https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kahramanmarasta-orman-yangini-panigi-ekipler-alevlere-mudahalede-bulunuyor-1096430470.html

Kahramanmaraş'ta orman yangını paniği: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor

Kahramanmaraş'ta orman yangını paniği: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayşepınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına helikopterler, arazözler, su tankerleri ve iş... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T17:13+0300

2025-05-22T17:13+0300

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türki̇ye

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Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Ayşepınarı Mahallesi'ne yakın bir alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesi katılıyor. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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