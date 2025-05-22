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Kanada Başbakanı Carney'den ABD'nin 175 milyar dolarlık 'Altın Kubbe' projesine destek sinyali
Kanada Başbakanı Carney'den ABD'nin 175 milyar dolarlık 'Altın Kubbe' projesine destek sinyali
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin geçen haftalarda duyurduğu 'Golden Dome' (Altın Kubbe) füze savunma projesine katılım konusunda sinyaller verdi. Projeye... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T10:22+0300
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dünya
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mark carney
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altın kubbe füze savunma sistemi
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD'nin 'Golden Dome' (Altın Kubbe) füze savunma sistemi projesine katılabileceğini söyledi. Carney, Trump ile bu konu hakkında görüştüğünü doğrulayarak "Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalıların korunması için iyi bir şey" dedi. ABD'nin geçen haftalarda kamuoyuna duyurduğu Golden Dome projesi, hipersonik füze tehditlerine karşı uzay ve yeryüzü tabanlı çok katmanlı bir savunma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. 175 milyar dolarlık bu projenin tasarımı ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandı.Kanada Başbakanı Carney, ABD ile Altın Kubbe projesine katılmak için 'üst düzey' görüşmeler yapıldığını açıkladı. Çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Carney, Kanada'nın askeri projeye katılıp katılmayacağı ve ne kadar harcama yapılacağı sorusuna, 'bu aşamada bir fiyat etiketi koymayacağını' açıkladı.Altın Kubbe projesine yatırım yaparak ortak olabileceklerini belirten Carney, "Ancak bunun üzerinde pazarlık yapılacağından emin değilim. Bunlar askeri kararlar. Ve buna göre değerlendireceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-altin-kubbe-nedir--1096376479.html
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abd, kanada, mark carney, donald trump, altın kubbe füze savunma sistemi
abd, kanada, mark carney, donald trump, altın kubbe füze savunma sistemi

Kanada Başbakanı Carney'den ABD'nin 175 milyar dolarlık 'Altın Kubbe' projesine destek sinyali

10:22 22.05.2025
© AA / Mert Alper DervışKanada Başbakanı Mark Carney
Kanada Başbakanı Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AA / Mert Alper Dervış
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin geçen haftalarda duyurduğu 'Golden Dome' (Altın Kubbe) füze savunma projesine katılım konusunda sinyaller verdi. Projeye katılım konusunda ABD ile üst düzey görüşmelerde bulunduğunu belirten Carney, 'gerekirse işbirliği yapılabileceğini' belirtti.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD'nin 'Golden Dome' (Altın Kubbe) füze savunma sistemi projesine katılabileceğini söyledi. Carney, Trump ile bu konu hakkında görüştüğünü doğrulayarak "Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalıların korunması için iyi bir şey" dedi.
ABD'nin geçen haftalarda kamuoyuna duyurduğu Golden Dome projesi, hipersonik füze tehditlerine karşı uzay ve yeryüzü tabanlı çok katmanlı bir savunma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. 175 milyar dolarlık bu projenin tasarımı ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandı.
Kanada Başbakanı Carney, ABD ile Altın Kubbe projesine katılmak için 'üst düzey' görüşmeler yapıldığını açıkladı. Çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Carney, Kanada'nın askeri projeye katılıp katılmayacağı ve ne kadar harcama yapılacağı sorusuna, 'bu aşamada bir fiyat etiketi koymayacağını' açıkladı.
Altın Kubbe projesine yatırım yaparak ortak olabileceklerini belirten Carney, "Ancak bunun üzerinde pazarlık yapılacağından emin değilim. Bunlar askeri kararlar. Ve buna göre değerlendireceğiz" dedi.
Altın Kubbe - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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