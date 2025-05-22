https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/justin-bieber-ile-evli-olan-unlu-model-hailey-bieberin-cantasindan-cikanlar-sasirtti-ask-buyusu-ile-1096429244.html

Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber'ın çantasından çıkanlar şaşırttı: Aşk büyüsü ile 5 telefon

Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber'ın çantasından çıkanlar şaşırttı: Aşk büyüsü ile 5 telefon

Sputnik Türkiye

Hailey Bieber, Vogue'un "In the Bag" serisinde çantasından çıkardığı 'aşk iksiri' şişesiyle sosyal medyada gündem oldu. Babasının 12 yaşındayken onu dağlarda... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T15:54+0300

2025-05-22T15:54+0300

2025-05-22T15:54+0300

vogue

justin bieber

yaşam

hailey bieber

hailey baldwin

çanta

dergi

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Hailey Bieber, Vogue'un "In the Bag" serisine katılarak çantasındaki eşyaları tanıttı. Çantasından çıkardığı 5 telefonla ilgili olarak, "Bunları anonim olarak internette gezinmek, yorum yapmak, birilerini gizlice takip etmek, kızların profillerine bakmak, birden fazla hesap açmak gibi şeyler için kullanıyorum" diyerek sosyal medyada kendisi hakkında dolaşan söylentilere mizahi bir dille yanıt verdi.'Aşk İksiri' detayı sosyal medyada gündem olduBieber'ın çantasından çıkan en dikkat çekici eşya ise küçük bir şişe içerisindeki 'aşk iksiri' oldu. Babasının onu 12 yaşındayken dağlarda yaşayan bir cadıyla tanıştırdığını ve bu cadının ona özel bir iksir hazırladığını belirten Bieber, "Bu iksir genç bir Kanadalı pop yıldızının bana aşık olmasını sağladı" diyerek eşi Justin Bieber'a gönderme yaptı.Sosyal medyada tepkilerHailey Bieber'ın bu mizahi açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Bieber'ın kendisi hakkında dolaşan söylentilere esprili bir şekilde yanıt vermesini takdir etti.

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Sputnik Türkiye

vogue, justin bieber, hailey bieber, hailey baldwin, çanta, dergi