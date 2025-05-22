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Macron: Fransa ve Çin Ukrayna'da ateşkesten yana
Macron: Fransa ve Çin Ukrayna'da ateşkesten yana
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Devlet Başkanı Cinping ile Ukrayna'daki durumun yanı sıra Ortadoğu'daki çatışmalar ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T19:32+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Paris ve Pekin’in Ukrayna'da mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlanmasından yana olduklarını söyledi.Macron, Çin lideriyle Ukrayna'da ‘kalıcı ve güvenilir bir barış’ arzusunu paylaştıklarını ve bunun için ‘derhal ve koşulsuz bir ateşkes’ gerektiğini belirterek, “Kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ihtiyaç var. Bu da acil ve koşulsuz bir ateşkesle başlar” dedi.Çin lideri ile Ukrayna'daki durumun yanı sıra Ortadoğu'daki çatışmaları da ele aldıklarını kaydeden Macron, “Ayrıca Ortadoğu'da herkes için barış ve güvenliği sağlayabilecek siyasi bir çözüme doğru ilerlemeliyiz. Haziran ayında New York'ta yapılması planlanan iki devletli çözüm konferansına hazırlık için Çin ile birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abd-basini-trump-abnin-ukraynada-kosulsuz-ateskes-teklifini-reddetti-1096423647.html
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Macron: Fransa ve Çin Ukrayna'da ateşkesten yana

19:32 22.05.2025
Şi Cinping Macron
Şi Cinping Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin Devlet Başkanı Cinping ile Ukrayna'daki durumun yanı sıra Ortadoğu'daki çatışmalar ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri görüştü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Paris ve Pekin’in Ukrayna'da mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlanmasından yana olduklarını söyledi.
Macron, Çin lideriyle Ukrayna'da ‘kalıcı ve güvenilir bir barış’ arzusunu paylaştıklarını ve bunun için ‘derhal ve koşulsuz bir ateşkes’ gerektiğini belirterek, “Kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ihtiyaç var. Bu da acil ve koşulsuz bir ateşkesle başlar” dedi.
Çin lideri ile Ukrayna'daki durumun yanı sıra Ortadoğu'daki çatışmaları da ele aldıklarını kaydeden Macron, “Ayrıca Ortadoğu'da herkes için barış ve güvenliği sağlayabilecek siyasi bir çözüme doğru ilerlemeliyiz. Haziran ayında New York'ta yapılması planlanan iki devletli çözüm konferansına hazırlık için Çin ile birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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