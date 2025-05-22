https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/marmariste-bir-cocugun-barda-dans-etmesine-iliskin-adli-sorusturma-acildi-1096410720.html

Marmaris'te bir çocuğun barda dans etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı

Marmaris'te bir çocuğun barda dans etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

Marmaris'teki bir barda 2 yetişkin erkeğin yanında dans eden çocuğun görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından adli soruşturma açıldı. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir erkek çocuğun barda 2 yetişkinin yanında dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerle ilgili Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, iş yeri sahibi A.A. ile F.K. ve E.M. hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu işletmenin Marmaris Kaymakamlığı tarafından 10 gün faaliyetten men edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/sukriye-acinin-avukatindan-aciklama--yorumlarin-sahipleriyle-ilgili-hukuki-yollara-basvurulacaktir-1096409954.html

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marmaris, muğla valiliği, haberler, bar, çocuk