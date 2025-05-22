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İngiltere, Chagos Adaları'nın Mauritius'a devri anlaşmasını imzaladı
İngiltere, Chagos Adaları'nın Mauritius'a devri anlaşmasını imzaladı
Sputnik Türkiye
İngiltere, son dakikada açılan hukuk davasına ve Atlantik’in iki yakasındaki eleştirilere rağmen, Chagos Adaları’nın kontrolünü Mauritius’a devretti. Başbakan... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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Birleşik Krallık, Chagos Adaları’nın kontrolünü Mauritius’a devrederek son Afrika kolonisini kapattı.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chagos Adaları’nın egemenliğini Mauritius’a devrettiğini açıkladı. Starmer, bu adımın ülkenin son Afrika kolonisini kapattığını ve etik bir sorunun çözüldüğünü belirtti. Diego Garcia’daki stratejik ABD-İngiltere askeri üssünün ise İngiltere’nin kontrolünde kalmaya devam edeceği ifade edildi. Üssün 99 yıl boyunca kiralanması için 3.4 milyar sterlinlik anlaşma, insan hakları gerekçesiyle mahkemede kısa süreliğine durdurulmuştu. 2 bin yerli sürgün edilmiştiİngiltere, 1814’ten bu yana kontrol ettiği Chagos Adaları’nı, 1965’te Mauritius’un bağımsızlığından önce bu ülkeden ayırarak 'Britanya Hint Okyanusu Toprakları' olarak yeniden adlandırmıştı. Yaklaşık 2 bin yerli, en büyük ada olan Diego Garcia’da kurulacak ABD hava üssü için Mauritius ve Seyşeller’e zorla sürgün edilmişti.
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İngiltere, Chagos Adaları'nın Mauritius'a devri anlaşmasını imzaladı

22:14 22.05.2025
© AAChagos Adaları
Chagos Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AA
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İngiltere, son dakikada açılan hukuk davasına ve Atlantik’in iki yakasındaki eleştirilere rağmen, Chagos Adaları’nın kontrolünü Mauritius’a devretti. Başbakan Keir Starmer, ABD'yle ortak kullanılan Diego Garcia askeri üssünün kontrolünün süreceğini ve anlaşma kapsamında 3.4 milyar sterlin ödeme yapılacağını açıkladı.
Birleşik Krallık, Chagos Adaları’nın kontrolünü Mauritius’a devrederek son Afrika kolonisini kapattı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chagos Adaları’nın egemenliğini Mauritius’a devrettiğini açıkladı. Starmer, bu adımın ülkenin son Afrika kolonisini kapattığını ve etik bir sorunun çözüldüğünü belirtti.
Diego Garcia’daki stratejik ABD-İngiltere askeri üssünün ise İngiltere’nin kontrolünde kalmaya devam edeceği ifade edildi. Üssün 99 yıl boyunca kiralanması için 3.4 milyar sterlinlik anlaşma, insan hakları gerekçesiyle mahkemede kısa süreliğine durdurulmuştu.

2 bin yerli sürgün edilmişti

İngiltere, 1814’ten bu yana kontrol ettiği Chagos Adaları’nı, 1965’te Mauritius’un bağımsızlığından önce bu ülkeden ayırarak 'Britanya Hint Okyanusu Toprakları' olarak yeniden adlandırmıştı. Yaklaşık 2 bin yerli, en büyük ada olan Diego Garcia’da kurulacak ABD hava üssü için Mauritius ve Seyşeller’e zorla sürgün edilmişti.
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