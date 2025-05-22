https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ciaden-cin-degerlendirmesi-abd-icin-varolussal-bir-tehdit-1096425089.html

CIA’den Çin değerlendirmesi: ‘ABD için varoluşsal bir tehdit’

CIA’den Çin değerlendirmesi: ‘ABD için varoluşsal bir tehdit’

Sputnik Türkiye

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımcısı Ellis, en büyük önceliklerinin ABD şirketlerinin “belirleyici teknolojik avantajı” korumalarına... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T13:12+0300

2025-05-22T13:12+0300

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CIA Direktör Yardımcısı Michael Ellis, Axios’a açıklamasında, Rusya’nın İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle birlikte istihbarat toplama konusunda “bir sorun ve öncelik olmaya devam edeceğini” söyledi.Ellis, “Çin, Amerika'nın güvenliği için daha önce hiç karşılaşmadığımız varoluşsal bir tehdit oluşturuyor” dedi.ABD'nin yapay zeka, mikroçipler, biyoteknoloji ve pil teknolojisinde avantaj elde etmesi gerektiğini söyleyen yetkili, şimdiye kadar “içeride bir tür durgun su olan” kontrnarkotik birimini güçlendirerek uyuşturucu kartellerine çok daha fazla ilgi göstermeyi planladığını bildirdi.ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory Guillot geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın ABD'ye meydan okumak için işbirliği yaptığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/romanyadaki-secim-sonuclarina-itiraz-etmisti-anayasa-mahkemesinden-simiona-ret-1096422676.html

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abd, cia, çin, rusya, i̇ran, kuzey kore, tehdit