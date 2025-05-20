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İngiltere, İsrail'le ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, İsrail'le ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldı
Sputnik Türkiye
İngiliz hükümeti, İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını ve Gazze'deki askeri harekâtı eleştirerek Batı Şeria'daki yerleşimlerle... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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İngiltere, İsrail'le serbest ticaret görüşmelerini askıya aldığını ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcilere yaptırım uyguladığını açıkladı.İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, mevcut ticaret anlaşmasının yürürlükte olduğunu ancak İsrail hükümeti Batı Şeria ve Gazze'de 'ağır ihlaller içeren' politikalar izlemeye devam ederken görüşmeleri sürdüremeyeceklerini söyledi.Batı Şeria’daki aşırıcı İsrailli yerleşimcilerin şiddet döngüsünün devam etmesinin harekete geçilmesini zorunlu kıldığını belirten Lammy “İsrail hükümetinin bu saldırgan eylemleri durdurmak için müdahale etme sorumluluğu var. Bu konudaki sürekli başarısızlıkları, Filistinli toplulukları ve iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye atıyor” dedi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Gazze'de çocukların maruz kaldığı acının 'tamamen katlanılamaz' olduğunu söyleyerek ateşkes çağrısını yineledi. Parlamento’da yaptığı konuşmada Stramer “Bugün açıkça ifade etmek istiyorum ki İsrail’in saldırılarındaki artıştan dehşete düştük” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/israilin-gece-saldirilarinda-43-gazzeli-oldu-1096354011.html
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i̇srail, abd, i̇ngiltere, i̇ngiltere savunma bakanlığı, i̇ngiltere merkez bankası, i̇ngiltere merkez bankası (boe), dışişleri bakanlığı, ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı

İngiltere, İsrail'le ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldı

17:20 20.05.2025
© AA / Haim Zach - GPO / Handoutİngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy İsrail'de
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy İsrail'de - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA / Haim Zach - GPO / Handout
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İngiliz hükümeti, İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını ve Gazze'deki askeri harekâtı eleştirerek Batı Şeria'daki yerleşimlerle bağlantılı kişilere yönelik yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.
İngiltere, İsrail'le serbest ticaret görüşmelerini askıya aldığını ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcilere yaptırım uyguladığını açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, mevcut ticaret anlaşmasının yürürlükte olduğunu ancak İsrail hükümeti Batı Şeria ve Gazze'de 'ağır ihlaller içeren' politikalar izlemeye devam ederken görüşmeleri sürdüremeyeceklerini söyledi.
Batı Şeria’daki aşırıcı İsrailli yerleşimcilerin şiddet döngüsünün devam etmesinin harekete geçilmesini zorunlu kıldığını belirten Lammy “İsrail hükümetinin bu saldırgan eylemleri durdurmak için müdahale etme sorumluluğu var. Bu konudaki sürekli başarısızlıkları, Filistinli toplulukları ve iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye atıyor” dedi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Gazze'de çocukların maruz kaldığı acının 'tamamen katlanılamaz' olduğunu söyleyerek ateşkes çağrısını yineledi. Parlamento’da yaptığı konuşmada Stramer “Bugün açıkça ifade etmek istiyorum ki İsrail’in saldırılarındaki artıştan dehşete düştük” açıklamasında bulundu.
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