, “Ve düzenli olarak yaptığımız çağrılara rağmen, tüm bu suçlar BM'den tarafından en ufak bir kınamaya bile tabi tutulmuyor" ifade etti.

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Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, kiev, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi