https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/marmariste-bir-cocugun-barda-dans-etmesine-iliskin-adli-sorusturma-acildi-1096410720.html
Marmaris'te bir çocuğun barda dans etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı
Marmaris'te bir çocuğun barda dans etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
Marmaris'teki bir barda 2 yetişkin erkeğin yanında dans eden çocuğun görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından adli soruşturma açıldı. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T02:11+0300
2025-05-22T02:11+0300
2025-05-22T02:11+0300
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir erkek çocuğun barda 2 yetişkinin yanında dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerle ilgili Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, iş yeri sahibi A.A. ile F.K. ve E.M. hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu işletmenin Marmaris Kaymakamlığı tarafından 10 gün faaliyetten men edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/sukriye-acinin-avukatindan-aciklama--yorumlarin-sahipleriyle-ilgili-hukuki-yollara-basvurulacaktir-1096409954.html
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marmaris, muğla valiliği, haberler, bar, çocuk
marmaris, muğla valiliği, haberler, bar, çocuk
Marmaris'te bir çocuğun barda dans etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı
Marmaris'teki bir barda 2 yetişkin erkeğin yanında dans eden çocuğun görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından adli soruşturma açıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir erkek çocuğun barda 2 yetişkinin yanında dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerle ilgili Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, iş yeri sahibi A.A. ile F.K. ve E.M. hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu işletmenin Marmaris Kaymakamlığı tarafından 10 gün faaliyetten men edildiği kaydedildi.