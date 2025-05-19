https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/diyarbakirda-supheli-yangin-kamyonetten-baba-ve-ogulun-cesedi-cikti-1096346066.html

Diyarbakır’da şüpheli yangın: Kamyonetten baba ve oğulun cesedi çıktı

Diyarbakır’da şüpheli yangın: Kamyonetten baba ve oğulun cesedi çıktı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tamamen yanmış bir kamyonetin içinde iki ceset bulundu. Yapılan ilk incelemede hayatını kaybedenlerin Remzi B. ve 14 yaşındaki oğlu... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T20:09+0300

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba ve oğluna ait iki ceset bulundu.Bölgeden alınan ihbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, tamamen yanmış bir kamyonetle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yanan aracı incelediğinde iki cesetle karşılaşırken yaşamını yitiren kişilerin 49 yaşındaki Remzi B. ile 14 yaşındaki oğlu Muhammet B. olduğu tespit edildi. Araçtan geriye metal yığını kalırken, olayın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

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diyarbakır, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis