https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-13-supheli-tutuklandi-1096434903.html
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 13'ü... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T19:34+0300
2025-05-22T19:34+0300
2025-05-22T19:35+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
soruşturma
yolsuzluk soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında, 13 savcı tarafından ifadeleri alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebi uygulanmasını istedi.Hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.6 şüphelinin 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştıran hakimlik, 1 şüpheli hakkında da 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı'nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ibbye-yonelik-sorusturmada-murat-gulibrahimoglunun-el-konulan-sirketlerine-kayyum-atandi-1096407756.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, yolsuzluk soruşturması
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, yolsuzluk soruşturması
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı
19:34 22.05.2025 (güncellendi: 19:35 22.05.2025)
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, 13 savcı tarafından ifadeleri alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebi uygulanmasını istedi.
Hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
6 şüphelinin 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştıran hakimlik, 1 şüpheli hakkında da 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı'nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.