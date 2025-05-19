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Diyarbakır’da şüpheli yangın: Kamyonetten baba ve oğulun cesedi çıktı
Diyarbakır’da şüpheli yangın: Kamyonetten baba ve oğulun cesedi çıktı
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tamamen yanmış bir kamyonetin içinde iki ceset bulundu. Yapılan ilk incelemede hayatını kaybedenlerin Remzi B. ve 14 yaşındaki oğlu... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba ve oğluna ait iki ceset bulundu.Bölgeden alınan ihbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, tamamen yanmış bir kamyonetle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yanan aracı incelediğinde iki cesetle karşılaşırken yaşamını yitiren kişilerin 49 yaşındaki Remzi B. ile 14 yaşındaki oğlu Muhammet B. olduğu tespit edildi. Araçtan geriye metal yığını kalırken, olayın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.
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diyarbakır, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis
diyarbakır, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis

Diyarbakır’da şüpheli yangın: Kamyonetten baba ve oğulun cesedi çıktı

20:09 19.05.2025
© AA / Mehmet Sıddık KayaKamyonet
Kamyonet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA / Mehmet Sıddık Kaya
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tamamen yanmış bir kamyonetin içinde iki ceset bulundu. Yapılan ilk incelemede hayatını kaybedenlerin Remzi B. ve 14 yaşındaki oğlu Muhammet B. olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili cinayet şüphesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba ve oğluna ait iki ceset bulundu.
Bölgeden alınan ihbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, tamamen yanmış bir kamyonetle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yanan aracı incelediğinde iki cesetle karşılaşırken yaşamını yitiren kişilerin 49 yaşındaki Remzi B. ile 14 yaşındaki oğlu Muhammet B. olduğu tespit edildi.
Araçtan geriye metal yığını kalırken, olayın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.
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