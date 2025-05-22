Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber'ın çantasından çıkanlar şaşırttı: Aşk büyüsü ile 5 telefon

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasının avukatı Büşra Doğan: ‘Oteldeki herkes kurtulabilirdi’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’de devlet özelleştiriliyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dedeağaç’ta düzenlenen tatbikat ile ne amaçlanıyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye'de 'coğrafi bölgeler' ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mehmet Yuva anlattı: Suriye bölünüyor mu?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/justin-bieber-ile-evli-olan-unlu-model-hailey-bieberin-cantasindan-cikanlar-sasirtti-ask-buyusu-ile-1096429244.html
Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber'ın çantasından çıkanlar şaşırttı: Aşk büyüsü ile 5 telefon
Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber'ın çantasından çıkanlar şaşırttı: Aşk büyüsü ile 5 telefon
Sputnik Türkiye
Hailey Bieber, Vogue'un "In the Bag" serisinde çantasından çıkardığı 'aşk iksiri' şişesiyle sosyal medyada gündem oldu. Babasının 12 yaşındayken onu dağlarda... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T15:54+0300
2025-05-22T15:54+0300
vogue
justin bieber
yaşam
hailey bieber
hailey baldwin
çanta
dergi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044788287_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_a6e04914be5ea2e816f839b710a18f97.jpg
Hailey Bieber, Vogue'un "In the Bag" serisine katılarak çantasındaki eşyaları tanıttı. Çantasından çıkardığı 5 telefonla ilgili olarak, "Bunları anonim olarak internette gezinmek, yorum yapmak, birilerini gizlice takip etmek, kızların profillerine bakmak, birden fazla hesap açmak gibi şeyler için kullanıyorum" diyerek sosyal medyada kendisi hakkında dolaşan söylentilere mizahi bir dille yanıt verdi.'Aşk İksiri' detayı sosyal medyada gündem olduBieber'ın çantasından çıkan en dikkat çekici eşya ise küçük bir şişe içerisindeki 'aşk iksiri' oldu. Babasının onu 12 yaşındayken dağlarda yaşayan bir cadıyla tanıştırdığını ve bu cadının ona özel bir iksir hazırladığını belirten Bieber, "Bu iksir genç bir Kanadalı pop yıldızının bana aşık olmasını sağladı" diyerek eşi Justin Bieber'a gönderme yaptı.Sosyal medyada tepkilerHailey Bieber'ın bu mizahi açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Bieber'ın kendisi hakkında dolaşan söylentilere esprili bir şekilde yanıt vermesini takdir etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/287-milyon-tl-piyango-kazandi-tek-hatayla-her-seyini-kaybetti-simdi-evinde-multeci-gibi-yasiyor-1096427978.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044788287_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_98995166a87dfbc5af80a9c35c9b42ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vogue, justin bieber, hailey bieber, hailey baldwin, çanta, dergi
vogue, justin bieber, hailey bieber, hailey baldwin, çanta, dergi

Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber'ın çantasından çıkanlar şaşırttı: Aşk büyüsü ile 5 telefon

15:54 22.05.2025
© AP Photo / Jordan StraussJustin Bieber- Hailey Baldwin Bieber
Justin Bieber- Hailey Baldwin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
Abone ol
Hailey Bieber, Vogue'un "In the Bag" serisinde çantasından çıkardığı 'aşk iksiri' şişesiyle sosyal medyada gündem oldu. Babasının 12 yaşındayken onu dağlarda yaşayan bir cadıyla tanıştırdığını ve bu iksirin genç bir Kanadalı pop yıldızının ona aşık olmasını sağladığını söyledi.
Hailey Bieber, Vogue'un "In the Bag" serisine katılarak çantasındaki eşyaları tanıttı. Çantasından çıkardığı 5 telefonla ilgili olarak, "Bunları anonim olarak internette gezinmek, yorum yapmak, birilerini gizlice takip etmek, kızların profillerine bakmak, birden fazla hesap açmak gibi şeyler için kullanıyorum" diyerek sosyal medyada kendisi hakkında dolaşan söylentilere mizahi bir dille yanıt verdi.

'Aşk İksiri' detayı sosyal medyada gündem oldu

Bieber'ın çantasından çıkan en dikkat çekici eşya ise küçük bir şişe içerisindeki 'aşk iksiri' oldu. Babasının onu 12 yaşındayken dağlarda yaşayan bir cadıyla tanıştırdığını ve bu cadının ona özel bir iksir hazırladığını belirten Bieber, "Bu iksir genç bir Kanadalı pop yıldızının bana aşık olmasını sağladı" diyerek eşi Justin Bieber'a gönderme yaptı.

Sosyal medyada tepkiler

Hailey Bieber'ın bu mizahi açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Bieber'ın kendisi hakkında dolaşan söylentilere esprili bir şekilde yanıt vermesini takdir etti.
ABD - piyango - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
YAŞAM
287 milyon TL piyango kazandı, tek hatayla her şeyini kaybetti: Şimdi evinde mülteci gibi yaşıyor
14:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала