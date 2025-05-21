https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ibbye-yonelik-sorusturmada-murat-gulibrahimoglunun-el-konulan-sirketlerine-kayyum-atandi-1096407756.html

İBB'ye yönelik soruşturmada Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı

İBB'ye yönelik soruşturmada Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T21:07+0300

2025-05-21T21:07+0300

2025-05-21T21:08+0300

türki̇ye

murat gülibrahimoğlu

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasına devam ediliyor.Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce kayyum atandı.Murat Gülibrahimoğlu'nun, 'suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu' tespit edilmiş; malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.Soruşturma kapsamında ayrıca firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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murat gülibrahimoğlu, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı