https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kremlin-ukraynayla-esir-takasi-yogun-emek-isteyen-bir-surec-1096426314.html
Kremlin: Ukrayna’yla esir takası yoğun emek isteyen bir süreç
Kremlin: Ukrayna’yla esir takası yoğun emek isteyen bir süreç
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında 1000'e 1000 esir takasının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine tüm tarafların ilgi duyduğunu belirtti. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T13:43+0300
2025-05-22T13:43+0300
2025-05-22T13:41+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
donetsk
lugansk
vatikan
esir takası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/18/1081998142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69933ca2bff6912e0c030f4dd5f7a9cf.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında yapılması planlanan esir takasını değerlendirdi.Peskov, takasın bu hafta yapılma olasılığına ilişkin bir sorun üzerine, “Bu oldukça yoğun emek isteyen bir süreç. Orada tabii ki belirli kişilerin takası üzerinde çalışılıyor. Binlerce kişiden bahsettiğimiz için elbette bu biraz zaman alıyor. Bu çalışma devam ediyor, ancak tekrar ediyorum, oldukça hızlı bir şekilde yapılıyor. Herkes bunu mümkün olduğunca çabuk olmasına ilgi duyuyor” dedi.Ukrayna’yla müzakerelerin yeni turunun temmuz ortalarında Vatikan’da yapılabileceği yönündeki iddiayı da değerlendiren Rus yetkili, “Hayır, bu konuda hiçbir anlaşma yok” dedi.Peskov’un bugünkü basın brifinginde öne çıkan açıklamalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ciaden-cin-degerlendirmesi-abd-icin-varolussal-bir-tehdit-1096425089.html
rusya
ukrayna
donetsk
lugansk
vatikan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/18/1081998142_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_67eb9941c852faa601f65396f14e50ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, donetsk, lugansk, vatikan, esir takası
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, donetsk, lugansk, vatikan, esir takası
Kremlin: Ukrayna’yla esir takası yoğun emek isteyen bir süreç
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında 1000'e 1000 esir takasının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine tüm tarafların ilgi duyduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında yapılması planlanan esir takasını değerlendirdi.
Peskov, takasın bu hafta yapılma olasılığına ilişkin bir sorun üzerine, “Bu oldukça yoğun emek isteyen bir süreç. Orada tabii ki belirli kişilerin takası üzerinde çalışılıyor. Binlerce kişiden bahsettiğimiz için elbette bu biraz zaman alıyor. Bu çalışma devam ediyor, ancak tekrar ediyorum, oldukça hızlı bir şekilde yapılıyor. Herkes bunu mümkün olduğunca çabuk olmasına ilgi duyuyor” dedi.
Ukrayna’yla müzakerelerin yeni turunun temmuz ortalarında Vatikan’da yapılabileceği yönündeki iddiayı da değerlendiren Rus yetkili, “Hayır, bu konuda hiçbir anlaşma yok” dedi.
Peskov’un bugünkü basın brifinginde öne çıkan açıklamalar:
Putin'in Donetsk ve Lugansk'ı ziyaret etme planları devam ediyor ve bu planlar eninde sonunda gerçekleşecek.
Medyada, Putin-Trump görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin ABD liderinin açıklamalarına atıfla yapılan haberler, Moskova'nın bildikleriyle çelişiyor.
Rusya pazarından dikkatli bir şekilde ayrılan yabancı şirketlere, geri dönebilecekleri zaman özel muamele yapılacak.
Rusya ve Belarus'tan gelen azotlu gübrelere vergileri arttıran Avrupa Birliği, daha yüksek fiyatlı ve daha düşük kaliteli gübreler almak zorunda kalacak.