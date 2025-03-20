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MGK toplantısı sona erdi: 'Örgütün fesih süreci takip edilecek'
MGK toplantısı sona erdi: 'Örgütün fesih süreci takip edilecek'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantıda, terörsüz bir Türkiye hedefiyle milli birlik ve... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T18:58+0300
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yaklaşık 2.5 saat sonra sona erdi. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, ülkenin güvenlik ve istikrarına yönelik önemli konular ele alındı. MGK'nın gündeminde terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve ulusal güvenlik stratejileri yer aldı.'Yakından ve titizlikle takibine devam edilecek'Bölücü terör örgütünün feshi ve silahsızlanma sürecinin titizlikle takip edileceği belirtilen MGK bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/devlet-bahceli-bolucu-teror-orgutu-derhal-karar-almasi-gerekmektedir-1094705839.html
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MGK toplantısı sona erdi: 'Örgütün fesih süreci takip edilecek'

18:58 20.03.2025
© AA / TCCB/Mustafa KamacıMilli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA / TCCB/Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantıda, terörsüz bir Türkiye hedefiyle milli birlik ve demokrasinin güçleneceği vurgulanırken, bölücü terör örgütünün feshi ve silahsızlanma sürecinin titizlikle takip edileceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yaklaşık 2.5 saat sonra sona erdi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, ülkenin güvenlik ve istikrarına yönelik önemli konular ele alındı. MGK'nın gündeminde terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve ulusal güvenlik stratejileri yer aldı.

'Yakından ve titizlikle takibine devam edilecek'

Bölücü terör örgütünün feshi ve silahsızlanma sürecinin titizlikle takip edileceği belirtilen MGK bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:
Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla milli birlik ve beraberliğimizin daha da pekişeceği, demokrasimizin güçleneceği ifade edilmiştir. Bölücü terör örgütünün kendisini feshi, silah bırakması ve silahsızlanması ile tüm uzantılarının tasfiyesi sürecinin yakından ve titizlikle takibine devam edilecek. Türkiye, Suriye'de yeni yönetimin kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ile ülkenin tüm terör örgütlerinden arındırılması gayretlerine destek vermeye devam edecektir. İsrail'in ısrarla tatbik ettiği soykırım, istila ve işgal politikalarına son vererek bir an evvel ateşkes rejimine geri dönmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.
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