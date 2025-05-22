https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/mgk-toplantisi-sona-erdi-toplantida-8-maddelik-bildiri-yayimlandi-1096435450.html

MGK toplantısı sona erdi: Toplantıda 8 maddelik bildiri yayımlandı

MGK toplantısı sona erdi: Toplantıda 8 maddelik bildiri yayımlandı

Sputnik Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, terörün Türkiye gündeminden kalıcı olarak çıkarılması ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T20:34+0300

2025-05-22T20:34+0300

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türki̇ye

milli güvenlik kurulu (mgk)

terör

terör örgütü

terör saldırısı

terör hücresi

terör örgütleri

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

terör eylemi

terör örgütü üyeliği

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MGK bildirisinde, terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi ve Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikaları kapsamlı bir şekilde ele alındı.Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ'e karşı yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlar değerlendirildi. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımların ve terör örgütlerinin tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.Bildiride, Suriye'nin istikrarına destek verileceği, Gazze'deki İsrail saldırılarının bölge barışını tehdit ettiği belirtildi. Türkiye'nin Afrika ülkelerinin güvenliğine desteği sürecek, Rusya-Ukrayna krizinde ise barış diplomasisine katkı vurgulandı. Ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci memnuniyetle karşılandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/mgk-toplantisi-sona-erdi-orgutun-fesih-sureci-takip-edilecek-1094706416.html

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