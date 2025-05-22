https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kahramanmarasta-orman-yangini-panigi-ekipler-alevlere-mudahalede-bulunuyor-1096430470.html
Kahramanmaraş'ta orman yangını paniği: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor
Kahramanmaraş'ta orman yangını paniği: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayşepınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına helikopterler, arazözler, su tankerleri ve iş... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T17:13+0300
2025-05-22T17:13+0300
2025-05-22T18:05+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü
i̇stanbul tarım ve orman müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096430296_0:0:1360:765_1920x0_80_0_0_df64c13c2b18a485441aba239e24dc22.jpg
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Ayşepınarı Mahallesi'ne yakın bir alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesi katılıyor. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/diyarbakirda-supheli-yangin-kamyonetten-baba-ve-ogulun-cesedi-cikti-1096346066.html
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096430296_290:0:1310:765_1920x0_80_0_0_86edd381177d5fd91205da2fdc8b40f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahramanmaraş, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, i̇stanbul tarım ve orman müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
kahramanmaraş, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, i̇stanbul tarım ve orman müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Kahramanmaraş'ta orman yangını paniği: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor
17:13 22.05.2025 (güncellendi: 18:05 22.05.2025)
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayşepınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına helikopterler, arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale sürüyor. Güvenlik amacıyla jandarma ekipleri bölgede tedbir aldı.
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Ayşepınarı Mahallesi'ne yakın bir alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesi katılıyor.
Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.