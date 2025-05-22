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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abd-basini-trump-abnin-ukraynada-kosulsuz-ateskes-teklifini-reddetti-1096423647.html
ABD basını: Trump, AB'nin Ukrayna'da 'koşulsuz' ateşkes teklifini reddetti
ABD basını: Trump, AB'nin Ukrayna'da 'koşulsuz' ateşkes teklifini reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı ​​liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde Rus lider Putin'in zafere doğru ilerlediğine inandığını söylediği belirtildi. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T12:46+0300
2025-05-22T12:47+0300
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB liderlerinin sunduğu ve Vatikan'da yapılacak olası müzakereler sonucunda 'koşulsuz' ateşkes ilan edilmesini öngören önerisini reddettiğini yazdı.WSJ, Trump'ın Ukrayna'da çözüm çabaları kapsamında pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinden önce İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle yaptığı görüş alışverişine ilişkin detaylar aktardı.Kaynaklara dayandırılan habere göre bazı liderler, Vatikan'da yapılacak olası müzakereler sonucunda 'koşulsuz' ateşkes ilan edilmesi gerektiğinde ısrar etti. ABD Başkanı ise, çözüm müzakereleri bağlamında bu terimin kullanılmasından hoşlanmadığını söyledi. Trump, Avrupalı liderlere Putin'in zafere doğru ilerlediğini düşündüğünü de ifade etti.WSJ'nin aktardığına göre, Trump'ın görüşmede dile getirdiği iddia edilen bu görüş, Avrupalı liderlere ilk kez söylendi ve ABD Başkanı'nın Putin'in çatışmayı sona erdirmeyi arzuladığı ve buna hazır olduğu yönündeki kamuoyu açıklamalarından büyük ölçüde farklı.Beyaz Saray, Trump'ın Putin'le görüşmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Truth Social'da yaptığı paylaşıma atıfta bulunarak gazeteye yorum yapmayı reddetti.Trump, Truth Social'da, Putin ile 19 Mayıs'ta gerçekleşen iki saatlik görüşmenin çok iyi geçtiğini yazmış, Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda derhal müzakerelere başlayacaklarını belirtmişti.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan telefon görüşmesi öncesinde Trump'la konuşarak Ukrayna meselesini ele almıştı.İtalya Başbakanlık Sarayı Chigi'den yapılan açıklamaya göre Meloni, görüşme sırasında İtalya ile Avrupalı ve Batılı ortaklarının Başkan Trump'ın Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlamaya yönelik çabalarına verdiği desteği teyit etmişti.Derhal ve koşulsuz bir ateşkesin önemini de vurgulayan Meloni, Ukrayna'nın diyaloğa girmeye yeniden istekli olmasından dolayı Trump'a minnettarlığını dile getirdi ve Moskova'nın barışın önünü açacak müzakereler kapsamında liderler arasındaki olası doğrudan temaslara ciddi bir şekilde katılacağına dair umudunu yinelemişti.
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haberler, abd, fransa, almanya, wall street journal (wsj), vatikan, truth social, i̇ngiltere, rusya, ukrayna
haberler, abd, fransa, almanya, wall street journal (wsj), vatikan, truth social, i̇ngiltere, rusya, ukrayna

ABD basını: Trump, AB'nin Ukrayna'da 'koşulsuz' ateşkes teklifini reddetti

12:46 22.05.2025 (güncellendi: 12:47 22.05.2025)
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AP Photo
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ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı ​​liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde Rus lider Putin'in zafere doğru ilerlediğine inandığını söylediği belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB liderlerinin sunduğu ve Vatikan'da yapılacak olası müzakereler sonucunda 'koşulsuz' ateşkes ilan edilmesini öngören önerisini reddettiğini yazdı.

WSJ, Trump'ın Ukrayna'da çözüm çabaları kapsamında pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinden önce İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle yaptığı görüş alışverişine ilişkin detaylar aktardı.

Kaynaklara dayandırılan habere göre bazı liderler, Vatikan'da yapılacak olası müzakereler sonucunda 'koşulsuz' ateşkes ilan edilmesi gerektiğinde ısrar etti. ABD Başkanı ise, çözüm müzakereleri bağlamında bu terimin kullanılmasından hoşlanmadığını söyledi.

Trump, Avrupalı liderlere Putin'in zafere doğru ilerlediğini düşündüğünü de ifade etti.

WSJ'nin aktardığına göre, Trump'ın görüşmede dile getirdiği iddia edilen bu görüş, Avrupalı liderlere ilk kez söylendi ve ABD Başkanı'nın Putin'in çatışmayı sona erdirmeyi arzuladığı ve buna hazır olduğu yönündeki kamuoyu açıklamalarından büyük ölçüde farklı.

Beyaz Saray, Trump'ın Putin'le görüşmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Truth Social'da yaptığı paylaşıma atıfta bulunarak gazeteye yorum yapmayı reddetti.

Trump, Truth Social'da, Putin ile 19 Mayıs'ta gerçekleşen iki saatlik görüşmenin çok iyi geçtiğini yazmış, Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda derhal müzakerelere başlayacaklarını belirtmişti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan telefon görüşmesi öncesinde Trump'la konuşarak Ukrayna meselesini ele almıştı.

İtalya Başbakanlık Sarayı Chigi'den yapılan açıklamaya göre Meloni, görüşme sırasında İtalya ile Avrupalı ve Batılı ortaklarının Başkan Trump'ın Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlamaya yönelik çabalarına verdiği desteği teyit etmişti.

Derhal ve koşulsuz bir ateşkesin önemini de vurgulayan Meloni, Ukrayna'nın diyaloğa girmeye yeniden istekli olmasından dolayı Trump'a minnettarlığını dile getirdi ve Moskova'nın barışın önünü açacak müzakereler kapsamında liderler arasındaki olası doğrudan temaslara ciddi bir şekilde katılacağına dair umudunu yinelemişti.
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