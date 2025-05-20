https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ingiltere-israille-ticaret-anlasmasi-gorusmelerini-askiya-aldi-1096370024.html

İngiltere, İsrail'le ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldı

İngiltere, İsrail'le ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldı

Sputnik Türkiye

İngiliz hükümeti, İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını ve Gazze'deki askeri harekâtı eleştirerek Batı Şeria'daki yerleşimlerle... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T17:20+0300

2025-05-20T17:20+0300

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İngiltere, İsrail'le serbest ticaret görüşmelerini askıya aldığını ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcilere yaptırım uyguladığını açıkladı.İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, mevcut ticaret anlaşmasının yürürlükte olduğunu ancak İsrail hükümeti Batı Şeria ve Gazze'de 'ağır ihlaller içeren' politikalar izlemeye devam ederken görüşmeleri sürdüremeyeceklerini söyledi.Batı Şeria’daki aşırıcı İsrailli yerleşimcilerin şiddet döngüsünün devam etmesinin harekete geçilmesini zorunlu kıldığını belirten Lammy “İsrail hükümetinin bu saldırgan eylemleri durdurmak için müdahale etme sorumluluğu var. Bu konudaki sürekli başarısızlıkları, Filistinli toplulukları ve iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye atıyor” dedi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Gazze'de çocukların maruz kaldığı acının 'tamamen katlanılamaz' olduğunu söyleyerek ateşkes çağrısını yineledi. Parlamento’da yaptığı konuşmada Stramer “Bugün açıkça ifade etmek istiyorum ki İsrail’in saldırılarındaki artıştan dehşete düştük” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/israilin-gece-saldirilarinda-43-gazzeli-oldu-1096354011.html

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