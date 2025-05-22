https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ingiltere-chagos-adalarinin-mauritiusa-devri-anlasmasini-imzaladi-1096436692.html

İngiltere, Chagos Adaları'nın Mauritius'a devri anlaşmasını imzaladı

İngiltere, Chagos Adaları'nın Mauritius'a devri anlaşmasını imzaladı

Sputnik Türkiye

İngiltere, son dakikada açılan hukuk davasına ve Atlantik’in iki yakasındaki eleştirilere rağmen, Chagos Adaları’nın kontrolünü Mauritius’a devretti. Başbakan... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

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Birleşik Krallık, Chagos Adaları’nın kontrolünü Mauritius’a devrederek son Afrika kolonisini kapattı.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chagos Adaları’nın egemenliğini Mauritius’a devrettiğini açıkladı. Starmer, bu adımın ülkenin son Afrika kolonisini kapattığını ve etik bir sorunun çözüldüğünü belirtti. Diego Garcia’daki stratejik ABD-İngiltere askeri üssünün ise İngiltere’nin kontrolünde kalmaya devam edeceği ifade edildi. Üssün 99 yıl boyunca kiralanması için 3.4 milyar sterlinlik anlaşma, insan hakları gerekçesiyle mahkemede kısa süreliğine durdurulmuştu. 2 bin yerli sürgün edilmiştiİngiltere, 1814’ten bu yana kontrol ettiği Chagos Adaları’nı, 1965’te Mauritius’un bağımsızlığından önce bu ülkeden ayırarak 'Britanya Hint Okyanusu Toprakları' olarak yeniden adlandırmıştı. Yaklaşık 2 bin yerli, en büyük ada olan Diego Garcia’da kurulacak ABD hava üssü için Mauritius ve Seyşeller’e zorla sürgün edilmişti.

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