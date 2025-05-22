https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kremlin-ukraynayla-esir-takasi-yogun-emek-isteyen-bir-surec-1096426314.html

Kremlin: Ukrayna’yla esir takası yoğun emek isteyen bir süreç

Kremlin: Ukrayna’yla esir takası yoğun emek isteyen bir süreç

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında 1000'e 1000 esir takasının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine tüm tarafların ilgi duyduğunu belirtti. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T13:43+0300

2025-05-22T13:43+0300

2025-05-22T13:41+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

donetsk

lugansk

vatikan

esir takası

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında yapılması planlanan esir takasını değerlendirdi.Peskov, takasın bu hafta yapılma olasılığına ilişkin bir sorun üzerine, “Bu oldukça yoğun emek isteyen bir süreç. Orada tabii ki belirli kişilerin takası üzerinde çalışılıyor. Binlerce kişiden bahsettiğimiz için elbette bu biraz zaman alıyor. Bu çalışma devam ediyor, ancak tekrar ediyorum, oldukça hızlı bir şekilde yapılıyor. Herkes bunu mümkün olduğunca çabuk olmasına ilgi duyuyor” dedi.Ukrayna’yla müzakerelerin yeni turunun temmuz ortalarında Vatikan’da yapılabileceği yönündeki iddiayı da değerlendiren Rus yetkili, “Hayır, bu konuda hiçbir anlaşma yok” dedi.Peskov’un bugünkü basın brifinginde öne çıkan açıklamalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ciaden-cin-degerlendirmesi-abd-icin-varolussal-bir-tehdit-1096425089.html

rusya

ukrayna

donetsk

lugansk

vatikan

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, donetsk, lugansk, vatikan, esir takası