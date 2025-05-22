https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/is-insani-inan-kiracin-hastaneden-kacirildigi-iddia-edildi-1096437282.html
İş insanı İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırıldığı iddiası
İş insanı İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırıldığı iddiası
Sputnik Türkiye
Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya tarafından bazı kişilerce hastaneden kaçırıldığı iddia edildi. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T23:29+0300
2025-05-22T23:29+0300
2025-05-22T23:56+0300
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i̇nan kıraç
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kaçırılma
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İş insanı İnan Kıraç'ın, Aralık 2024'de evlendiği Emine Alangoya tarafından mahkeme kararıyla getirildiği hastaneden kaçırıldığı öne sürüldü.Patronlar Dünyası'nın haberine göre Kıraç mahkeme tarafından kendisine ve konutuna 1 ay boyunca yaklaşmama kararı verilen eşi Emine Alangoya tarafından bir araca bindirilerek götürüldü. Vasi olarak atanan avukatları olayı durduramazken, İnan Kıraç'ı kaçıran Emine Alangoya'nın Yalova'ya kadar gidip İstanbul'a geri döndüğü iddia edildi. Olay sonrası hastaneden açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:İptal davası 27 Mayıs'taİnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın babasının evliliğinin iptaline dair açtığı davanın 27 Mayıs'ta görülmesinden hemen önce yaşanan olay ile ilgili kızından ya da eşinden henüz bir açıklama yapılmadı.Vasilerin talebi üzerine Koç Hastanesi'nden İnan Kıraç'ın bakımını üstlenmek üzere gelen hemşireler, Emine Alangoya tarafından eve alınmamıştı.Ardından Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı önce Bodrum sonrasında Antalya'ya götürmüştü.Çarşamba günüyse ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mahkeme kararını uygulayarak İnan Kıraç'ı Koç Hastanesi'ne götürmek isteyen vasilerle Emine Alangoya arasında tartışma yaşanmıştı.Sonrasında ise İnan Kıraç, vasiler ve polis eşliğinde tedavisinin sürdürülmesi için Koç Hastanesi'ne götürülmüştü.İstanbul Anadolu 2'nci Aile Mahkemesi'nin Emine Alangoya'nın 1 ay süre İnan Kıraç'a ve konutuna yaklaşmama kararı aldığı duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-7-kisi-daha-tutuklandi-1096437164.html
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inan kıraç, inan kıraç kimdir, emine alangoya, inan kirac, inan kıraç kaçırıldı, ipek kıraç
İş insanı İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırıldığı iddiası
23:29 22.05.2025 (güncellendi: 23:56 22.05.2025)
Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya tarafından bazı kişilerce hastaneden kaçırıldığı iddia edildi.
İş insanı İnan Kıraç'ın, Aralık 2024'de evlendiği Emine Alangoya tarafından mahkeme kararıyla getirildiği hastaneden kaçırıldığı öne sürüldü.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Kıraç mahkeme tarafından kendisine ve konutuna 1 ay boyunca yaklaşmama kararı verilen eşi Emine Alangoya tarafından bir araca bindirilerek götürüldü. Vasi olarak atanan avukatları olayı durduramazken, İnan Kıraç'ı kaçıran Emine Alangoya'nın Yalova'ya kadar gidip İstanbul'a geri döndüğü iddia edildi.
Olay sonrası hastaneden açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız"
İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın babasının evliliğinin iptaline dair açtığı davanın 27 Mayıs'ta görülmesinden hemen önce yaşanan olay ile ilgili kızından ya da eşinden henüz bir açıklama yapılmadı.
Vasilerin talebi üzerine Koç Hastanesi'nden İnan Kıraç'ın bakımını üstlenmek üzere gelen hemşireler, Emine Alangoya tarafından eve alınmamıştı.
Ardından Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı önce Bodrum sonrasında Antalya'ya götürmüştü.
Çarşamba günüyse ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mahkeme kararını uygulayarak İnan Kıraç'ı Koç Hastanesi'ne götürmek isteyen vasilerle Emine Alangoya arasında tartışma yaşanmıştı.
Sonrasında ise İnan Kıraç, vasiler ve polis eşliğinde tedavisinin sürdürülmesi için Koç Hastanesi'ne götürülmüştü.
İstanbul Anadolu 2'nci Aile Mahkemesi'nin Emine Alangoya'nın 1 ay süre İnan Kıraç'a ve konutuna yaklaşmama kararı aldığı duyurulmuştu.