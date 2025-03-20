MGK toplantısı sona erdi: 'Örgütün fesih süreci takip edilecek'

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla milli birlik ve beraberliğimizin daha da pekişeceği, demokrasimizin güçleneceği ifade edilmiştir. Bölücü terör örgütünün kendisini feshi, silah bırakması ve silahsızlanması ile tüm uzantılarının tasfiyesi sürecinin yakından ve titizlikle takibine devam edilecek. Türkiye, Suriye'de yeni yönetimin kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ile ülkenin tüm terör örgütlerinden arındırılması gayretlerine destek vermeye devam edecektir. İsrail'in ısrarla tatbik ettiği soykırım, istila ve işgal politikalarına son vererek bir an evvel ateşkes rejimine geri dönmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.