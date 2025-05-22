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Kıdem tazminatında gözler temmuz ayına çevrildi: Tavan tahminleri değişti
Kıdem tazminatında gözler temmuz ayına çevrildi: Tavan tahminleri değişti
Sputnik Türkiye
Kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2025’te değişiyor. Enflasyon verileriyle belirlenecek yeni tavan ücret 54.451 TL’ye çıkabilir. Memur maaş zammı, sosyal yardımlar ve tazminat hesabı nasıl etkilenecek?
2025-05-22T07:52+0300
2025-05-22T09:36+0300
ekonomi̇
kıdem tazminatı
kıdem tazminat tavan ücreti
temmuz
enflasyon
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Kıdem tazminatı tavanı değişiyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında olduğu gibi, bu yılın temmuz ayında da milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı hakkı yeniden güncellenecek. Yeni tavan miktarını ise haziran sonunda açıklanacak enflasyon oranı belirleyecek.Temmuz ayında memurlar ve emekliler, yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artışın oranı, enflasyon verilerine göre belirlenecek. Yaklaşık 4 milyon memur ve 3 milyon emekli memur için yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.Sabah gazetesinin haberine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda memur maaşlarına yansıyacak toplam artış yüzde 16.71 olması öngörülüyor.Kimleri Etkileyecek?Yüzde 16.71’lik bu artış;Kıdem Tazminatı Nasıl Değişecek?Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre yükseliyor. Şu anda tavan tutar 46 bin 655 TL seviyesinde. Bu rakamı aşan brüt kazançlarda ise sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesilerek, yıllık en fazla 46 bin 301 TL ödeme yapılabiliyor.Temmuz ayında artış oranı yüzde 16.71 olursa, kıdem tazminatı tavanı 54 bin 451 TL’ye çıkacak. Damga vergisi düşüldüğünde, yıllık en yüksek ödeme 54 bin 038 TL olacak.Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?Her yılın ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanı, işçilerin alabileceği en yüksek tazminat miktarını belirler. Brüt maaş ne kadar yüksek olursa olsun, hesaplama bu tavan rakamı üzerinden yapılır.Haziran’da Ayrılmak mı, Temmuz’u Beklemek mi?Şu anda geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 TL. Temmuz'da bu rakam 54 bin 451 TL olacak. Bu durumda, işinden Haziran ayında ayrılan biri, Temmuz sonrası ayrılana göre her yıl için 7 bin 796 TL daha az tazminat alacak.Bu fark;Tazminattan Hangi Kesintiler Yapılır?Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesilir. Bunun dışında herhangi bir vergi veya kesinti uygulanmaz. İşveren tazminat tutarını tek seferde ve nakit olarak çalışanın banka hesabına yatırmak zorundadır. İşçinin rızası olmadan taksit yapılması mümkün değildir. Ayrıca tazminatın ödenmesi için herhangi bir süre şartı da yoktur; iş akdi feshedildiği anda ödenmelidir.
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kıdem tazminatı temmuz 2025, kıdem tazminatı tavanı ne kadar, 2025 kıdem tazminatı artışı, memur maaş zammı temmuz, 6 aylık enflasyon oranı, 2025 kıdem tazminatı hesabı, temmuz zammı etkilenen ödemeler, kıdem tazminatında damga vergisi, 46 bin 655 tl kıdem tazminatı, 54 bin 451 tl tavan
kıdem tazminatı temmuz 2025, kıdem tazminatı tavanı ne kadar, 2025 kıdem tazminatı artışı, memur maaş zammı temmuz, 6 aylık enflasyon oranı, 2025 kıdem tazminatı hesabı, temmuz zammı etkilenen ödemeler, kıdem tazminatında damga vergisi, 46 bin 655 tl kıdem tazminatı, 54 bin 451 tl tavan

Kıdem tazminatında gözler temmuz ayına çevrildi: Tavan tahminleri değişti

07:52 22.05.2025 (güncellendi: 09:36 22.05.2025)
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© İHA
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Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri, kıdem tazminatı tavanını da yeniden belirleyecek. 2025’in ikinci yarısı için geçerli olacak rakam merakla bekleniyor.
Kıdem tazminatı tavanı değişiyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında olduğu gibi, bu yılın temmuz ayında da milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı hakkı yeniden güncellenecek. Yeni tavan miktarını ise haziran sonunda açıklanacak enflasyon oranı belirleyecek.
Temmuz ayında memurlar ve emekliler, yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artışın oranı, enflasyon verilerine göre belirlenecek. Yaklaşık 4 milyon memur ve 3 milyon emekli memur için yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.
Sabah gazetesinin haberine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda memur maaşlarına yansıyacak toplam artış yüzde 16.71 olması öngörülüyor.

Kimleri Etkileyecek?

Yüzde 16.71’lik bu artış;
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını
65 yaş aylığını
Engelli maaşını
Evde bakım parasını
Ve kıdem tazminatı tavanını doğrudan etkileyecek

Kıdem Tazminatı Nasıl Değişecek?

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre yükseliyor. Şu anda tavan tutar 46 bin 655 TL seviyesinde. Bu rakamı aşan brüt kazançlarda ise sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesilerek, yıllık en fazla 46 bin 301 TL ödeme yapılabiliyor.
Temmuz ayında artış oranı yüzde 16.71 olursa, kıdem tazminatı tavanı 54 bin 451 TL’ye çıkacak. Damga vergisi düşüldüğünde, yıllık en yüksek ödeme 54 bin 038 TL olacak.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

Her yılın ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanı, işçilerin alabileceği en yüksek tazminat miktarını belirler. Brüt maaş ne kadar yüksek olursa olsun, hesaplama bu tavan rakamı üzerinden yapılır.

Haziran’da Ayrılmak mı, Temmuz’u Beklemek mi?

Şu anda geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 TL. Temmuz'da bu rakam 54 bin 451 TL olacak. Bu durumda, işinden Haziran ayında ayrılan biri, Temmuz sonrası ayrılana göre her yıl için 7 bin 796 TL daha az tazminat alacak.
Bu fark;
10 yıllık çalışan için 77.960 TL,
20 yıllık çalışan için 155.920 TL’ye kadar çıkıyor.

Tazminattan Hangi Kesintiler Yapılır?

Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesilir. Bunun dışında herhangi bir vergi veya kesinti uygulanmaz. İşveren tazminat tutarını tek seferde ve nakit olarak çalışanın banka hesabına yatırmak zorundadır. İşçinin rızası olmadan taksit yapılması mümkün değildir. Ayrıca tazminatın ödenmesi için herhangi bir süre şartı da yoktur; iş akdi feshedildiği anda ödenmelidir.
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