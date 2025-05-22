https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-13-supheli-tutuklandi-1096434903.html

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 13'ü... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T19:34+0300

2025-05-22T19:34+0300

2025-05-22T19:35+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

soruşturma

yolsuzluk soruşturması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770635_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_8a34db08f17f21995a664d55405d0108.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında, 13 savcı tarafından ifadeleri alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılık 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebi uygulanmasını istedi.Hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.6 şüphelinin 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştıran hakimlik, 1 şüpheli hakkında da 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı'nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ibbye-yonelik-sorusturmada-murat-gulibrahimoglunun-el-konulan-sirketlerine-kayyum-atandi-1096407756.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, yolsuzluk soruşturması