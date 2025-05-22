https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kanada-basbakani-carneyden-abdnin-175-milyar-dolarlik-altin-kubbe-projesine-destek-sinyali-1096415364.html

Kanada Başbakanı Carney'den ABD'nin 175 milyar dolarlık 'Altın Kubbe' projesine destek sinyali

Kanada Başbakanı Carney'den ABD'nin 175 milyar dolarlık 'Altın Kubbe' projesine destek sinyali

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin geçen haftalarda duyurduğu 'Golden Dome' (Altın Kubbe) füze savunma projesine katılım konusunda sinyaller verdi. Projeye... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T10:22+0300

2025-05-22T10:22+0300

2025-05-22T10:22+0300

dünya

abd

kanada

mark carney

donald trump

altın kubbe füze savunma sistemi

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD'nin 'Golden Dome' (Altın Kubbe) füze savunma sistemi projesine katılabileceğini söyledi. Carney, Trump ile bu konu hakkında görüştüğünü doğrulayarak "Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalıların korunması için iyi bir şey" dedi. ABD'nin geçen haftalarda kamuoyuna duyurduğu Golden Dome projesi, hipersonik füze tehditlerine karşı uzay ve yeryüzü tabanlı çok katmanlı bir savunma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. 175 milyar dolarlık bu projenin tasarımı ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandı.Kanada Başbakanı Carney, ABD ile Altın Kubbe projesine katılmak için 'üst düzey' görüşmeler yapıldığını açıkladı. Çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Carney, Kanada'nın askeri projeye katılıp katılmayacağı ve ne kadar harcama yapılacağı sorusuna, 'bu aşamada bir fiyat etiketi koymayacağını' açıkladı.Altın Kubbe projesine yatırım yaparak ortak olabileceklerini belirten Carney, "Ancak bunun üzerinde pazarlık yapılacağından emin değilim. Bunlar askeri kararlar. Ve buna göre değerlendireceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-altin-kubbe-nedir--1096376479.html

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abd, kanada, mark carney, donald trump, altın kubbe füze savunma sistemi