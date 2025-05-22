https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ingiltere-chagos-adalarinin-mauritiusa-devri-anlasmasini-imzaladi-1096436692.html
İngiltere, Chagos Adaları'nın Mauritius'a devri anlaşmasını imzaladı
İngiltere, Chagos Adaları'nın Mauritius'a devri anlaşmasını imzaladı
Sputnik Türkiye
İngiltere, son dakikada açılan hukuk davasına ve Atlantik’in iki yakasındaki eleştirilere rağmen, Chagos Adaları’nın kontrolünü Mauritius’a devretti. Başbakan... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T22:14+0300
2025-05-22T22:14+0300
2025-05-22T22:14+0300
dünya
avrupa
i̇ngiltere
britanya
büyük britanya
birleşik krallık
anlaşma
askeri
askeri üs
askeri faaliyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096436521_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_68b727064f850e01ca1ec40cae854e70.jpg
Birleşik Krallık, Chagos Adaları’nın kontrolünü Mauritius’a devrederek son Afrika kolonisini kapattı.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chagos Adaları’nın egemenliğini Mauritius’a devrettiğini açıkladı. Starmer, bu adımın ülkenin son Afrika kolonisini kapattığını ve etik bir sorunun çözüldüğünü belirtti. Diego Garcia’daki stratejik ABD-İngiltere askeri üssünün ise İngiltere’nin kontrolünde kalmaya devam edeceği ifade edildi. Üssün 99 yıl boyunca kiralanması için 3.4 milyar sterlinlik anlaşma, insan hakları gerekçesiyle mahkemede kısa süreliğine durdurulmuştu. 2 bin yerli sürgün edilmiştiİngiltere, 1814’ten bu yana kontrol ettiği Chagos Adaları’nı, 1965’te Mauritius’un bağımsızlığından önce bu ülkeden ayırarak 'Britanya Hint Okyanusu Toprakları' olarak yeniden adlandırmıştı. Yaklaşık 2 bin yerli, en büyük ada olan Diego Garcia’da kurulacak ABD hava üssü için Mauritius ve Seyşeller’e zorla sürgün edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ingiltere-israille-ticaret-anlasmasi-gorusmelerini-askiya-aldi-1096370024.html
i̇ngiltere
britanya
büyük britanya
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096436521_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_40322d2d8cb91e74f983b1ecfb72f1a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, i̇ngiltere, britanya, büyük britanya, birleşik krallık, anlaşma, askeri, askeri üs, askeri faaliyet, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, askeri personel
avrupa, i̇ngiltere, britanya, büyük britanya, birleşik krallık, anlaşma, askeri, askeri üs, askeri faaliyet, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, askeri personel
İngiltere, Chagos Adaları'nın Mauritius'a devri anlaşmasını imzaladı
İngiltere, son dakikada açılan hukuk davasına ve Atlantik’in iki yakasındaki eleştirilere rağmen, Chagos Adaları’nın kontrolünü Mauritius’a devretti. Başbakan Keir Starmer, ABD'yle ortak kullanılan Diego Garcia askeri üssünün kontrolünün süreceğini ve anlaşma kapsamında 3.4 milyar sterlin ödeme yapılacağını açıkladı.
Birleşik Krallık, Chagos Adaları’nın kontrolünü Mauritius’a devrederek son Afrika kolonisini kapattı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chagos Adaları’nın egemenliğini Mauritius’a devrettiğini açıkladı. Starmer, bu adımın ülkenin son Afrika kolonisini kapattığını ve etik bir sorunun çözüldüğünü belirtti.
Diego Garcia’daki stratejik ABD-İngiltere askeri üssünün ise İngiltere’nin kontrolünde kalmaya devam edeceği ifade edildi. Üssün 99 yıl boyunca kiralanması için 3.4 milyar sterlinlik anlaşma, insan hakları gerekçesiyle mahkemede kısa süreliğine durdurulmuştu.
2 bin yerli sürgün edilmişti
İngiltere, 1814’ten bu yana kontrol ettiği Chagos Adaları’nı, 1965’te Mauritius’un bağımsızlığından önce bu ülkeden ayırarak 'Britanya Hint Okyanusu Toprakları' olarak yeniden adlandırmıştı. Yaklaşık 2 bin yerli, en büyük ada olan Diego Garcia’da kurulacak ABD hava üssü için Mauritius ve Seyşeller’e zorla sürgün edilmişti.