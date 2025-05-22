https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/mgk-toplantisi-sona-erdi-toplantida-8-maddelik-bildiri-yayimlandi-1096435450.html
MGK toplantısı sona erdi: Toplantıda 8 maddelik bildiri yayımlandı
MGK toplantısı sona erdi: Toplantıda 8 maddelik bildiri yayımlandı
Sputnik Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, terörün Türkiye gündeminden kalıcı olarak çıkarılması ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T20:34+0300
2025-05-22T20:34+0300
2025-05-22T20:34+0300
türki̇ye
milli güvenlik kurulu (mgk)
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör hücresi
terör örgütleri
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
terör eylemi
terör örgütü üyeliği
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MGK bildirisinde, terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi ve Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikaları kapsamlı bir şekilde ele alındı.Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ'e karşı yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlar değerlendirildi. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımların ve terör örgütlerinin tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.Bildiride, Suriye'nin istikrarına destek verileceği, Gazze'deki İsrail saldırılarının bölge barışını tehdit ettiği belirtildi. Türkiye'nin Afrika ülkelerinin güvenliğine desteği sürecek, Rusya-Ukrayna krizinde ise barış diplomasisine katkı vurgulandı. Ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci memnuniyetle karşılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/mgk-toplantisi-sona-erdi-orgutun-fesih-sureci-takip-edilecek-1094706416.html
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milli güvenlik kurulu (mgk), terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu, savaş, pkk, ypg/pkk, pkk fesih kararı
milli güvenlik kurulu (mgk), terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu, savaş, pkk, ypg/pkk, pkk fesih kararı
MGK toplantısı sona erdi: Toplantıda 8 maddelik bildiri yayımlandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, terörün Türkiye gündeminden kalıcı olarak çıkarılması ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlere karşı yürütülen operasyonlar ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
MGK bildirisinde, terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi ve Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikaları kapsamlı bir şekilde ele alındı.
Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ'e karşı yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlar değerlendirildi. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımların ve terör örgütlerinin tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.
Bildiride, Suriye'nin istikrarına destek verileceği, Gazze'deki İsrail saldırılarının bölge barışını tehdit ettiği belirtildi. Türkiye'nin Afrika ülkelerinin güvenliğine desteği sürecek, Rusya-Ukrayna krizinde ise barış diplomasisine katkı vurgulandı. Ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci memnuniyetle karşılandı.